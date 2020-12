2020年12月10日,全球在與新冠疫情大流行病抗爭的背景下,迎來了又一個「國際人權日」。自1948年,聯合國大會將每年的12月10日確立為「國際人權日」以來,確保每一位公民在尊嚴及權利方面處於平等地位、尊重每一位公民的自由與尊嚴,便成為人們共同奮鬥的目標。2020年12月10日這一天,全球多個關注中國的人權組織像往年一樣,組織了不同類別的示威活動,呼籲國際社會關注中國的人權狀況。活躍在德國的各方人權志士則在柏林中國駐德國大使館前舉行了示威。

柏林示威活動的組織者之一、歐洲之聲理事會主席、國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士向我們介紹了與本次示威活動相關的情況。

首先請您介紹一下本次柏林抗議活動的大致情況,都有哪些組織參加了這次活動?

廖天琪:歐洲目前面臨新冠疫情的第二波逆襲,入冬以來,原來抗疫頗為成功的德國,如今每日確診人數激增,死亡人數偏高,日前幾乎達到每日600人病亡。政府加大力度禁閉封鎖,大型的集會和示威活動都被禁止。好在我們這次活動規模比較小,在警方那裡申請時,人數只報了50名左右,所以獲准了。參加的人數雖少,但是組織卻有11個之多,它們分別是:萊茵馬斯職業高校(Rhein-Maas-Berufskolleg)、歐洲之聲(Sino Euro Voices e.V.)、援助受脅迫民族組織(Gesellschaft für Bedrohte Völker)、國際聲援西藏組織(International Campaign for Tibet)、國際人權組織(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte)、世界維吾爾大會(World Uyghur Congress)、民主中國陣線(Föderation für ein Demokratisches China)、全能神教會(Kirche des Allmächtigen Gottes)、香港人在德協會(Hongkongers in Deutschland e.V. )、台灣青年協會(Junge Taiwan Initiative)、德國支援香港Germany Stands with Hong Kong等。

應當提到的是,萊茵馬斯職業高校的教師羅蘭德•庫訥(Roland Kuehne),他也是教區的牧師,從2010年起,他就每年帶領兩三百名學生從600公里以外的肯彭市(Kempen)坐著大巴趕到柏林,為當年獲得諾貝爾和平獎的劉曉波聲援。2017年劉曉波逝世之後,他還是繼續為當時被軟禁的劉霞呼籲,十年如一日。今年因為疫情,不能帶學生來,他只能隻身前往,但是還是帶著一車的旗幟,擴音器和一個鐵鑄的十字架驅車趕到柏林,組織這個活動,他的精神令人敬佩感動。



庫訥牧師(左)與作者主持示威抗議活動。圖/Chiara拍攝,歐洲之聲提供

本次活動關注的焦點議題之一,就是香港。香港國安法實施半年來,當地局勢急轉直下,引發國際社會高度關注。在最初一波高壓政策之後,北京有否可能改變強硬做法?

廖天琪:回顧聯合國於1948年頒佈的《世界人權宣言》,要求會員國在本國的教育機構廣為傳播,並闡述這個宣言的內容,裡面所強調的「人生而自由、在尊嚴和權利上一律平等……人人有主張和發表意見的自由……人人有權享有和平集會和結社的自由」,這些最基本的人權,在72年之後的今天,到底實現了多少?香港問題之讓人感到痛心,不能接受,是當它做為殖民地時,人民的這些權利並沒有被殖民的母國英國壓制,反倒是回歸「祖國」之後,人民所有的權利一點點被蠶食。香港年紀大的那一輩人,許多都是從大陸內地逃跑或移民出來的,他們對共產極權制度有切膚之痛,所以從去年的「反送中」抗議,一直到今夏以來,被強加了「國安法」,港人不斷地反抗,逃離。然而,惡法已經引進了,鐵鍊枷鎖已然加身。北京對香港的高壓一波接一波,從未消停。從取消民主派議員的資格、抓捕出逃的12名青年,遣送到中國、到判刑異議人士,連黎智英這樣的知名媒體企業家,都被扣上鐵鏈抓走。更不用說,警方抄查人們的辦公室乃至私人住宅這些令人髮指的行為。加上對教育的染指,推行「愛中國」教育,讓下一代的青年人的民族認同感,跟中國大陸愈來愈契合。這種種違反國際法和1984年中英聯合條約的作法,都是在國際眾目睽睽之下發生的。中國政府一步步下毒手,雖然國際的抗議之聲不絕於耳,但是除了美國有一些具體的制裁行動外,其他如英國、澳洲的反應都從人道角度出發,願意接受一些香港移民,而其他國家都只有口頭上的譴責,沒有實際行動。這就讓中國政府更加肆無忌憚,根本沒有任何跡象顯示,他會改變這種鐵腕手段。



