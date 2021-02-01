扁《有夢上水》第五集專訪年高94的方振淵(右)，方振淵3年前南下高雄在「2018英雄返校、雄中自衛隊出巡」首度現身(左)(圖/陳俊廷)

1947年爆發的二二八事件，今年邁入第74周年。時序進入2月，相關二二八紀念活動，預定都將在農曆年後陸續展開….

扁《有夢上水》第五集專訪年高94的統一數位翻譯公司董事長方振淵。扁推崇方振淵是學運先驅，1947年爆發二二八，方當時擔任雄中自治會長。

方振淵3年前南下高雄在「2018英雄返校、雄中自衛隊出巡」首度現身，他並與自衛隊副隊長陳仁悲合體領軍，由雄中出發遊行至高雄願景館(舊火車站)，為雄中、雄女、雄商與雄工等四校學生代表以火炬點燃象徵自由和平公義之火。方振淵出發前並上台致詞，民報全程影音記錄當時91歲的學運先驅方振淵與談二二八「雄中自衛隊」與其領軍遊行的紀錄報導。

74年前二二八，高雄要塞司令彭孟緝下令出兵大舉鎮壓抗議民眾，造成許多民眾死傷，當時由台灣省立高雄第一中學（今高雄中學）、高雄工業學校（雄工）、高雄商業學校（雄商）與高雄女中（雄女）學生組成自衛隊主動保護民眾，學生勇敢站出來，守護社會秩序、維護校園安全，而學校在軍隊掃射下，紅樓牆面至仍留有槍痕彈孔。雄中也是二二八歷史現場，該「雄中自衛隊」事件與方振淵均因前議員蕭永達積極深入探究並發起號召扶輪社等眾多團體舉辦「英雄返校、雄中自衛隊出巡」而開始廣為人知。

方振淵為北門扶輪社創社長，台大經濟系畢業，後來也被國民黨抓補成為政治犯，包括交付管訓3年多要矯正其思想，所以其入獄共7年10個月。

時序進入2月，農曆年後相關二二八紀念活動將陸續展開，根據二二八基金會官網公布的活動列表，今年「二二八事件74周年中樞紀念儀式」將在高雄史博館前廣場舉行，主協辦單位包括：財團法人二二八事件紀念基金會/二二八國家紀念館/高雄市政府。

尤值一提的是，其他重要活動包含在台北《二二八國家紀念館》所舉行的《台灣醫界人物百人傳》新書發表會暨「台灣醫界與二二八」專題演講，該活動主辦/合辦/協辦單位：財團法人二二八事件紀念基金會、 二二八國家紀念館、財團法人民報文化藝術基金會。日期：2/25(四)時間：下午2：00～4：00﻿

※「雄中自衛隊」91歲學生會長方振淵「首現身」與談雄中二二八歷史現場(2018/3/5)

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