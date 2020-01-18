中國武漢去年12月出現新型冠狀病毒感染肺炎，目前已2人死亡，美國疾病控制與預防中心(CDC)17日宣佈，即日起美國的3個機場將對從中國武漢直飛或轉機前往美國的旅客進行入境檢查，包括舊金山市國際機場(SFO)、紐約甘迺迪國際機場(JFK)、洛杉磯國際機場(LAX)，檢測旅客是否有發燒等新型冠狀病毒(2019-nCoV)相關症狀，CDC在這些機場增派約100名檢疫工作人員。

武漢市衛生健康委員會17日通報，截至1月16日24時，新增4例病例，累計新型冠狀病毒感染的肺炎病例45例，已治癒出院15例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療；此外，病毒還蔓延到其他國家，泰國和日本相繼出現了確診病例，越南和新加坡等國也出現了疑似病例。

美國之音報導，CDC全球移民及檢疫部門主管馬丁•塞特龍(Martin Cetron)表示，在新型冠狀病毒出現之際，為了進一步保護美國公眾的健康，疾病控制與預防中心將開始在3個入境口岸進行入境檢查。”

CDC指出，來自中國武漢的旅客將被護送到機場的一個區域接受檢查，旅客將填寫一份旅行者健康申報單，將詢問旅行歷史和症狀，並收集資訊，以便在需要時聯繫，將觀察這些旅客生病跡象，並測量旅客的體溫，如沒有症狀，但在過去2周內去過中國武漢的旅客，CDC還會為旅客提供資訊以便他們未來出現症狀時可以採取行動；如果旅客有發燒或其他症狀，將由CDC人員對旅行者進行評估，被認為是已感染或接觸過新型冠狀病毒的生病旅客，將被送往醫院作進一步評估，醫院屆時將隔離病人。

中國農曆新年即將到來，CDC預估在接下來的幾周內，這3個機場可能會多達5000人，CDC表示，根據目前的資訊，這種新型冠狀病毒對美國公眾所構成的的風險是很低的，儘管如此，CDC也正在採取積極的預防措施。

世界衛生組織表示，對於此一新型冠狀病毒的瞭解仍在初步階段，病毒傳播方式、臨床特徵等資訊也還不充足，病原體也還沒找到；CDC也表示，對這種新型冠狀病毒的調查正在進行中，正在監測和應對這種不斷變化的情況。

美國對外關係委員會(Council on Foreign Relations)全球衛生高級研究員黃嚴忠說，目前所掌握的關於新型冠狀病毒2019-nCoV的資訊還不多，2019-nCoV有很高的突變率，如果病毒突變更具毒性時，情況可能會變得更糟糕。