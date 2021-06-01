日本外務大臣茂木敏充在日前的記者會表示，日本政府有意將多餘的疫苗提供給疫苗不足的國家，並特別提到，2011年311大地震發生時，台灣最早對日本伸出援手。若把日本援台的AZ疫苗算進來，台灣應該可以在8月完成6成民眾打完第一劑疫苗，就可以逐步解禁，走向「恢復正常生活」，天佑台灣！圖／擷自茂木敏充推特

去年3月17日加州州長紐森（Gavin Newsom）發布緊急命令，要求「全州四千萬居民都不要出門，除了必要（essential)商家外，全部都要關閉」，這項命令在6月15日即將完全解除，全州經歷1年3個月的封城生活，如今已經逐漸恢復正常。回顧1年多來疫情的肆虐，彷彿經歷了一場戰爭，驚心動魄的感觸是人生中難忘的時刻。

回憶去年3月疫情爆發初期，美國的「檢測試劑」嚴重缺乏，而且要寄回美國疾管局（CDC）化驗，絶大多數的病患都「不能得到檢測」，因此不知道疫情的進展。當州長發布「封城令」時，大家都感到意外，有人質疑它的必要性，事實證明「封城令」讓加州逃過一劫，免於遭受如紐約州般的慘況。有位南加州的醫生朋友告訴我，當時他所服務的醫院有很多病患「不能得到檢測」，醫生們把這些「症狀確實」病患都當成確診者，給輕症者一些普通應急藥物（如退燒藥、止痛藥等）就讓他們回家隔離，只有重症者留下住院。因此當時確診人數的統計是不準確的。

缺乏「檢測試劑」的窘狀，在約二個月內得到解決，之後全部居民都可以自願去檢測，而且是免費的。檢測所分「走入walk in」與「開車drive in」二種，開車檢驗者可以不下車，醫護人員就從車門窗外取樣本。充分的檢驗是控制疫情的必要條件。

在這疫情期間，加州每天有數千人確診，在高峯期飆至每天四、五萬人，現在接種疫苗者已經超過人口半數，確診人數降至每天千人左右。累積下來，加州共有7萬3千人死亡。累積確診人數3百78萬人，不到總人口的10%。可是我所經營的旅館卻有約30%的員工確診，不過他們都是被家人傳染，沒有員工是在工作場所被傳染。更慶幸的是他們都是無症狀或輕症患者，在家休息二個星期後，再通過兩次「陰性檢測」就可以回來工作。我們給員工的指示是：「待每一個客人都如確診者、必須帶口罩、與客人及其他員工保持6英呎距離、勤洗手等」。一般而言，藍領階的工作者得病率較高，因為他們必須堅守工作崗位，而很多白領階級可以選擇在家工作。

有位友人是小企業主，有一天他因確診住進我的旅館。二天後他回去了，因為他隔天再去檢測呈陰性反應，證實未被感染。這位友人的員工有40%得過確診，為了保護他的家人及公司員工，他本人常做檢測。他告訴我在這期間，他做過15次的檢測，所幸除了上述烏龍事件外，都是呈現陰性反應。我却一次也沒有去檢測過，因為我很膽小一直居家不敢出門，只是偶而會去公園走走，上班時也都躲在我的辦公室，只跟少數員工見面，因此我認為我很安全不必檢測。有沒有必要檢測是因人而異，「全民篩檢」是沒有道理的。

美國雖然歷經慘烈的疫情肆虐，在這段時間美國政府也犯了很多錯誤，但是美國民眾卻從未有用很難聽的字眼攻擊政府，在媒體上看到的大部分是互相鼓勵的訊息，例如大量退休的醫護人員自動回歸崗位幫忙，民眾互相鼓勵不要出外趴趴走等。終於在疫苗的助攻下，疫情呈現好轉，人民也逐漸回復正常生活。相對的，做為全球防疫的模範生的台灣，目前所面對的卻是嚴峻的考驗。

中共以疫謀統 對台灣發動攻擊

台灣防疫工作的成效是全球有名，給台灣帶來一年多的平安正常的生活，這都是防疫機構的功勞。最近防線被突破，疫情升級到社區感染層級，中央防疫中心所提出的對策也都合乎常理。但是中共趁機對台灣發動攻擊，台灣內部的統派勢力群起響應，造成亂象叢生，令人擔憂。

