如果你想在高雄鬧區尋找一個可以安靜一下午的桃花源，或者，你想品嘗一下有潮間帶風味的海產美食，推薦你到同盟路79號咖啡屋，這是內行人才知道的平民美食，無食譜料理，俗又大碗，又不乏美學和精緻的風味。

同盟路沿著愛河河堤漫步，從客家文物館走近愛河之心，咖啡屋就在眼前，兩旁花木扶疏，被稱為高雄最美的道路，坐在咖啡屋可以透過玻璃，看到河堤兩岸的高大鐵刀木，而咖啡屋內部更令人驚豔，不管是牆上油畫或擺設的雕塑品，維多利亞時代書櫃，懷舊黑盤老唱機，都有說不完的故事，這裡是充滿文人氣息的天地。

咖啡屋的主人陳昱霖，是南台灣知名雕塑家，從石雕到銅雕，貼近土地和人群的大型作品，也可以在真理大學麻豆校區看見，銅雕作品有[行願自在觀音]，以及[水月自在觀音]，各種充滿創意的石壺，更是陳老師最喜歡的絕活。

陳昱霖從小在澎湖靠海的湖西鄉良文港成長，經常在海邊嬉戲，海邊的石頭變成最好的知己，澎湖海專畢業後，因為對藝術熱愛，開始投入佛雕行業，從學徒開始造就一身功夫，他的作品也被李登輝前總統典藏。離開澎湖到高雄發展，陳老師經懷念小時候澎湖的潮間帶，帶有海騷風味的飲食，家鄉自然豐富的魚類呼喚著他，這些想念催處他的行動，於是在愛好澎湖美食的太太鼓勵下，藝術家華麗轉身，變成美食家，認識陳老師的藝文界，醫界，公民團體朋友，從此有福，又找到一個可以品嘗美味，欣賞藝術的好所在。

美食無食譜料理，秋冬的澎湖魚貝類最豐富，陳老師經常飛往澎湖，空運新鮮魚類到高雄，你可以用台北一半的價格，吃到讓你懷念的海鮮，以及古早創意料理，還有飯後的好茶，好咖啡奉送，因為陳老師也是優秀的茶藝導師，一但你來到79號咖啡屋，肯定會讓你不虛此行。