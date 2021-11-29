顏家從砂石起家，開始捲入江湖事，俗話說：進廚房沒有不沾油煙，顏家在台中海線縱橫三十年，累積可觀人脈財富，又有鎮瀾宮當保護傘，地方人情世故面面做足。示意圖／擷自臉書，民報合成

藍黑聯手搞罷免，強勢檢驗政客身家，拉下基進黨立委陳柏惟之後，這場中二區的立委補選，也在強勢檢驗下，發現年輕的顏寬恒，身價數億元，意外帶領台灣人，見識了台灣民主進程中的黑金政治歷史，看清黑幫和台灣地方政治的糾結。

在台灣爭取民主轉型路上，很多清流犧牲自己，黑道濁流卻搶食利益，黑道連結政商，才是台灣坎坷民主路上，真正燜聲發大財者。

有人把解嚴後，李登輝為了強化領導，對抗國民黨內中國勢力壓力，因此開啟台灣本土地方勢力參政，黑道也藉此找到漂白管道，把黑金政治怪罪李登輝，其實這種說法不完全正確，威權時代，蔣家獨裁者在美國要求實施民主治理的壓力下，國民黨被迫開放地方選舉，卻不願意因此失去控制，所以利用地方派系長期的矛盾，達到政治控制和政治平衡，而地方派系最早起源，可以追朔到前清時代的漢人移民，為了生存權所產生的漳泉和閩客的武裝械鬥，俗稱搶奪水源和地盤戰爭，農村派系常以各庄頭的宮廟為連絡處，又稱角頭。

單純的角頭生態因為城市化，工業化而改變，尤其是黃、毒、賭三種行業隨著經濟發展興起，成了黑幫謀生工具，這些行業非法又具暴利，也逐漸壯大黑幫。

有錢的黑幫參加政治，全球皆然，尤其是國家動亂時代，黑幫土匪趁機崛起，中國晚清時期，風起雲湧的革命浪潮，更缺不了黑幫志士的拋灑熱血，歷史真相揭露：孫文和蔣介石兩人的政治事業，和黑幫脫不了關切，革命需要不怕死的人，

老蔣和青幫過從甚密

所以黑幫為最佳人選，而老蔣從年輕時代，就和青幫過從甚密，乃至上海肅清共黨，靠青幫充當殺手，所以，老蔣在台灣搞威權政治，最忌憚黑幫介入政治，台灣的本省掛或外省掛，長期被治安單位和情治系統嚴格管控，只要黑幫處事超過紅線，立即會遭到管訓，綠島就是管訓場所。

台灣有句俗語：管訓對黑道是深造，管訓後，小弟變大哥，大哥變得更大尾，這些出獄大哥知道：只有利用政治漂白，又稱更生，才能遠離牢獄之災，這些黑道人物參政初衷就是自保，而非為民服務，因此把國會議員格局做成里長，也就見怪不怪了。

八Ｏ到九Ｏ年代，黑道漂白達到高峰，當時，北有羅福助，南有鄭太吉，中有顏清標，可以說縱貫路上赫赫有名。

羅福助外號（付祝），有台灣黑道教父之稱，年輕時混跡文山幫，1986年遭到管訓，管訓後成立天道盟，擔任盟主與竹聯幫抗衡，後來擔任兩屆立委，在立院動手打人為常態，不少民進黨立委吃過虧，2012年，羅福助因案潛逃中國，他的孩子羅明才，至今持續在國會活躍。

早羅福助二年，被管訓的屏東鄭太吉更誇張，鄭太吉有屏東地下皇帝稱呼，帶槍上議會，如家常便飯，鄭太吉出獄後從夜市地皮收保護費，搖身參政洗白，竟然也能當選議員，證明台灣選民眼睛全瞎，鄭太吉不到十年就當上議長，包賭，包工程，恐嚇媒體，率眾倒毀民衆日報分社，歐打記者，1994年，鄭太吉為了賭場利益，當眾開槍，打死友人鍾源峰，鍾母在現場目擊兒子被殺，當年這案子居然讓警檢束手，無人敢辦，經民進黨立委蔡式淵在立院質詢，警檢才動手逮人，可見鄭太吉的黑惡勢力太可怕，鍾母為了找告方律師，四處碰壁，法院也被恐嚇，後來由民進黨立委湯金泉接下委任書，黑幫在屏東高雄橫行可見一斑。

鄭太吉入獄六年，終於在2000年執行槍決。

九Ｏ年代黑金代表很多，不少人出事後逃亡中國，有些人因為行事太囂張，好日子也就不會持久，但是顏清標家族比較特殊，顏清標可以說是（人在江湖，身不由己）的典型。

顏清標父親早年開雜貨店，後來投入砂石行業，台灣沙石建築行業，不是一般庶民的事業，因為利潤龐大，各路黑幫眼紅，經營者就必需遊走黑白兩道，顏清標就是在家族企業中，逐漸養成江湖性格，沾上黑道所有的知識和行為，1987年，政府執行一清專案，顏清標被管訓，出獄後從選里長開始漂白，接著選議員、省議員、立委，到1999年，幹上台中議長，成為海線黑派老大，黑白兩道通吃，卻也惹來不少非法爭議，2001年，顏清標動用公款一千八百萬，喝花酒事件爆發，此案纏訟十年，2012年判刑定讞，加上非法持槍，教唆，應該服刑七年，但是，最後只坐牢一年三個月就出獄，2013年，顏寬恒接棒參選，以一千多票，些微票數險勝陳世凱，當選立委，2014年，顏莉敏也高票當選台中議員，現任台中副議長，政商關係不同凡響。

顏家從砂石起家，開始捲入江湖事，俗話說：進廚房沒有不沾油煙，顏家在台中海線縱橫三十年，累積可觀人脈財富，又有鎮瀾宮當保護傘，地方人情世故面面做足，如今，家族事業傳承進入第二代接班人，為了中二區立委補選，身家也被迫攤在陽光下。

顏家長期掌控鎮瀾宮，鎮瀾宮公庫帳目被質疑，顏寬恒的巨大地產財富也被起底，尤其是利用立委職權，質詢台中港105號碼頭，為己謀利的指控越來越多，加上南屯區公保地違法建築私人招待所，顏寬恒既是參選人，也是當事者，無法正面駁斥這些指控，只想閃爍帶過，只靠傳統綁椿固票，恐怕無法面對台中日漸進步的選民考驗，這場補選戰役，打起來肯定更加辛苦。