中共對台灣「以疫謀統」的攻勢分三條路線：

（1）阻斷台灣從國外取得疫苗。台灣購買BNT疫苗功敗垂成，就是中共從中作梗的例子。

（2）製造假消息擾亂台灣。中共網軍發佈假消息，企圖製造混亂。例如假冒《自由時報》名稱散布假消息：「台北新北一秒變鬼城，2萬人離奇失蹤，二殯火葬場上空烏煙瘴氣，PM2.5爆表，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等，企圖擾亂民心。

（3）以「贈送中國製疫苗」引誘台灣。中國國台辦26日舉辦記者會時，發言人朱鳳蓮表示：「其實只需要清楚明瞭的回答，對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？」要台灣屈服在「中國疫苗」之下。

事實上在中國的打壓下，台灣照樣買到疫苗，日前15萬劑莫德納疫苗已經運抵台灣，之前 72萬劑AZ疫苗也已分享批運抵台灣，並已經開始施打。關於「贈送中國製疫苗給台灣」，陸委會的回應是「不要假好心」。台灣網友也紛紛笑說「黃鼠狼給雞拜年」、「是傻瓜才會想打中國疫苗」、「建議進少量給那些中共同路人打」。事實證明台灣人頭腦清楚，中共的攻勢對台灣的傷害有限，但是台灣內部統派份子趁機作亂，才是台灣真正的亂源。

台灣內部統派勢力群起作亂

近幾年來，台灣內部的統派勢力已經大幅萎縮，成為中共的附庸，時時刻刻都在找機會出來作亂。只有台灣亂，他們才有機會在中共的支持下，重新掌握台灣的執政權，進而達到「與中國統一」的目的。因此他們的作為就是怎樣「讓台灣亂、讓台灣衰」。

首先他們吵著要進口「中國疫苗」，後來發現「中國疫苗」在台灣根本沒有市場，連藍營民眾都拒絕，不得不改變策略，放棄「中國疫苗」。當AZ疫苗到達台灣後，政府優先讓醫護人員施打，國民立法委員費鴻泰就質疑中央把「醫護人員當白老鼠」。起先醫護人員施打的意願不高，施打的速度緩慢，但是在疫情突破防線造成本土傳染大爆發後，醫護人員施打速度快速增長，統派們就馬上改口大力攻擊政府「進口疫苗太少太慢」。藍營縣巿長跟著起鬨，吵著要自行進口疫苗，但他們根本沒有意願、也沒有能力自行進口，只是要台灣亂。

還好最近在疫苗的取得有了轉機，日本外務大臣茂木敏充在日前的記者會表示，日本政府有意將多餘的疫苗提供給疫苗不足的國家，並特別提到，2011年311大地震發生時，台灣最早對日本伸出援手。今天有進一步的發展，新聞報導日本厚生勞動省正與阿斯特捷利康（AZ）藥商協商，修改合約條款，讓AZ疫苗得以直接出貨到台灣。這是很好的消息，日本政府與AZ簽署的合約共有1.2億劑，現在日本已經有足夠的疫苗，這些AZ疫苗可以釋放出來。只要有1000萬劑「快速運來台灣」，加上台灣本來就已經購買的1100萬劑，就足夠讓台灣脫離險境。

為台灣加油打氣

不久前，抗疫總指揮官陳時中表示，若要有6成民眾施打完第一劑疫苗，那大概要1400萬劑左右的疫苗，目前預計的情況是約到9月才能有足夠的供應量，10月能施打完成。當時陳指揮官的估算並未把日本的AZ疫苗算進去，重新估算應該可以提前二個月，在8月應該可以完成6成民眾打完第一劑疫苗，就可以逐步解禁，走向「恢復正常生活」。

2011年311大地震，台灣捐款逾200億日圓（約新台幣52億元）給日本，日本人一直念念不忘。兩年前我在日本旅遊時，還有日本人向我提起。當年台灣人的善舉，今日台灣得到了回報。相對的，台灣人在汶川大地震捐給中國88億台幣，但是今日台灣遭遇疫情肆虐急需疫苗，中共卻處處阻撓台灣取得疫苗，這種行為只能用「魔鬼」兩字來形容。

目前台灣正與疫情搏鬥，人人都必須盡自己的責任，只要遵守「帶口罩、勤洗手、不聚會、不要趴趴走」，疫情應該很快的就可以控制下來。再者，不要聽信統派們的煽動與謠言，團結在中央政府的領導下，台灣會很快地走出疫情的陰霾，邁向光輝燦爛的未來。