關於在中國武漢發生的新型冠狀病毒，行政院衛生福利部疾病管制署證實昨（15日）凌晨獲武漢方面回覆訊息，確認目前已有一對夫妻確診病例，該夫妻先生是在武漢的華南海鮮市場工作，太太則無暴露史，不過夫妻倆卻皆已證實感染「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），武漢病例證實具「人傳人之可能性」。
台灣疾管署正式發出公告，將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，並廣為宣傳。疾管署也表示，日前派赴中國訪視的我國2位專家現已返台，預定16日會安排對國人說明訪查當地後的結果。
根據世界衛生組織（WHO）的說明，武漢發生的新型冠狀病毒屬於「有限度」的人傳人，疾管署與我國相關衛生醫療單位對此嚴陣以待，希望透過預防措施來避免2003年時SARS的嚴重災情。
疾管署署長周志浩15日受訪時曾對外解釋，WHO定義中的「有限度」指的是近距離1公尺內，且須接觸達十餘分鐘以上。周志浩還表示，像是醫護人員近距照護病患、或者一般家庭家戶之內才易傳染，日常生活中難發生有效傳染的狀況。
周志浩另外提及中國方面的疾管訊息，他表示目前證實的可能家戶群聚感染病例為住在武漢的一對夫妻，周還說「大部分感染個案都是華南海鮮市場工作者」。武漢官方的衛生健康委員會網站也發布通報，目前該管已結合臨床和流行病學資料進行研究。
有鑑於此，周志浩表示當前防疫工作會「料敵從寬」，去年發生的武漢新型冠狀病毒目前確診數41例、重症7例、死亡1例，數字上不如當年SARS的傳染性與致病症狀嚴重，SARS病發後多數為重症。周志浩說未來疾管署會滾動式修正防疫政策。
另外，周志浩也提醒，疾管署既已將「嚴重特殊傳染性肺炎」列入「第五類法定傳染病」，患者14天內有武漢旅遊史並出現發燒、呼吸道症狀，臨床診斷為肺炎，即屬疑似病例。凡醫事人員獲知後需於24小時內通報，並依法隔離；未通報者可罰9萬元到45萬元，醫療機構可併罰30至200萬元不等。