清明連假期間，民眾趁機出遊擠爆許多風景區，即使指揮中心緊急示警，外界依舊憂心是否出現防疫破口?對此，台北市長柯文哲今天表示，預計4月15到20日才能知道有無防疫破口，這段時間還是危險期，呼籲民眾戴口罩、勤洗手。

台北市長柯文哲8日出席松山區里長座談會，會前接受媒體聯訪指出，柯文哲表示，台灣的疫情在第一波是零零星星，這二波還好，多是境外移入，到昨天僅有3例，如果今天的案例還是維持個位數，他覺得第二波就可以過去了。

柯文哲進一步指出，過去20幾天，多是境外移入，本土案例很少，但是境外移入案例多是歐洲和美國，從中國大陸進來的大概11例、12例左右，歐美進來的(比中國大陸進來的)超過10倍，所以他之前強調過，對美國和中國大陸要採取一樣的標準，從中國大陸回來的是高規格防疫，但從歐美回來的幾乎不設防，所以不要被政治扭曲掉你的專業判斷。

柯文哲表示，台灣的國民水準相當高，不用特別叮嚀，像市府還沒要求搭乘捷運全面戴口罩時，民眾戴口罩的比例就有98%，這也是經歷過SARS後，大家對於防疫的意識提高了，讓有這麼多境外移入的案例沒有在臺灣造成感染，這幾天境外移入案例數字下降，應該是把境外移入的擋住了。

柯文哲說，目前的第三波就是清明連假的問題，如果重來一遍，當時應該要做人流管制，或是說政府要出面下令全面戴口罩及維持社交距離。他個人的觀察，在臺灣的案例從感染到確診大概是15到20天的時間，所以清明連假是否有造成防疫破口，估計要到4月15到20日間才能知道，所以這段時間還是危險期，呼籲民眾口罩該戴要戴及勤洗手。

柯文哲說，由於清明連假過後的這二周疫情是危險期，因此公營市場和批發市場的從業人員全部配罩及進場需量測體溫，消費者的部分採取勸導方式，視疫情發展再決定下一步。柯文哲坦承在實務上相當困難，目前北市府也在向世界各地蒐購紅外線體溫測量器。學校部分從本周開始，不分室內、室外或平常日、周末假日，不准外人進入。