中國建政以來最大的、也是最漏氣的新聞是：要爭霸世界的中國居然走到缺電、斷電的地步！中國的缺電、斷電使我的統派朋友們抬不起頭、很沒面子，也使得中國兼併台灣的最後一丁點說服力喪失殆盡。

中共政權並非錯在沒有未雨綢繆，避免缺電、斷電，而是錯在它本身就是製造缺電、斷電、自作孽的罪魁禍首。一個資源、包括財務資源豐富的國家會運作到缺電、斷電，不是這個國家的政府機器鬆掉，就是掌權的政府「頭殼壞去」。「頭殼壞去」與這個國家是否獨裁無關，而是與該掌權政府的理性與開明有關。

靠狠、毒無法治國

中國的缺電、限電危機始於懲罰澳洲、禁止澳洲煤礦進口，而終於一連串的「意外」。在一個為不講理性、不講利與害、不分析因果關係，不開明、不集思廣益、一意孤行的體制下，「意外」是常客，一點也不意外。

21世紀複雜的社會經濟問題，已經不是當權的獨裁者靠狠、靠毒就可順利滿足人民的基本生活、滿足起碼的政權正當性、坐享權勢的世界；地廣人多事繁的中國更是如此。中國要是不改變政治經濟體制，盡量讓市場機制解決問題，同時集中菁英的力量去規範市場所造成的壟斷與剝削，那麼不但會繼續為台灣人所恥笑，所謂中國的崛起大概也就到此為止了。



作者指出，中共政權並非錯在沒有未雨綢繆，避免缺電、斷電，而是錯在它本身就是製造缺電、斷電、自作孽的罪魁禍首。示意圖／擷自公視新聞影片