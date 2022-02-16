美國總統拜登星期二（2月15日）說，華盛頓相信俄羅斯入侵烏克蘭「仍有很大可能性」。他呼籲俄羅斯總統普丁繼續會談，否則有可能會承受嚴重的後果。

「第二次世界大戰是必須要打的戰爭，」拜登說。「但是，假如俄羅斯進攻烏克蘭，那將是一場選擇要打的戰爭，或者說，是一場沒有理由或原因的戰爭。我這麼說不是為了挑釁，而是說出真相，因為真相至關重要。問責至關重要。假如俄羅斯真的在今後幾天或幾星期入侵，烏克蘭人民的代價將是巨大的，而俄羅斯的戰略代價也將是巨大的。如果俄羅斯襲擊烏克蘭，將受到國際社會的強烈譴責。世界不會忘記俄羅斯選擇了不必要的死亡和破壞。入侵烏克蘭將被證明是自我傷害。美國和我們的盟友與夥伴將做出果斷回應。」

星期二，普丁表示他做好了與美國及其北約盟國就導彈部署和在歐洲軍演重新談判的準備。在此之前，莫斯科宣布將從與烏克蘭交界的地帶撤走某些部隊。

烏克蘭和北約官員對撤軍表示了懷疑，拜登也表達了類似想法。「這將是好事，」拜登說。「但我們還沒有證實這點。我們還沒有證實俄軍部隊正在返回自己的基地。實際上，我們的分析人士表示，他們仍然處在威脅性很大的位置。目前的事實仍然是，有15萬多俄軍包圍著烏克蘭，在白俄羅斯和烏克蘭邊界一帶。」

拜登警告說，假如俄羅斯採取行動，即使是網路入侵，也會有嚴峻後果。

「我們不尋求與俄羅斯直接對抗，」拜登說。「我一直明確表示，假如俄羅斯打擊烏克蘭境內的美國人，我們將做出有力回應。假如俄羅斯通過不對稱手段攻擊美國或我們的盟友，比如對我們的公司或關鍵基礎設施進行破壞性的網路襲擊，我們做好了回應準備。」

白宮新聞秘書珍·莎琪說，華盛頓和北約希望看到有意義地減少兵力。

「我們如何界定成功，我認為，我們很多歐洲夥伴和北約盟友如何將界定它，那將是......在烏克蘭邊界經證實地減緩緊張局勢，俄羅斯從那裡撤走軍隊，並向所有各方、向國際社會、向媒體、向公眾明確表示，他們不會入侵烏克蘭，並拿出實際行動來。」

普丁在克里姆林宮會晤了德國總理蕭茲後說，雖然西方繼續拒不接受莫斯科的關鍵要求，但是他願意與西方保持接觸。莫斯科要求西方國家排除烏克蘭加入北約的可能性並從最靠近俄羅斯的東歐地區撤走西方軍隊。

這位俄羅斯領導人說，莫斯科將試圖與北約建立增強信任的措施，同時仍然強調西方必須關心俄方的主要要求。

人們一直擔心俄羅斯有可能很快入侵烏克蘭。普丁同意與西方展開更多外交對話，並宣布數目不詳的俄軍在烏克蘭附近完成演練後返回軍營，這提高了入侵有可能避免的希望。

蕭茲說，他與莫斯科方面都認為外交選項「遠遠沒有窮盡」。他說，宣布撤走部隊是一個「好跡象」。他補充說，他希望隨後會撤走更多部隊。

俄羅斯在烏克蘭的北、東和南三面集結了據估計有13萬人的軍隊。俄羅斯沒有說明有多少部隊返回兵營。在這之前，俄羅斯增兵已導緻美國和盟友警告說，俄羅斯隨時有可能入侵烏克蘭。烏克蘭曾經是前蘇聯共和國。

「我們一直說這些軍隊在演習結束後將返回他們的基地，」克里姆林宮發言人佩斯科夫說。「這次也是這種情況。」

北約秘書長斯托爾滕貝格對記者們說，北約歡迎莫斯科有可能願意繼續就歐洲安全和烏克蘭僵局進行外交對話並從烏克蘭邊界撤軍。北約是西方國家的主要軍事聯盟。

「這帶了審慎樂觀的空間，」斯托爾滕貝格說。「但是到目前為止，我們還沒有看到俄方將實地的緊張局勢降級的任何跡象。」

他說，俄羅斯演習後把軍事裝備留了下來，這讓這些部隊有機會重新集結。

星期一，美國國防部發言人約翰·科比說，即使是在過去兩天內，普丁「在與烏克蘭交界地帶和白俄羅斯增加了軍事能力。他在南面操演其中一些部隊，還在黑海操練海軍部隊」。

「所以，他繼續在增加的自己的戰備。他繼續在給自己更多的選項，為一旦選擇在此動武而做準備，」科比說。「他繼續在做你預期某人如果計劃重大軍事行動時會做的那些事情。」

俄羅斯國防部發言人伊戈爾·科納申科說，在烏克蘭附近的大規模演練將會繼續，但是南部軍區和西部軍區的一些部隊完成了演習任務，開始返回基地。這些軍隊動向暫時還無法得到核實。

「隨著訓練結束，這些軍人，像往常一樣，將回到他們的駐地，」這位發言人說。「來自南部和西部軍區的部隊已經完成了任務，開始裝運火車和汽車。他們將開始返回駐地。個別部隊將自己列隊步行出發。」

在俄羅斯宣布這些調兵行動之際，美國和西方盟國繼續努力減少戰爭威脅。

蕭茲在會晤普丁的一天前，在基輔與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基討論了這場危機。



德國總理蕭茲（左）在基輔與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基（右）會面。圖／擷自PBS News hour影片2022.2.14

蕭茲呼籲和平解決對峙。俄羅斯外長拉夫羅夫星期一在莫斯科對普丁說，與西方的外交會談「遠未山窮水盡」，他敦促把會談繼續下去。

「我們已經不止一次地警告說，我們不會允許就今天就必須要解決的問題進行無休止的談判，」拉夫羅夫說。他補充說：「我必須說，機會總是有的。」

俄羅斯否認有入侵烏克蘭的計劃。

五角大廈星期一說，國防部長奧斯汀與北約秘書長斯托爾滕貝格通電話討論了「維持強有力的遏阻與防禦的重要性，並強調俄羅斯的行動最終將帶來適得其反的效果——一個更強大和更團結的北約，在北約東側做好了遏阻和防禦侵略的態勢」。

奧斯汀本星期將參加北約防長會議，並訪問烏克蘭的鄰國波蘭和立陶宛。