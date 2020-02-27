中國武漢肺持續在全球蔓延，全球感染人數破8萬，美股連日重挫，美國總統川普惱火，川普今天特別召開記者會，說明國內狀況與防疫措施，川普強調，美國民眾感染武漢肺炎的風險仍然非常低，但疫情如果擴散，也已準備好因應。川普同時指派副總統彭斯擔任防疫總指揮，拉高防疫層級。

根據統計，中國武漢肺炎感染人數（不含香港、澳門）已達78078例確診，死亡2717例，總計全球共81676例確診、2773例死亡。隨著肺炎疫情險峻，投資人對經濟前景感到悲觀，道瓊工業指數3天內跌幅超過2000點。

為了防堵疫情，美國總統川普在當地時間26日下午6時30分（台灣時間今天27日上午)和美國疾病控制與預防中心（CDC）官員等一同召開記者會，討論新冠病毒擴散問題。川普表示，由於美國採取的一些早期措施，包括旅行限制和隔離，美國民眾面臨的風險仍然非常低。

川普表示，倘若疾病擴散，我們也已經準備好必須做的事，如果國會撥款超過25億美元抗疫，他們會接受。他並說明目前疫苗研發進展良好，有能力在最快時間內研發出疫苗。

另外，川普也指定副總統彭斯直接領導防疫小組對抗疫情，他說:「我將推派我們的副總統彭斯負責，每日都會與專家、醫生攜手合作，並直接向我彙報。」彭斯則強調，「沒有什麼事情比國家安全及美國人的健康更重要。」

一同出席的美國衛生及公共服務部秘書長阿澤（Alex Azar）則表示，武漢肺炎尚未對美國公眾產生立即性的威脅。

根據統計，目前全美感染武漢肺炎的確診人數有60人，其中國內確診15人，鑽石公主號返美確診人數為42人，從武漢包機撤僑的感染者為3人。