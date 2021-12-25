1895台灣乙未戰爭是學者專家們從未停止探究的一段歷史，座落於平鎮區的「1895乙未保台紀念公園」，以平易近人的公園造景，讓這段過往走進日常生活中，成為大家的共同記憶。

1894年中日甲午戰爭，隔年4月簽署馬關條約割讓台灣與澎湖列島，台灣客家、閩南自組義軍聯合對抗，寫下台灣史上驚心動魄的「1895台灣乙未戰爭」。今年竣工的「1895乙未保台紀念公園」，最大特色「乙未之環」象徵台灣義軍跨越族群藩籬、團結保鄉衛土，也彰顯台灣客家族群不服輸的硬頸精神。

台灣史觀的1895台灣乙未戰爭

「1895台灣乙未戰爭是一場台灣各族群聯合起來抵禦外侮的戰爭。」長期推動台灣客家運動的前國立台灣大學法學院副院長邱榮舉表示，早期台灣因地域、職業及利害衝突等因素，漳泉、閩客等族群分類械鬥不斷，有三年一小亂、五年一大亂的社會現象。但在面臨日本登陸台灣的時空下，各族群立刻拋下成見，團結對抗。1895年，丘逢甲與許多台灣士紳共同推舉唐景崧，創建了「台灣民主國」，是台灣史上民主意識萌芽的開端。日軍北白川宮能久親王率領日本近衛師團，從台灣東北角海岸的澳底登陸，一路進軍佔領台北城後，再度南下攻打桃竹苗，遭遇丘逢甲統領的台灣義勇軍與許多義民的頑強抵抗，日軍更因吳湯興、姜紹祖、徐驤等「客家三傑」帶領的義軍，多次受阻；而在桃園，又以「大湳尾之役」、「安平鎮之役」、「龍潭陂之役」、「大嵙崁之役」四大戰役，台灣義軍抵抗日軍的戰鬥尤為激烈。

台灣客家義民精神與剽悍，不僅在台灣歷史上留下一段深刻的記憶，也在現今平鎮與龍潭一帶留下許多戰爭遺址。為紀念1895台灣乙未戰爭犧牲的先烈，桃園忠烈祠暨神社文化園區供奉著丘逢甲、劉永福，供後人追思緬懷；龍潭七十三公忠義廟是地方人士感念戰爭中犧牲的73位客家義勇軍而建。至今仍每年舉行春、秋兩大祭典，藉此將先烈精神持續傳諸後世。



位於龍潭區的七十三公忠義廟，供奉著73位抗日客家義軍。圖／賴智揚、陳琪潤

邱榮舉強調，1895台灣乙未戰爭對台灣客家族群有極重要意義，它象徵著台灣人民捍衛台灣、保衛家園的深厚情感，除了要以台灣史觀書寫記錄，更期望大家能知曉這段台灣人民的歷史。

平鎮當地的文史工作者、居民與抗日義勇軍的後代，亦自主發起田野調查深入探究安平鎮之役。鎮興里里長黃志杰分享，地方居民們在認識當地戰役的史料後，也以歷史為本，發起如障礙賽、戰役補給車等體驗活動，平鎮區公所與客家事務局也結合這些元素，擴大舉辦「乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭」，讓更多人透過活動體認到先人的努力與犧牲。

連接今昔的團結之環

以環境營造詮釋歷史意義，「1895乙未保台紀念公園」整合義民公園、復興親子公園與石門大圳過嶺支渠腹地，以造景傳達1895台灣乙未戰爭的歷史價值。桃園市政府工務局長賴宇亭表示，經過競圖與各方理念後的設計規劃，紀念公園以一座造型簡潔的圓形跨橋「乙未之環」串起原有的兩座公園及第八公墓原址，天空步道般橫跨道路的限制，連接代表過去的義民公園與象徵未來的親子公園，並將公墓原址改造成圓形紀念水池，用「圓」的意象，帶出台灣人團結與追求和平的念想。



紀念環牆保留的門縫，是讓大家能記住歷史痕跡的巧妙設計，沿著樓梯下走，可前往紀念戰爭的展覽空間。圖／賴智揚、陳琪潤

為降低戰爭意象的肅穆感又不失其紀念意涵，公園使用樸實靜謐的混凝土材質，拉近地景與大眾的距離；園區內的樹木造景，除了樹種原地移植，更栽種竹子成林，重塑當年義軍以寡敵眾的游擊戰場環境。順著跨橋一路走到紀念環牆，牆面特別開了一道門縫，象徵歷史所留下的痕跡；這道面向東方的門縫，在每天早晨引入象徵希望的晨曦，灑落鏡面水池，以幽靜的水面與潺潺光影，表達對逝者最平靜又真摯的悼念。



與當時竹林游擊戰相呼應，紀念公園植栽竹林。圖／賴智揚、陳琪潤

清水模打造的紀念環牆上，則以巧思設計了無數孔洞，再現當年義軍作戰使用的「槍眼」。夜晚時分，照明設計以客家藍染為靈感，調配出靛藍色的燈光，透過槍眼中埋藏的光線及橋板下的光雕，讓整座公園綻放出絕美的藍染光澤，與漫天星空相輝映，一起傳述這段百年歷史記憶。



清水模打造的牆面，上方有著無數個槍眼造型孔洞。圖／賴智揚、陳琪潤

走讀史蹟繼往開來

1895乙未保台紀念公園作為大眾日常散步與休憩的場所，在重新設計的共融遊戲場中，精心融入保台歷史元素，例如擁有埋藏槍枝模型的沙丘遊樂區、日軍自東北角上岸的翻騰海浪造型攀岩滑梯區、適合玩捉迷藏的防空洞山丘區等，孩童能在輕鬆的遊戲互動中，逐漸認識這段故事。公園下方更規劃展覽空間，讓大家能透過歷史資料、先烈紀念文字等，瞭解1895台灣乙未戰爭始末。



圓形跨橋「乙未之環」橫跨重新設計的共融遊戲區與紀念水池，串起過去與現在。圖／桃園市政府提供

平鎮有許多戰爭遺址與客家族群文化景點，水務局自2018年啟動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，結合在地傳統與文史資源，營造適合自行車與遊憩的親水場域。從1895乙未保台紀念公園向東，鄰近的老街溪橋便是自行車道的起點，沿著車道一路向南騎行，經過許多蘊含豐富故事性的景點，比如伯公潭的傳統紅磚橋、早年桃竹苗中藥盤商「黃復興藥號」的客家三合院千頃第，以及當年作為抗日後勤指揮部的湯屋公廳等。

這段橫跨中壢、平鎮的路線，無論是步行或騎車，藉由一步一腳印深入探尋過去的歷史，或是走讀在地文化的點點滴滴，都是認識這片土地家園的最佳途徑。



當年作為抗日後勤指揮部的湯屋公廳。圖／賴智揚、陳琪潤

※本文轉載自 《桃園誌》No：78