台灣國辦公室號召在野本土陣營在下個月5日（周日）下午二時起，發動「下架吳斯懷—拒投中國黨連線遊行」，昨天下午二時二十八分，台灣國辦公室也在立法院中山南路門口，舉辦「誰反《反滲透法》就下架誰」記者會。圖／擷自台灣國辦公室臉書

以台灣國辦公室為主的本土在野陣營，昨天（周一）舉行了二場記者會，但記者會卻没有記者採訪，二場記者會都與會的妖西形容說：「我們都是對著空氣講話」，這是何等荒謬的現象，本土在野陣營完全失去媒體的發語權，淪為只能「對著空氣講話」，這是本土陣營要面對的問題！

台灣國辦公室號召在野本土陣營在下個月5日（周日）下午二時起，發動「下架吳斯懷—拒投中國黨連線遊行」，特別在昨日上午十時假民進黨中央黨部樓下召開記者會，出席者有台灣國辦公室創辦人王獻極、一邊一國行動黨召集人楊其文、李登輝民主協會理書長許龍俊、台聯不分區立委候選人周倪安等人。

台灣國辦公室指出，這個下架平台，除了大原則本土政黨及社團不互相排斥攻擊外，提供給社團發聲及本土政黨選舉造勢活動，各社團及政黨可在訴求口號布條上自由發揮。

昨天下午二時二十八分，台灣國辦公室也在立法院中山南路門口，舉辦「誰反《反滲透法》就下架誰」記者會，出席者包括台灣國辦公室、一邊一國行動黨、台聯、玉山創見會等團體代表，與會人士再三強調，反滲透法不會影響目前台灣合法的政治活動集會自由，反而是確保台灣享有人權、民主、自由生活方式的平安符。

這二場記者會都是由台灣國辦公室發動，目的在於宣揚本土在野陣營的理念，鞏固台灣的民主制度，遺憾的是，記者會並没有得到媒體的關注，前來採訪，造成宣傳效果，打了很大的折扣，難於發揮擴大宣傳的媒體效應。

在台灣的民主發展進程中，本土陣營一直没有媒體發語權，在蔣家威權時代，用報禁、黨禁等極權的統治方式，打壓人民的言論自由，但物極必反的結果，是造成黨外雜誌的崛起，異議人士透過一本本的黨外刊物，在縫隙中爭取新聞自由，雖然時常遭到查禁，可是「野草除不盡，春風吹又生」，形成了黨外雜誌風起雲湧的時代。

台灣在李登輝時代邁向民主自由，媒體事業如雨後春筍般發展，走到商業化的方向，大多數的媒體落入財團與商人的手中，他們開門只想到賺錢，對本土社團或弱勢力量的活動，興趣不大，更不用說是有外資背景的媒體，別有目的不擇手段的打壓。少數有本土意識的媒體，因為經營上的困境，没有人力採訪，但是像民視、自由時報等財力没有問題的媒體，卻也坐視本土在野陣營的新聞不顧，才是令人感到不可思議的事。

時至今日，媒體的重要性不言而喻，誰擁有發語權，誰就擁有權勢，一邊一國行動黨在台北市港湖地區推出前榮總醫師郭正典參選，雖然學經歷遠遠超過其他人，可是對手之一的市議員高嘉瑜，是政媒兩棲人物，擁有超高的人氣與知名度，這場選戰讓他深刻體會到媒體的重要性，因為被媒體刻意的避開，讓他無法進行公平的選舉競賽。

從二場記者會的情況來看，本土陣營應該重視早已失去的「媒體發語權」的問題，檢討媒體的政策與策略，要推動社會改造工程，絕對不能忽略媒體經營這個區塊。