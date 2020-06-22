2020年6月21日，原本應是劉曉波出獄的日子，為懷念與祭奠劉曉波，德國人權活動家羅蘭德•庫訥（Roland Kühne）牧師從早晨6點至晚上18點，用12個小時，在德國柏林中國大使館前（Jannowitzbrücke, Berlin），設置了祭奠天人劉曉波的聖壇：一張桌子，一把椅子，一座十字架，一座曉波紀念塑像，一口棺材，聯合國的旗幟，加上八個字母 「H-O-N-G K-O-N-G! 」，庫訥牧師不用高音喇叭，只是靜靜地誦讀，誦讀……。圖／田牧提供

劉曉波遲到的一天祭

2020年6月21日，其實就是普通的一天，但對於歷史記憶來說，對於劉曉波來說，這是個特殊日子，這一天屬於諾貝爾和平獎得主劉曉波的日子。2009年，劉曉波被中共政府以煽動顛覆國家政權罪，判處有期徒刑11年，2020年6月21日應服刑期滿，這是曉波出獄的日子。

如果曉波不是在2017年7月13日逝世的話，這原本是他獲得自由的喜慶大日子，是普天之下的各國友人為曉波歡呼的日子，是許許多多長期支持與聲援曉波親友、同仁期待的日子，獨立中文筆會一直期盼這一天的到來，將筆會重新交還曉波來領導，世界並未忘卻這特殊的一天！

德國的人權活動家羅蘭德•庫訥（Roland Kühne）牧師，這天早晨6點至晚上18點，用12個小時，在德國柏林中國大使館前（Jannowitzbrücke, Berlin），設置了祭奠天人劉曉波的聖壇：一張桌子，一把椅子，一座十字架，一座曉波紀念塑像，一口棺材，聯合國的旗幟，加上八個字母 「H-O-N-G K-O-N-G! 」，庫訥牧師不用高音喇叭，只是靜靜地誦讀，誦讀……

庫訥牧師希望人們不要遺忘了這一天，才有了來自美國的王丹、胡平、李恒青、唐元雋，日本的牧野聖修、及川淳子、北井大輔、曾我篤、王進忠，澳大利亞的高健、張偉強、梁友燦，新西蘭的陳維健，香港的甄燊港、蔡詠梅，荷蘭的王國興、姜福禎、甘向陽，德國的長平、肖恒、白蘭蘭等，在網絡上連線與庫訥牧師互動，大家一起來懷念與祭奠劉曉波。

柏林中國使館前，庫訥牧師的同事Robert Ingenhorst，學生Varan Sehmus，獨立作家廖亦武等一起參加了「劉曉波詩文誦讀」活動。



「劉曉波詩文誦讀」網絡連線活動。圖／田牧提供

活動安排會誦讀曉波的文章和書信，比如他給廖亦武的書信，《零八憲章》摘要，以及他的詩歌，他追求普世價值、人權和公民基本權利的文章等。庫納說：「曉波追求民主、人權的聲音，不能因為他的離世，而消失在眾人的沈默之中，我們要在柏林中國駐德國使館門前，讓他的聲音在公眾社會重新響起。」

在這個活動上，我們也為香港市民「反送中」聲援，為時下仍被中國政府囚禁的異議人士：王怡、陳傑人、劉艷麗、桂民海、秦永敏、呂耿松、陳樹慶、方斌、陳實秋、李澤華吶喊與聲援，並要求中國政府立即無罪釋放這些仁人志士。

劉曉波之死是「世紀冤獄」

「劉曉波詩文誦讀」網絡連線活動主持人、國際筆會和平委員會副主席廖天琪說道：劉曉波是在2008年12月8日被捕，一年後被判刑11年，2017年7月13日他死於刑期，如果他活著，今天是他獲得自由的日子。

一個追求自由民主的人，一個諾獎和平獎得主不明不白突然死亡，我曾鄭重宣布：這是一場「世紀冤獄」。曉波的死是中國人的恥辱，是人類的恥辱。

今晨6點，中國駐德國柏林使館前放著一口棺材，一個十字架，一張桌子，一把椅子，人權牧師羅蘭德•庫訥在為曉波喊冤，誦讀他的詩文，全球五大洲的中國人現在在網上一起為曉波追討正義，我們說：還我曉波，要求正義，追查真相，問責兇手。

劉曉波、庫訥牧師與我們

這些年來，我們與庫訥牧師及萊茵馬斯職業高校師生，有著長期的合作，庫訥牧師也兼職該校宗教課教師，所以每年會他會帶領學生與我們一起舉行「六四」紀念活動，一起參加全球支持中國和亞洲民主化論壇會議，我們也每年參加12月10日世界人權日中國使館門前的示威抗議活動，參加每兩年一屆的德國基督教節日活動等等，其實這些也是因劉曉波而開始。

