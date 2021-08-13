開辦26年的香港《蘋果日報》今年6月24日被迫關門。在此之前，香港當局以與外國勾結的理由，逮捕了許多的高層管理人員，並凍結該公司的財務。圖／擷自公視新聞影片

香港當局一年前搜查了《蘋果日報》，逮捕了該報親民主的創辦人黎智英。國安法被批評是對香港一度充滿活力的自由媒體的威脅，黎智英是新的國安法實施以來被捕的第一批人之一。

國安法禁止顛覆和外國勾結。但對國安法的解讀讓新聞媒體提心吊膽。有些記者說，他們擔心對被視為批評香港或中國政府的報導可能被起訴。

《蘋果日報》的經歷加深了這些恐懼。

開辦26年的《蘋果日報》6月24日被迫關門。在此之前，當局逮捕了更多的高層管理人員，理由是據稱外國勾結，並凍結了公司的財務。

《蘋果日報》至少有6名管理人員和記者現在已經依據國安法被捕或被起訴。

黎智英已經因涉及2019年的反政府抗議而服刑兩個刑期，目前正等待國安法的審判。如果定罪，73歲的黎智英可能被判終身監禁。

《蘋果日報》關門後，有些記者和至少一家媒體《端傳媒》（Initium Media）宣布計劃離開。

《端傳媒》並沒有將自己遷往新加坡的計劃直接與國安法掛鉤，但上週在一份致讀者的信中說，「自由之路變得越來越艱難。」香港保安局沒有回應美國之音的置評請求。



端傳媒於2016年在香港書展攤位。圖／擷自維基百科，公有領域

香港特區行政長官林鄭月娥對國安法進行辯護。她之前說國安法只針對少數人，《蘋果日報》的案例是有關「涉嫌危害國家安全」，不是有關新聞自由。

目前已經有一人被定罪，至少一百人根據國安法被捕。

《蘋果日報》在印刷最後一期之後整個新聞室的員工都失去了他們的工作。

《蘋果日報》前記者阿爾文·陳（Alvin Chan）說，他依然無法接受形勢。他說，「即使現在我也不能相信整個公司和整個報紙都沒了。」

陳說報社關閉是個「創傷」。他說報社有僱員一千人，他擔心其他新聞機構可能不會向他們提供工作，因為他們過去是《蘋果日報》的員工。

《立場新聞》（Stand News）網站向陳提供了一些工作，但每星期只有一天。

陳說，「我失業了。我希望我能當一名記者，但是我認為《蘋果日報》關閉之後香港媒體的真實情況是，只有很少的新聞公司願意僱用壹傳媒的記者。」

陳說，「這是政治，」「大部分香港媒體都有不同觀點，不同的政治計劃，都對《蘋果日報》的記者不利，我不認為他們會試圖僱傭我們的一些同仁。」

《立場新聞》副採訪主任陳朗升（Ronson Chan）說，他們公司不是這個情況。他說，「我們有一些來自《蘋果日報》的新成員，大約四到六人。我不認為我們有任何的特殊考量。」

他說，儘管編輯並不參與招聘程序，「我不認為僱用《蘋果日報》的任何員工會有任何風險。」



立場新聞於2014年成立，是一家親民主的新聞網站。圖／擷自立場新聞官網

《立場新聞》2014年成立，形容自己是一家親民主的新聞網站。

其幾名記者在2019年的抗議中受傷，包括當過記者的活動人士何桂藍（Gwyneth Ho）。她和另外46人根據新法今年2月被控顛覆罪。

《立場新聞》被有些人認為是當局打擊的另外一個目標。但陳朗升上月對美國之音說，《立場新聞》的編輯政策是堅持自己的「思想」和「原則」。

陳朗昇說，「根據我對這部法律和警察行動的理解，我不認為我們的新聞報導有問題。」

《立場新聞》上月依然從網站上撤除了一些評論，博文和讀者來稿，被普遍視為是謹慎之舉。

香港當局說，《蘋果日報》刊登的30篇文章呼籲制裁香港和中國，是出版商與外國合謀的證據。

陳記者擔心，如果當局認為他們的工作違法，《蘋果日報》的前記者就可能成為目標。

他說，「如果他們試圖重新界定新聞文章是宣傳，那麼我過去的所有工作就是宣傳，不是新聞。」

氣候的變更不光影響香港的私人媒體。特首林正月娥星期一宣布，香港電台（RTHK）將與中國國營媒體結成夥伴，「培養強烈的愛國意識。」

媒體分析人士之前批評政府任命的香港電台台長李百全（Patrick Li）所執行的變革，包括以據稱的偏見理由砍掉受歡迎的節目、終止合約、並向林鄭月娥提供她自己的電視節目時間。

隨著媒體面臨的壓力的增加，一名香港電台前節目主持兼《蘋果日報》的資深專欄作家離開了香港，理由是擔心國安法。