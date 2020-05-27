新冠肺炎爆發給我們的啟示：「人類需要大自然 ，大自然並不需要人類」，「醫療、酒精與口罩」是這次保護台灣的金鐘罩。圖／林崑峯合成

17年前，2003年4月24日那天，北市和平醫院，因為爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）Severe Acute Respiratory Syndrome（非典型肺炎），突然宣布封院，包含院內所有的患者、陪病家屬、護士、醫師，甚至剛好還在裡頭掛號拿藥的人都不能出來，1300多人充滿恐懼，在窗邊揮舞、吶喊、哭泣、呼救的景象至今仍令人難忘，也讓周遭店家陷入蕭條，沒人敢靠近那附近。值此風聲鶴唳、草木皆兵，人人皆想往外逃的時候，當時遠在戰場之外、任職高雄榮民總醫院急診科主任的顏慕庸醫師，雖然知道SARS可能是個極其可怕的對手，但他還是不畏艱難、自認身為感染科醫生這就該是他的戰場，因此自願請命「往火坑裡跳」，勇敢的走進和平醫院照顧SARS患者。 成為全台第一個自願加入和平醫院醫療團隊的感染科醫師，成為「第一號」義勇軍。

身為傳染科醫師的他深刻認知到，在傳染病防疫中，醫院感染控制的重要性。他先在和平醫院，隨後轉往國軍松山醫院等，協助建置負壓隔離病房，並且嚴格管控進出醫院的動線，透過病患進院分流、污染分區以及「節點洗手」等措施，一、兩星期之後，收治重症患者的國軍松山醫院、台北市立聯合醫院松德院區，就不再有醫護人員感染，穩住情勢。

當年時任高雄市衛生局長的陳永興醫師與時任高雄榮總急診科主任的顏慕庸醫師曾經共同抗煞。值此17年後的現在，又爆發新型冠狀肺炎襲捲全世界的時候，陳永興醫師特地再專訪昔日的老戰友，現任昆明院區院長的顏慕庸醫師（昆明院區專責公共衛生行政，如肺結核防治、慢性病、傳染病、愛滋病及毒品防治等 ，是台北市很重要的一個感染管制公共衛生的專責醫院）。

顏慕庸說：新冠病毒是ㄧ隻演化完美的非典型病毒，是老天派下來的一隻病毒，它就是要來改變人類行為的。我們要以很謙卑的心情來面對它是老天要給人類的一個反省，省思後我們將可以學到更多的東西。看看老天的訊息，才四個多月的病毒肆虐，地球就開始恢復生機了！

「人類需要自然 ，自然並不需要人類」

大自然就是我們的母親「Mother Nature 」， 她並不需要人類。這一次的「新冠肺炎」已經給我們很清楚的教訓，人類全部被病毒打回原形，被打得縮在家裡的時候、大自然才又開始恢復它的生命。

「新冠肺炎」對經濟跟人類的文明一定會有後續的影響，我們應該如何在此時做該有的調整就變得很重要。台灣可以協助世界趕快把疫情控制下來，但一定要全球國家不分東、西方一起來，R0 值(傳播值)如果沒有控制住，R0 值越來越高、病毒四處傳來傳去，突變的機率就會越來越大，所以後面的風險還在，並不是說我們現在已經掌握住它了，老天還持續在看著我們人類，萬一再有突變的菌種出來，那就真的是人類的一個大浩劫！人類應該要好好的省思跟學習。

新冠肺炎病毒的傳播路徑有飛沫、接觸及最重要的第三點是飛沫沉澱下來接觸到的環境表面，如電梯按鈕、門把、廁所水龍頭等，而這三種傳播路徑只要戴口罩及用酒精洗手就全部都可以擋住而不被感染。

註：R0 值：流行病學家使用了一種被稱為R0 值的方式，來追蹤一種疾病的傳染性。R0 值也就是病毒基本再生數，指1個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給多少個其他人的平均數。若R0 值小於1，傳染病將會逐漸消失，若R0 值大於1，傳染病會以指數方式散布，成為流行病（epidemic）。／美國疾管局：新冠R0 值高達5.7，傳播力高於預期2倍 。

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