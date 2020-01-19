緬甸與中國簽署聯合聲明指出「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，並表示堅定奉行「一個中國原則」，對此，行政院長蘇貞昌今（19）日表示，台灣人民已用選票證明不接受一國兩制，堅持民主自由，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄」。

蘇貞昌今天赴新北市新莊昭德宮參拜祈福，針對中國國家主席習近平18日訪問緬甸，與緬甸簽署聯合聲明指出，「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，蘇貞昌受訪時表示，這一次台灣人民用選票再一次向世界證明，台灣人民不接受一國兩制，堅持民主自由，在網路發達透明的時代，全世界都看到台灣人民愛好民主自由、守護主權，同時也見到台灣的美好，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄」。

至於內閣改組有沒有可能在520前後微調，包括林靜儀、李俊俋、吳怡農等人是否可能入閣？？蘇貞昌回應，蔡英文總統得到最高民意支持，也特別要他繼續帶領行政團隊，越高的選票是越重的責任，所以要更加努力接地氣，政策、人事都是隨時檢討，就是要把它做好。

關於監察委員陳師孟在部落格中說請辭是不知為何而戰，因「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」，似乎暗指蔡英文？蘇貞昌則說，陳師孟是一位認真負責也很有個性的人，總統已經慰留他，不過還是尊重他的決定。

媒體詢問，高雄市長韓國瑜昨天在直播上表示，政治太熱不是一件好事？蘇貞昌說，政治就是眾人的事，所謂接地氣就是要隨時注意人民期待什麼、要求什麼，政府就是要為人民做事。

此外，傳出立法院長蘇嘉全可能接民進黨秘書長，蘇貞昌強調，總統新的任期就要展開，當然會有新的人事布局，有些構想總統會告訴他，但他不能透露，他要跟大家報告的是，總統府秘書長陳菊身體很好。