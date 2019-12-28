去年高喊「苦民所苦」，坐上高雄市長寶座的老韓，面對1221的苦民上街，居然惡言相向，忘了自己擔任市長的誓言，因為老韓急了，如果明年總統大位落空，也可能失去高雄市長寶座，從最近的民調顯示，高雄支持「罷韓」選民，已經來到63%，反對者剩下22%，15%沒意見，如果老韓競選總部所言是真「只要高雄贏，總統就會贏」，那麼這個數字顯示雙方差距40%，剩下12天如何力挽狂瀾？老韓在高雄可以拿多少票？已經可以換算得知，老韓夾韓粉力量，想要一舉登峰的「酸宗痛」美夢最終一場空，有人估計老韓的票數，可能無法突破2016年的朱立倫防線，名嘴汪浩認為老韓會拿到580票，日本駐台官員卻喊出英韓差距5%，我認為老韓得票會落在400萬票上下比較合理，主要理由是地下賭盤的操縱，宮廟系統的買票，假訊息傳播，這三大因素，無法完全避免，最近警方破獲賭盤，居然違背民調開出PK盤，有些賭盤，還可以免交「下注錢」，只要拉票投韓，就可以領到多少錢，這是傳統收集人頭變相買票方法，警方連日破獲地下匯兌大額金錢，這些事件坐實中共利用台灣黑道，介入台灣選舉，並沒有稍停，反而更嚴重。

中國網路戰「線上」、「線下」兩面攻擊

為什麼老韓去年可以用同樣的夢幻語言，製造出「韓流」，今年想重施故技，卻踢到鐵板，原因很簡單，看看「罷韓」遊行中的標語：「我醒了，你們呢」？1221出現在高雄「罷韓」遊行的人，尤其是年輕人居多，去年，這票年輕人，過半是支持老韓的，今年卻全面翻轉，因為老韓錯估民粹運動的壽命短暫，以及實現諾言的重要性，就算今年同樣的紅色媒體，仍然不變心力挺老韓，但是，經過623「反紅媒運動」後，很多日常生活中只看一報，只看一台的閱聽者，紛紛覺醒，會嘗試多看其他報紙或電視，以至於紅色媒體的洗腦力道降低，例如，紅媒把台商回流金額寫成0，違反事實，很快被拆穿，這些故意敘事顛倒的報導很多，搞鬼搞久了，收視率和去年相較，已經衰退，必然連帶使支持老韓的群眾離去，台灣社會畢竟不是全部傻子，觀察今年藍綠紅三方陣營的媒體交戰狀態，就可以知道，老韓已然兵敗，能否回防，穩定高雄「龍興之地」，現在看來，恐怕也不太樂觀。

民主政治的選舉，進入數位網路及媒體代言時代，去年，美國情治單位觀察到台灣執政黨的選戰失敗，其中超過一半的原因，是敗於媒體和網路的認知作戰失敗，因此，美國剛剛通過的「國防授權法」，特別附加關切，中共對台灣的選舉干預，擺明美國知道問題所在，並加大力度，力挺台灣，以確保圍堵紅色中國擴張的印太戰略，不會缺了一角，目前進入台灣觀察選舉的單位，也正在增加，根據這個法案，美國情報總監必須在台灣選後45天，向華府提交有關中共干預台灣選舉的報告，所以，當國民黨企圖轉移焦點，還在追殺「楊蕙如事件」的時候，「紅色中國網軍」已經暗中展開行動，這些行動和去年選舉差別不大，收買「臉書粉絲專業」，依照粉絲人口給價碼，開始帶風向，置入對國民黨有利的訊息，醜化民進黨的訊息，例如，傳播「吸毒免罪」的假訊息，甚至傳送斷章取義評論，以及造假照片，數位時代之前，這些訊息通稱為「黑函」，一千張黑函發送到家庭，可能需要一天，但是，數位網路時代，一分鐘就可以發送完成，傳達速度加快，於是，很多重複的假訊息，最後就變成真的，因為選民沒有時間分辨，所以為什麼老韓在政見會上，不停咬定「高雄負債3000億」，故意把風力發電的發展引入政府貪汙，即便政府解釋一千遍，老韓仍然不改口，因為假訊息說一千次，就變成真的，，這是當年德國納粹洗腦德國人的老套。

挺韓媒體小眾洗腦戰

今年，中國的網路戰場，仍然由國台辦，解放軍，統戰部三個單位負責，攻擊的路線分成「線上」和「線下」，所謂「線上」就是開放的新聞或平台，刊登親共的言論，然後由紅色媒體引用，或者用影射的敘事方法，讓讀者產生聯想後，掉入思考陷阱，最不負責任的敘事法就是先寫出一個標題，後面接著「網嘆」，「網驚」等等，把事件推給網路，讓讀者自己去猜想，媒體也可以逃避刑責，反正言論自由最廉價，但是，比較起「線下」封閉的社群傳播，反而「線下」封閉社群的洗腦效果比較好，例如，1221的「霸韓」遊行，LINE社群就出現布條下方沒人的照片，嘲諷「罷韓」遊行人數造假，諸如此類不勝枚舉。

目前，特定挺韓媒體不打正規戰，迴避找對立政客上台辯論平台，開始用庶民列車，安排藍色名嘴政客輪番上陣，直銷洗腦豆漿，針對特定具有爭議性議題，實施小眾團體洗腦戰爭，雖然只限於同溫層取暖，缺乏外擴能量，但是，卻可以堅定同溫層反對執政黨信心，維持藍色陣營的票數，管控藍營選票不要失血太多，另外從藍綠兩黨投放政治廣告主題來看，藍營說服能力比較弱，內容多批評卻少願景，這一點來看，綠營廣告願景多，批評少，至於選民會如何買單，1月11號看看投票就知道了。