劉曉波與庫訥牧師並不相識，也不曾通郵通話。當年，庫訥牧師從電視新聞中獲悉,中共政府判處劉曉波11年牢獄重刑,而不准這位諾貝爾和平獎得主前往奧斯陸領獎，頒獎儀式上只放著一張空椅子 。這令庫訥牧師十分憤怒，從這一年開始，每年的12月10日世界人權日，庫訥牧師會帶領坎姆普市萊茵馬斯職業高校（Rhein-Maas Berufskolleg Kempen）數百學生，趕到400公里之外的柏林中國大使館門前抗議示威，聲援劉曉波。庫訥牧師曾起誓：每年的世界人權日我都會帶領學生來此為劉曉波、為中國人權示威抗議，直到曉波出獄一天。

我們大家都心向曉波，支持曉波，聲援曉波！像曉波那樣「表達自由，人權之基，人性之本，真理之母，」學習曉波，追求自由的執著信念，哪怕是身陷囹圄、生命垂危的最後時刻，依然是不怨不悔不回頭，劉曉波無愧是當代的志士和英雄！

劉曉波逝世後的兩天，2017年7月15日，我們一起在坎姆普的湯瑪士教堂舉行了追悼會；2018年7月13日，我們一起在柏林葛西馬尼教堂舉行劉曉波逝世一周年紀念活動；2019年7月13日，我們一起在科隆基督教堂舉辦了劉曉波逝世兩周年悼念追思會。今年我們選擇了他理當出獄獲得自由的日子，在柏林中國使館門前，以靜默的抗議方式來紀念曉波。

歷史記憶是警醒與鞭策人類不斷進步

八九民運的學生領袖王丹說：歷史的記憶何等的重要，今天不僅是我們對曉波的一個紀念，更是對所有的共產主義災難的受害者紀念，同時也是對我們結束一黨專制，建立一個揚善的社會理想的紀念，我想這樣的紀念意義非常重大，今天我們通過這樣的活動，我們站在柏林的中國大使館前面，希望能夠讓中共知道，所有他們做過的罪行，對曉波犯下的罪行，對那些受難者的犯罪，對我們歷來迫害的罪行，沒有一件我們會忘記的！

劉曉波身可亡，精神不可滅

日本人權財團理事長、前經濟產業副大臣、前眾議院議員牧野聖修發來了書面發言稿，由日本人權財團理事北井大輔宣讀，牧野說：當今世界上暴露諸多矛盾，到處發生抗議活動，鑒於目前情況，劉曉波先生在《零八憲章》提出的基本理念，自由、人權、平等、共和、民主、憲政等，我深切地認識到，不僅僅是在中國，而且在全世界，我們要重新認識這些基本理念。劉曉波先生已逝世，但他的思想依然如故，我們要繼承他遺志，並更加發展以他的思想來改善社會，我們要推廣他的思想，不但在中國的維吾爾、西藏、內蒙古、香港等，還要向全世界展開，我堅信這是繼承劉曉波先生我們的使命，我謹再次向各位發誓，我會繼續與參會的各位一起竭誠盡力！



廖天琪（左）與日本的牧野聖修（右）。圖／田牧提供

民主中國陣線紀念劉曉波

民主中國陣線總部召集人王國興發言道：首先，我代表民主中國陣線感謝庫納牧師，感謝他發起這個紀念曉波的活動，今天是曉波本應走出監獄的日子，但我們卻永遠見不到他了。有人認為曉波是個英雄，有人認為他不是，這是個有爭議的話題，我個人認為曉波是一個為中國憲政民主獻身的「殉道者」，他的命運就是悲劇，這個時代註定會產生這樣的人，註定要有這種悲劇。曉波以身飼虎，以自己的生命為代價告訴世人，無論你是什麽觀點和立場，無論你對專制者采取什麽樣的態度，只要不是他們所希望所安排的那樣——就會被專制的機器無情地碾壓。人類的公敵是不會變得仁慈的，中共就是撒旦的化身。

我們不會忘記曉波，我們記得他的犀利與熱情，我們記得他的軟弱與反省，記著他從軟弱走向反抗，從反抗走向慈悲。歷史會記住曉波，記住他的堅強與犧牲。記住他曲折的心理歷程，記住他的悲劇，這是中國的悲劇，是人類的悲劇。再次感謝庫納牧師。

民主中國陣線總部召集人唐元雋發言道：今天應該是劉曉波先生出獄的日子，我們在這兒紀念劉曉波，他的思想和精神是極有價值的，是有效地沖擊極權制度，我們很多朋友認為曉波軟弱，實際不是的，共產黨對他的恐懼遠遠超過了其他的那種思想，他提出的「我沒有敵人，我沒有仇恨」，這些東西都是我們今天需要去研究的，我們應該繼承劉曉波先生的遺志，深入地研究他的思想，這是最好的紀念。



