「剪頭毛的時陣，會堵著逐種無共款的人，有錢的、散赤的、悲哀的、痛苦的。這款的『眾生相』，會互我一種衝動，想欲用一種方式來表達心內的感動。」

「阿田」出生在一個礦工家庭，父親必須身兼礦坑工作與種田，一家人才得以糊口。阿田的父母親──潘禮先生和潘花子女士都是腳踏實地生活的老實人。他們自小教導小孩：「凡事要憑良心，若是家己該得的，就打拼去做：若毋是，絕對毋通去提。」父母親的言行教誨深刻烙印在阿田的心中。

國中畢業後，阿田在統領商圈附近的雜貨店送貨，因為工作的關係，常有機會送貨到有錢人家，看到人家那般優渥無憂的生活，不禁感到命運弄人。但是他並不因此自暴自棄，反而更加努力要成為一個「有路用的男子漢」。後來阿田遵照父親的意思去做「黑手」，面對冷冰冰毫無感情的機器，絲毫提不起阿田工作的興趣，於是半年後便偷偷辭去工作，瞞著家人去學髮型設計。但紙終究還是包不住火，父親知道後非常生氣，拿著扁擔劈頭要打並且大聲罵道：「查甫郎若會使（怎可以）去賺查某人的錢？」當時保守的社會中，學習髮藝的男孩子不多，無怪乎父親會生氣。

雖然父親反對，但是潘源田還是堅持下去，因為在這一行中可以看到形形色色的人，也可以碰到一些新奇的事情，這正好符合他好奇與喜歡接受挑戰的個性。求藝的過程並不是很順利，正當在求藝生涯最低潮的時候，遇到了一個貴人──范師父，范師父傾授畢生的技藝給他，使阿田在髮藝上大為精進；而原本表示反對意見的父親也開始認同他從事的工作。服完兵役後，潘源田與弟弟在汐止水源路開設髮型設計工作室，在這段時間他結識了太太，並以迅雷不及掩耳的速度完成終身大事。為了自己的技藝能夠更精進，潘源田到日本在台設立的美髮學苑進修一年，結訓後就獨立在秀峰路開了一家名叫「可樂豆電頭店」。這個古怪新奇的名字，曾經讓很多人誤以為是冷飲店或是電子加工廠。



理髮師潘源田。圖／蘇振明提供

平日的理髮工作與生活裡常常可以看到人生百態，心生感觸之餘，總會有股衝動想表達出內心的感動。剛開始他將這份感觸畫在紙上，可是總覺得少了觸感上的真實。有一天，他在學雕刻的朋友那裡意外發現雕刻作品，似乎可以表現豐富的圖像氣息與真實感。於是他開始嘗試以造型奇特的溪流木作為創作素材，那種經過風吹、雨打、日晒、水沖、石碰的木塊，其特殊的質感深深地吸引著潘源田，在他的心裡，「茲枯木翻山過水流來，就親像要和有緣人相會，若會使（怎可以）參差放互伊流去。」

常言道：「人是虛偽的動物」，面對有如過江之鯽的顧客，彼此的客套仍是難免的，在理髮時對於熟悉的顧客更必須掩藏心中的不同的意見與批評。阿田使用與其他美髮師不同的手藝，為顧客雕出符合顧客個性與喜好的髮型；所以當他獨自面對漂流木創作時，他的雕刻刀就毫不掩飾地刻畫了顧客的人生百態，與不同顧客個性與喜好的髮型。二十八歲那年，阿田完成了第一件作品，主角是鄰居的阿伯。阿伯家中很富有，但是他卻依然天天下田工作，阿伯常說：「人若毋做工課，骨頭就會痠痛艱苦，有工課就真快活。」「錢毋是乎互有錢人開的，是互敢開錢的人開的。」這樣的生活哲學，著實給了阿田極大的感觸。而這件作品意外的受到父親與畫家朋友的讚賞，因而更加強了他在雕刻方面努力的決心。

「看頭、剃頭、刻頭」這常是他完成「理頭」程序的三步驟，很多人進入他的「電頭店」只知是被阿田看頭、剃頭，卻不知阿田也用木頭「刻頭」，描繪顧客的百態。阿田雕刻的主要題材來自家鄉中的平凡小人物；瞇眼叫賣且滿臉麻子豆花的《賣豆花的老李》，描繪出中國籍老兵做生意的神情。《大目仔》那待人真誠的智障鄰居，樸拙的表情與誠懇的眼神真是令人憐惜。兩座《深情夫妻》雕刻著共患難的夫妻，充分描述出老一輩夫妻不知如何表達感情，卻在生活與患難中顯露雙方情感的深情作品。《不切實際的友人》，輕浮的嘴角叼著香煙，傲慢的眼形卻顯露出無神的眼睛，徹底諷刺了好高騖遠自大傲慢的友人。《愛喝奶的朋友》、《鳥人》諷刺了男性對於女性乳房的慾望與對陽具的莫名圖騰崇拜。被一條繩子套住脖子的《悲哀的賭徒》，生命中擺脫不了賭咒與債務的糾葛。



《愛喝奶的朋友》木雕，76*28*29cm，1993。圖／蘇振明提供

阿田保持了作品的粗獷原貌和不上漆的原則，只為了表達出那份「真」的感覺；這也是阿田對於生命的哲學態度──真誠、自然。他的作品不斷地出現對人的關懷與批判；潘源田藉由日常工作中的接觸與探索，很真誠自然地用雕刻刀寫實出人生的百態。



《剛出世的老人》樟木木雕，52*29*24cm，1999。圖／蘇振明提供

潘源田出生於台北縣石碇礦工家庭，國中畢業後曾送貨、做黑手，對美髮有興趣，雖父親反對但仍偷偷學習，25歲於汐止開設「原田電頭店」聞名當地。



《雷公》木雕，1995。圖／蘇振明提供

潘源田理髮，男女老少不拘，不僅包君滿意，而且得電話預約。放下剪刀與剃刀的阿田師，則以雕刻刀創作人生頭像百樣。內容包含賭客、酒鬼、吹牛者、鳥人等題材，粗獷的造型帶有誇張表現的手法，藉以反映多元的社會人性，並滿足反諷的自我創作慾望。32歲後，作品陸續參與國內外發表，近年更鼓勵妻子和礦工父親一同投入創作。



《滾滾紅塵》石雕，1995。圖／蘇振明提供