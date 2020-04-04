台灣西半部就是一座帶狀城市，現在以歴史和地緣關係為主要依據整合行政區，讓政府不會成為民間活力的絆腳石。改善城鄉和貧富差距，提升行政效能，政府責無旁貸。（示意圖）／pixabay

隨著科技進步和交通發達以及網路和各項遠距產業的快速發展，全世界的趨勢在往適度整合的方向前進；簡言之，就是小都市整合成大都市，世界各國都在做行政區域的重新劃分；以國際標準來看，過去台灣的地方行政區域過度破碎化，已經造成地方發展的障礙，台灣必須往規模經濟方向適度調整行政區域，可以提升對內和對外的競爭力。

因為過去五都整併後10年來的發展成果，讓我們更有信心推動第二波的整合；地方自治破碎化和零碎化的時代過去了，政府不能疊床架屋，去零碎化是未來發展方向，政府必須站出來主導行政區域調整，當然也必須傾聽民意，絕對不是誰併誰的問題，行政區域的調整是因應時代發展需要，做通盤檢討和動態調整，也永遠不會是句點。

10年前第一波的新北市、台中市、台南市、高雄市，和之後的桃園市升格為直轄市，的確在減少行政層級，提升行政效率和增加市民榮譽感方面皆有顯著成效；但當年沒進榜的縣市一如大家所預期，10年來加速邊緣化。

第二波的地方自治改革時機已經水到渠成，2022年應該：

北北基合併成台北直轄市700萬人口

現在桃園直轄市220萬人口

竹竹苗合併成新竹直轄市160萬人口

中彰投合併成台中直轄市460萬人口

雲嘉嘉合併成嘉義直轄市150萬人口

現在台南市190萬人口

高屏合併成高雄直轄市370萬人口

合併之後，各直轄市內也可以適度整併調整；舉例來說：彰化縣可以整合為台中市彰化區、和美區、鹿港區、員林區、溪湖區、二林區、北斗區和田中區共8區；大家可以集思廣益，找出最佳方案。

以國際標準來看，台灣西半部就是一座帶狀城市，現在以歴史和地緣關係為主要依據整合行政區，讓政府不會成為民間活力的絆腳石。改善城鄉和貧富差距，提升行政效能，政府責無旁貸；六都之外未升格的縣市原本就相對弱勢，現在合併升格。

北中南三大區塊是台灣最具競爭力的西部廊帶都會區；台北、台中和高雄是台灣西半部三個大都市，台北和台中之間因為幅員遼闊，可分為桃園和新竹兩個中型城市；台中和高雄之間也因為幅員遼闊，分為嘉義和台南兩個中型城市。台灣西半部七都，台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南和高雄，未來視需要還可再調整。

合併之後，資源整合，整體規劃建設，將建構出更具競爭力的都會格局，具備國際中型都市規模，不只在全球化的競爭上更有利基，最基本的也最重要的是，不會輸給隔壁的大型直轄市。

要特別注意的是：不可以增加政府財政負擔，一定要減少不必要的支出；公職人員切不可因人情壓力而做不必要的膨脹。在民主台灣，民眾可以選里長、市長、市議員、立委和總統，真的也夠民主了