玻璃纖維紗在5G供應鏈上屬於上游材料，普遍用在電子元器件製造；尤其PCB(印刷電路板)及CCL(銅箔基板)，在5G製程中是必要原料。位於民雄工業區的福隆玻璃纖維股份有限公司今21日(五)舉行第二工廠新建工程，福隆公司將擴建第二廠，將投資近40億，並帶來約300個工作機會。

福隆是國內數一數二電子級玻纖紗廠商，母公司日東紡積株式會社又是世界唯二生產應用5G通訊用超高精細玻纖紗供應商之一，為因應全球5G產業的蓬勃發展，位居5G供應鏈的高端生產技術也將設廠進駐嘉義縣生產。

福隆公司自民國77年設立進駐民雄工業區，目前有350多位員工，是日資企業集團日東紡績株式會社(Nittobo group)旗下的高科技原料製造廠，專門生產電子級玻璃纖維絲，供應下游製造印刷電路基板(PCB)。在電子產業，包含雲端、物聯網、智慧型汽車自動煞車系統等的需求日益增加；加上為迎接5G時代的來臨、提供高科技產業使用的原料，福隆公司也著手進行新廠房的擴建工程。

今21日上午，由嘉義縣長翁章梁、董事長林寿信、民雄鄉長何嘉恒、經濟部工業局南區工業管理處執行長林怡妏、本部長五十嵐和彥、總經理沈炳修、建築師黃志瑞及東北支店長和国信之，一同進行動土儀式。