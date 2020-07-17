依7月17日報導，監察院院長提名人陳菊14日於臉書公布其書面報告，16日又將報告內容製成影片，發布於社群媒體。她指出為人權服務，為台灣盡一份心力，是她的榮幸，她會以她的初心，用她的餘生，守護台灣、維護人權。她想要向大家說明她如何帶領監察院轉型、建立國家人權機構。

台灣在威權統治時期，產生不少政治案件，司法整肅迫害人權，翻閱當年美麗島事件大審留下來的圖片，印證了陳菊是人權受害者之一，如今她將變成了人權捍衛者，意義非凡，也引人深思。

台灣人權保障「黑暗期」長達數十年，在1996年人權保障「黎明期」，由於司法整肅與稅法整肅產生了太極門案，由刑案檢察官不實的起訴書（毒樹）產生的違法稅單─大毒果。包括民國80、81、82、83、84、85年度的綜合所得稅及營業稅。刑案在1996年7月13日最高法院確定判決「無罪、無稅」，亦即「毒樹」已經被砍伐了，為什麼「大毒果」不會消失呢？

應將違法稅單退回主管機關

經過24年來太極門弟子們及學者專家們的奮戰，「大毒果」變成了「小毒果」，包括民國81年度綜合所得稅及營業稅，目前正由法務部行政執行署強制執行追稅中，政府官員強迫人民要吞下「小毒果」，毫無公平正義，也嚴重侵害人權。

事實上，政府官員們可以不必強迫人民吞下「小毒果」。法務部執行署可以依據行政執行法第9條第3項及稅捐稽徵法第40條之規定，將違法稅單退回國稅局，由國稅局依照行政程序法第117、128條之規定，將該違法稅單撤銷，「小毒果」自然消失，還人民公道。

目前，正在進行監察院轉型，國家人權委員會的產生是全民的期盼，希望其能發揮功能，讓台灣進入真正的人權保障「成熟期」，公政公約第2條有關「國家義務原則」得以確實實現。已經歷24年的太極門冤案，希望也能早日落幕。