「劉曉波詩文誦讀」網絡連線活動。圖／田牧提供

緬懷斯人重溫經典之語

中國民運著名理論家胡平的發言是：如果劉曉波不死，今天本來是他走出監獄的日子。記得五年前，我們紐約的一些朋友在我家聚會，討論五年後的今天劉曉波出獄，我們應該做些什麽？五年後的今天到了，可是劉曉波早已死去。這不能不令人感到十分悲痛和十分憤慨。在這樣的日子里，我願意再一次和大家一道重溫劉曉波給我們留下的政治遺言：劉曉波說：我期待我的國家是一片可以自由表達的土地，在這里，所有的政見都將攤在陽光下接受民眾的選擇，每個國民都能毫無恐懼地發表政見，決不會因發表不同政見而遭受政治迫害「表達自由，人權之基，人性之本，真理之母。推動中國的新聞開放和言論自由，實乃推動中國社會穩定轉型的首要目標。言禁一開，自由中國必定降臨。」

不懲罰迫害者世界就沒有公平與正義

旅居德國的政治評論家長平說：中共的歷史，就是不斷挑戰人類文明底線的過程，鎮反運動，讓它感覺，肅清政治對手易如反掌，大躍進讓它相信餓死幾千萬人民也沒有什麽大不了的，文革讓它知道把整個社會搞得停擺，也能安然若素，「六四」讓它相信用機槍與坦克對付抗議者也能過關，虐死劉曉波讓它有足夠的資本藐視人類的一切正義與尊嚴，今天我們聊以告慰的是，整個西方世界開始反思，中國模式對於全球的影響，而不僅僅是曾經不無天真的想象，全球化會對中國產生影響與改造，這種反思里面不應該缺少的內容是：諾貝爾和平獎得主的迫害者，一日不受懲罰，世界就一日沒有公平和正義可言。



劉曉波（1955年12月28日－2017年7月13日）。圖／田牧提供

中國同胞應該向曉波學習

八九學運領袖李恒青的發言，他說道：曉波走了快三年了，在2017年的7月，在華盛頓民眾公祭劉曉波的紀念會上，我說道：劉曉波求仁得仁，死得其所，他的死是他自己追求中國的自由和中國的民主，是他自己的選擇。對中共政權我當時說，你把一個要和平理性變革中國的人，關死在監獄里剩下的是什麽，難道是暴力革命嗎？三年過去了，世界變成了今天這個樣，我們來看看中國，瘟疫、經濟衰退、失業，到處都是問題，應該說中國已經走到了變化的前夜，中國應該是到了發展變化的最關鍵時候，在此我想對中國的同胞們中國人說：你要堅強，你要勇敢，象曉波一樣，勇敢的去迎接新的中國！

對和平者迫害是中共政權的特色

全能神教會德國基督徒白蘭蘭發言，她說道：作為全能神教會的一名基督徒，能夠參加這次紀念劉曉波先生的活動，我感覺非常有意義。今天本是諾貝爾和平獎得主——劉曉波先生出獄的日子，但遺憾的是，曾經宣布自己「沒有敵人，沒有仇恨」的劉曉波先生，卻被中共的極權者當成了「非置於死地不可」的敵人，以「煽動顛覆國家政權罪」的名義將其監禁。在獄中劉曉波先生也一直遭受著中共的打壓和迫害，直到2017年去世。我們不應該坐視劉曉波的犧牲，而應該使其追求「民主、人權」的聲音讓更多的人聽到！這正是我們聚在這里的意義！

現在，越來越多像劉曉波一樣，追求「人權、民主」的異議人士，宗教人士，維權律師等等，遭到中共政府的囚禁和迫害。我們在此呼籲西方民主國家：打破沈默，站在正義的一邊，阻止中共繼續迫害異議人士和宗教團體。

日本友人追思劉曉波

參加活動還有及川淳子，她是日本中央大學的教授，長期關注與研究劉曉波的思想，對《零八憲章》頗有研究，日本出版的日文關於劉曉波的文選書籍，都留下了及川淳子的心血與筆墨。

曾我篤是日本的西洋書法家，他曾用零八憲章的文字組合成劉曉波畫像，逼真動人贏得社會矚目，好評連連。

民陣中國陣線總部召集人王進忠最後提出建議：7月13日馬上就要到來，這是劉曉波逝世三周年，我們應該在這一天舉辦「我沒有敵人，我沒有仇恨」劉曉波紀念研討會，希望全球各國的朋友一起參與進來。

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