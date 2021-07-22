或許毛澤東孫輩毛新宇所說：「老共活不過百歲」，會一語成讖，內鬥、內憂、外患正困擾習近平，這是極權政府發展的歷史法則，習近平總攬國家所有權力，學習毛澤東的成魔道路，向紅色帝國皇帝之路邁進，每走一步都是步步驚心。

一邊在福建進行登陸軍事演習，東海艦隊演習，威脅日本，擺出武統台灣架式，一邊將野戰部隊調入中南海，替換武警，因為最近傳出未完成的暗殺政變，當然，令習近平憂慮不只是擔心被推翻，真正內憂來自民間。

不久前，黨媒報導：河南一家煙廠，作業員中30％有大學以上學歷，這些辛苦讀完大學畢業生，每個月工資兩千人民幣，過去，這些工作一般無教育的農民工就可以勝任，現在每年有八百萬大學生離開校園，失業率來到30％，證明美中貿易戰確實打擊高教育畢業生出路，為了求生存，高校生在北上廣深，從事送餐工作越來越多，現在還淪落到二級城市當起作業員。

下崗嚴重，直接影響稅收財政，根據國家統計局公布：去年國家總體債務來到46兆人民幣，幾乎是GDP一半，意思就是每年政府都在舉債渡日，這還不包括國企對外舉債金額，舉債就是印鈔票，中國的通澎和停滯性通縮在不同地方交替上演，為了替國庫找錢，只好用鐮刀割韮菜，先找話太多的民企下刀，接著割向高科技，現在公務員也成為韮菜。

官僚貪腐橫行 基層民不聊生

最近中南海向各地方政府發出紅色公文，要求公務員退還兩年來的獎金，如果手上沒錢，可以到銀行聲請貸款，公文一出，全國已經炸鍋，先談中共公務員工資，最底層公務員工資在兩千到四千，中階公務員四千到八千，高級公務員八千起跳，習近平工資就是高級公務員，這種工資和其他企業工資差不多，但是，中共政府有一套奇怪獎金制度，通常獎金超過工資，所以很多人要當公務員，用獎金可以繳貸款、買車，甚至養小三，普通公務員安份度日尚可以，問題在於人心不足蛇吞象，有權就想利用權力撈錢，這也是中共政府貪腐橫行原因。

老共到底養了多少公務員，只要以黨員數字估算，就可得知，中共黨員八千多萬，每個黨員領一份工資，扣除軍人，至少有七千萬公務員，台灣政府不養黨員，但是老共以黨領政，市長上面有市委書記，所以老百姓實際上用稅金養兩個政府，說是共產，其實，中國民企稅金比西方資本主義美國還要重。

紅色鐮刀割向公務員，證明一件事：老共真的窮斯濫矣。

上週，成都發生上千民眾抗議大樓停車事件，上訪北京人民全部被打壓驅離，老共雖然隱藏了四處點火的羣衆運動，從兩千年來，全國群眾抗議行動，都被國安單位列入機密，禁止黨媒報導，但是已經升高到每年三千億人民幣的維穩經費，可見執行維穩的公安武警，已經疲於奔命，人民累積的怒火，距離引爆時間也越來越近了。

天下圍堵紅色戰狼，起源於西方國家的覺醒，也是習近平錯誤政策招來的後果，習近平越來越像希特勒，但是經歷二戰悲劇的西方國家，不希望重蹈覆轍，壓制紅色中共政權的結果，必然看到中共政權崩解下場，在這之前，防止習近平所駕駛的破船作出瘋狂之舉，才是西方國家重大課題。