本次人權日示威活動也特別關心香港目前人權民主受壓迫的問題。圖/Chiara拍攝,歐洲之聲提供

新疆維吾爾族人的遭遇也廣受關注,北京方面強調,在新疆實施種種措施的目的是出於反恐的考慮。您對此作何解讀?

廖天琪:就跟香港的問題一樣,維吾爾人大批被關入所謂的「教育營」,也就是「集中營」中,引起全世界的抗議。這問題甚至鬧到聯合國去,但是依然沒有讓中國收手。北京一直強調這樣做,一是為了反恐,二是為了職業培訓,這種可笑的藉口,完全是自欺欺人。我們看到被關入教育營中的,有老人、婦女和學者、教授,這些人跟恐怖份子有什麼關係,這些學有專長的人,還需要什麼職業培訓,不過就是要給他們洗腦,讓維吾爾人每日讀習主席的著作和接受「愛『中』國教育」。我們從上世紀納粹的集中營取得了慘痛的教訓,在二十一世紀的今天,是絕對不能再接受,任何這一類的壓迫,強制性地把某個族裔,集中管制教育的做法,這完全是踐踏人的尊嚴、限制人身自由、禁錮人們思想、宗教自由的暴虐政治行為,這是完全不可被接受的。中國人在十九、二十世紀初,飽受殖民主義的欺淩壓迫,現在自己成為一個獨立的強國,怎麼可以反過來去壓迫其他民族呢?我們傳統的「己所不欲勿施於人」的精神到哪裡去了?「以德服人」永遠是為政者應當遵守的原則,也是避免戰爭,維護和平的最佳手段。共產黨自己掛在嘴邊那句口頭禪——「哪裡有壓迫,哪裡就有反抗」,怎麼現在都丟到腦後了?



世維會代表要求國際社會抵制中共在新疆的文化絕滅政策。圖/田牧

本次參與示威活動的各方組織還提出了怎樣的訴求?

廖天琪:每個組織都有共同的訴求——人權、民主、法治,但是其中當然有各自強調的重點:幾乎每個組織都為香港、維吾爾、西藏等地遭受的壓迫進行聲援,也同時抗議大陸對自由台灣的武力脅迫。援助受脅迫民族協會的負責人Hanno Schedler提出:世界有義務要守護台灣的自由和民主,他還要求全球對2022年北京將舉行的冬奧進行杯葛,他說,這樣的極權國家,沒有資格作為奧運會的東道主,奧運代表的是自由、競爭和友誼切磋,而習政權剛好反其道而行。藏人的組織,特別提出一位西藏的詩人歌手Lhundrub Drakpa,他只因為發表了幾首歌唱自由的歌曲,就被下獄,並判刑6年,在本次活動中要求立即將他無罪釋放。維吾爾人的訴求自然非常明確,他們的代表Haiyuer說,中國在新疆的作為是文化和種族絕滅政策,這必須要立即制止。港人在德組織的代表懇切地要求國際社會不可坐視中國荼毒東方明珠。庫納牧師強調宗教自由,為四川被判刑10年的王怡牧師吶喊。歐洲之聲的主題是「言論自由」,我們認為這是保障其他自由的最基本的前提,「不平則鳴」,是天賦人權,我們要為一切被封口的個人和民族發聲,再次提醒國際社會,聯合國的「人權宣言」一再蒙塵,一再被踐踏,極權中國的崛起,將為人類帶來災難。



藏人的組織,要求立即釋放一位西藏的詩人歌手Lhundrub Drakpa,他只因為發表了幾首歌唱自由的歌曲就被判刑6年監禁。圖/Chiara拍攝,歐洲之聲提供

※本文轉載自: 法國國際廣播電台(RFI)