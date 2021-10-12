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每日國際焦點

印度與中國邊界談判破局，交相指責。

歐盟與烏克蘭於基輔召開峰會，簽署航空協議，預期將促進廉航發展推動觀光。

衣索比亞中央軍開始對提格雷軍發動地面攻擊。

特斯拉將遷移總部，自加州帕洛奧圖遷至德州奧斯汀。

日本

岸田首相於國會備詢時表示重啟核電廠至關緊要。

南韓

魷魚遊戲大紅引起學韓語熱，語言平台多鄰國表示播出2周後，英國學韓語人數新增76%，美國新增40%。

北韓

金正恩呼籲在嚴峻的經濟形勢下改善人民生活。

中國

恒大11日3檔美元債利息到期合計逾1.48億美元又未付息。

印度

與中國邊界談判破局，交相指責。

喀什米爾多起軍警與民兵交火，印度軍方5死，民兵2死。

澳洲

雪梨重新開放餐館、健身房。

紐西蘭

Facebook禁止紐西蘭品牌AWWA廣告生理褲，只因為廣告使用真血。

印尼

亞洲漿紙、亞太資源國際兩大紙業在印尼擴廠，遭環運人士聯合反對。

菲律賓

牛津經濟研究院報告顯示，亞太14國中，吸引直接外資投資評比，菲律賓居第13，僅勝過台灣。

馬來西亞

增加疫情基金至1100役令吉，並提高債務對GDP比例上限。

新加坡

英國航空母艦伊莉莎白女王號11日抵星。

越南

澳州政府同意斥資500萬澳幣支援越南提升競爭力、減碳與提升人民生活。

泰國

數位支付平台PromptPay 日交易數較疫情前大增至4倍達平均2800萬次。

歐盟

與烏克蘭於基輔召開峰會，簽署航空協議，預期將促進廉航發展推動觀光。

英國

燃料危機使英國通路消費動能趨緩，9月年成長僅0.6%。

法國

加強與比利時間的邊境管制，以阻止偷渡潮。

德國

賓士加強「新中國策略」無視風險繼續投資中國，將啟動北京新設中國科技中心，設計工作室升級並自北京遷至上海。

俄羅斯

假酒中毒事件死者增至34人。

西班牙

拉帕爾瑪島火山岩漿吞沒水泥廠，附近區域封鎖。

烏克蘭

總統澤倫斯基表示與梅克爾、馬克宏討論烏東停戰。

波蘭

歐盟要求波蘭支付圖羅罰款，歐盟9月20日起針對開發圖羅褐煤造成捷克損失罰款波蘭每日50萬歐元，波蘭拒付。

美國

特斯拉將遷移總部，自加州帕洛奧圖遷至德州奧斯汀。

墨西哥

總統稱國際大企業參與走私燃料，指名瑞士跨國商品貿易公司托克。

巴西

巴西航空工業公司售出100架Phenom 300E飛機總價12億美元予美國NetJets。預計2023年第二季出貨。

阿根廷

總統開除國內貿易部長，主因對抗通膨失敗。

智利

原住民抗爭警民衝突1死17傷。

哥倫比亞

哥倫比亞咖啡歉收短交10%產能約100萬袋咖啡豆，使咖啡商售重創。哥國為第二大阿拉比亞咖啡產地。國際咖啡價格2021年大漲55%。

以色列

總理Naftali Bennett重申不論敘利亞國內外情勢如何改變，戈蘭高地都是以色列所有。

沙烏地阿拉伯

王儲 Mohammed bin Salman計畫提升外資直接投資至每年3880億里亞爾，國內投資提升至每年17億里亞爾。

土耳其

里拉匯率跌至新低，對美元匯率為8.975兌1美元。

伊拉克

什葉派穆斯林領袖薩德爾創立的薩德爾運動在大選中獲勝。

埃及

3衛生部員工因故意拋棄18.4萬劑有效疫苗被捕。

敘利亞

阿弗林市遭汽車炸彈攻擊4死。

黎巴嫩

儲油槽大火燃燒數小時才撲滅。

約旦

總理改組內閣，新設投資部長。

衣索比亞

中央軍開始對提格雷軍發動地面攻擊。

突尼西亞

總統Kais Saied發布新內閣，但未說明何時回歸憲政。

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