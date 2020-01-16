針對武漢的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，行政院衛生福利部疾病管制署證實中國方面回覆確認已有一對夫妻確診病例，亦即武漢方面病例已證實具「人傳人之可能性」。疾管署已將此一「嚴重特殊傳染性肺炎」列入「第五類法定傳染病」。圖／取自疾管署臉書

關於在中國武漢發生的新型冠狀病毒，行政院衛生福利部疾病管制署證實昨（15日）凌晨獲武漢方面回覆訊息，確認目前已有一對夫妻確診病例，該夫妻先生是在武漢的華南海鮮市場工作，太太則無暴露史，不過夫妻倆卻皆已證實感染「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），武漢病例證實具「人傳人之可能性」。

台灣疾管署正式發出公告，將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，並廣為宣傳。疾管署也表示，日前派赴中國訪視的我國2位專家現已返台，預定16日會安排對國人說明訪查當地後的結果。

根據世界衛生組織（WHO）的說明，武漢發生的新型冠狀病毒屬於「有限度」的人傳人，疾管署與我國相關衛生醫療單位對此嚴陣以待，希望透過預防措施來避免2003年時SARS的嚴重災情。

疾管署署長周志浩15日受訪時曾對外解釋，WHO定義中的「有限度」指的是近距離1公尺內，且須接觸達十餘分鐘以上。周志浩還表示，像是醫護人員近距照護病患、或者一般家庭家戶之內才易傳染，日常生活中難發生有效傳染的狀況。

周志浩另外提及中國方面的疾管訊息，他表示目前證實的可能家戶群聚感染病例為住在武漢的一對夫妻，周還說「大部分感染個案都是華南海鮮市場工作者」。武漢官方的衛生健康委員會網站也發布通報，目前該管已結合臨床和流行病學資料進行研究。

有鑑於此，周志浩表示當前防疫工作會「料敵從寬」，去年發生的武漢新型冠狀病毒目前確診數41例、重症7例、死亡1例，數字上不如當年SARS的傳染性與致病症狀嚴重，SARS病發後多數為重症。周志浩說未來疾管署會滾動式修正防疫政策。

另外，周志浩也提醒，疾管署既已將「嚴重特殊傳染性肺炎」列入「第五類法定傳染病」，患者14天內有武漢旅遊史並出現發燒、呼吸道症狀，臨床診斷為肺炎，即屬疑似病例。凡醫事人員獲知後需於24小時內通報，並依法隔離；未通報者可罰9萬元到45萬元，醫療機構可併罰30至200萬元不等。