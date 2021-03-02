今年的228紀念會，主辦的台北市長柯文哲邀請老馬哥到場演說，協辦的獨派團體以及台灣國家聯盟憤而退出行列，並且宣稱，「邀請馬英九到場，是對228罹難者和家屬的污辱」。

獨派不需要替人搭舞台

台灣國家聯盟這句話，說得很重，後來記者追問，聯盟說，「2010年，當年老馬哥黨政大選在握，既是總統，又是國民黨主席，台灣國家聯盟希望他在會上以黨國大員身分為228事件，向罹難家屬道歉，但是，老馬哥拒絕了」，一直到現在，台灣的228事件還是一場沒有加害者的屠殺，威權的獨裁者持續坐在神聖的廟堂讓人敬拜，黨國之子老馬哥的胸襟，與德國總理伯蘭特無法比擬。

1970年，布蘭特訪問華沙，第一站到當年納粹進行種族隔離行動的猶太人受難紀念碑，布蘭特手持鮮花，來到紀念碑之前，突然下跪了，這個舉動令圍觀群眾大感意外，後來記者追問布蘭特，「是否早已經預備這樣的動作」，布蘭特說，「不，我來到紀念碑前，突然覺得只是一束鮮花和幾句道歉，對於造成百萬猶太人死亡的種族隔離行動，是不夠的，所以很自然就跪下了」，這個「華沙之跪」，替布蘭特迎來讚譽，1971年，布蘭特因此拿到諾貝爾和平獎。

如今，228事件的歷史檔案陸續鋪在陽光之下，當年，陳儀向蔣介石求救，蔣介石下令派兵進入基隆，從北到南一路屠殺，接下來的清鄉行動，屠殺更加殘酷，多少人死於屠殺，數字仍然不詳，元凶是誰已經無須辯論，但是，國民黨至今不願意承認蔣介石就是228元凶，現在，這樣的老馬哥企圖利用228紀念會場域，為國民黨洗白，台灣國家聯盟沒有必要提供這種機會。

平反還是打壓？

老馬哥說，「我為228平反工作努力30年」，好吧，就讓我們檢視這句話吧。

1987年，陳永興、李勝雄、鄭南榕等人冒著戒嚴時期殺頭的危險，主辦第一次228平反運動，群眾走上街頭，老馬哥是小蔣栽培的政治明星，這時候，他站在228平反運動的對立面，再看看老馬哥執政八年，對228是如何平反努力的，以下是台灣基進黨整理的資料：

2008年，洪秀柱等老K立委聯手，凍結228紀念館與基金會預算。

2009年，老馬哥的行政院修改228條款，去除「國家」兩個字，將紀念館降格。

2009年，洪秀柱等老K立委刪除228紀念館預算3000萬，以及和平基金會3億預算。

2010年，郝龍斌市長把228和平公園改名為228防災公園。

2011年，馬政府舉辦228展覽，美化蔣介石為秩序恢復者，形容228鎮壓為公權力行使，建立新秩序。

2015年，馬政府教育部長吳思華企圖結合紅統派張亞中，從高中課綱中，刪除228及白色恐怖，引起高中學生抗議。

2018年，就算綠營執政，促轉委員會的楊翠，在立法院依然被藍營立委翻桌羞辱，楊翠說，她接到死亡恐嚇說，「只要敢去動中正廟，就會被殺死」。

馬政府時代，對228事件是平反還是打壓，看看老K 黨立委的作法，就已經了然於心了，老馬哥真的為平反228努力30年嗎？說真的，在戒嚴時代，我們至少加入平反運動遊行了，老馬哥卻連遊行都沒到。

聽說自己父祖輩也是228受難者的柯文哲，在這場台灣人災難中選擇遺忘，這讓我想到捷克作家米蘭昆德拉在《笑忘書》一句話，「人類對抗權力者的艱苦奮鬥，就是記憶和遺忘之間的掙扎」，對於受難者來說，記憶很痛苦，遺忘很快樂，但是，為何有人選擇記憶，因為，失去記憶，人類又會重新犯下這種罪行。

台灣國家聯盟選擇記憶，因為無須和選擇遺忘的人站在一起，偏偏有位自稱獨派大老的施姓教授，跳出來亂罵，「獨派到底要甚麼？」，我倒是想問問這位所謂獨派大老，「請問，你吃飽了嗎？」



1970年12月7日西德總理布蘭特（Willy Brandt） 在波蘭華沙的猶太人殉難紀念碑前下跪。這個「華沙之跪」，替布蘭特迎來讚譽，1971年，布蘭特因此拿到諾貝爾和平獎。圖／擷自維基百科，公有領域