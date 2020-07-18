在疫情嚴峻的時刻，著名的JAMA期刊難得一見地，發表了一篇笑聲與對抗新冠相關的文章。密歇根大學放射學系醫學博士Preeti Malani在JAMA的一篇〈笑聲讓我更輕鬆，用笑聲對付新冠〉（Laughter Leaves Me Lighter,Coping With COVID-19） 說，儘管這不是「萬能藥」，但有充分的證據指出「幽默干預」可以幫助我們應對新冠。做得好，笑聲讓我們更放鬆。還有更多的好處。毫無疑問，在我們當前的世界中，有很多事情令人難過。笑聲讓眼淚流淌。實驗證明，我們可以控制、創造並帶給自己幽默感。因此，讓我們一起努力使「幽默工廠」嗡嗡作響。口袋裡要「加倍劑量」。與人分享俏皮的火花，讓笑容散佈開來。

別小看令人發笑的材料這些小東西

你可能已經在網路及社交群族中收過無數的「笑話」、「笑片」，讓你捧腹大笑，也讓你周圍的人一起感染到快樂。別小看這些小東西，他不僅僅是無意義的軼事，這些令人發笑的材料，這些幽默真的可以幫助我們應對困境。你可能沒聽過有「幽默研究人員」，它們不但對此主題進行了認真的研究，還在著名的JAMA期刊發表論文。結論是：幽默確實可以幫助我們應對像眼前新冠這類的困境，我們如果積極地增加生活中的幽默感，可以增加我們的幸福感。

作者進行了迄今為止最系統、最嚴格的「幽默干預」研究。他們使用了一項由632名成年人參與的隨機，安慰劑對照的臨床在線試驗，評估了5種不同干預措施的價值。參與者連續7天專注於5個練習中的1個。他們的研究的功效為0.80或更高，在5個幽默干預組中，每個參與者有100個或更多的參與者。研究發現，「幽默干預」可以有效排除抑鬱症狀升高的病人。

使用幽默時要配合不同的文化

當然，並不是所有的幽默都對每個人會有所幫助。比如英國人看豆豆先生(Mr. Bean）舉手投足都令人發笑，但我看就常笑不出來；日本人看志村、加藤茶演甚麼都大笑不已，我也覺得剛好而已。但是我看美國的 「just for laughs」經常就捧腹大笑。研究人員描述了「特定類型」的幽默，這些幽默通常無濟於事。這些包括諸如侮辱和諷刺等極具侵略性的形式，一種自欺欺人的幽默風格，即那些通過嘲笑自己的弱點來討好或避免問題的人，也可能是適應不良的。研究人員不提倡或支持種族歧視、性別歧視，或其他形式的幽默是貶低個人或團體的「特定幽默」。使用幽默時，需要高度的機智，敏感性和考慮，尤其要配合不同的文化。

日常生活的幽默干預最有效

在跨文化的多項研究中，較高的幽默感會帶來更多的幸福感，並減少抑鬱，焦慮和負面情緒。當然，相關性不因果關係。如果幽默確實有幫助，那麼幽默干預應該會產生更多的幸福感和更好的應對能力。研究人員進行了為期2年的「幽默干預」實驗培訓計劃。通過幫助我為日常生活帶來更多幽默，它增進了參與者的幸福感。研究指出，日常生活的幽默干預最有效，這與焦慮的減輕和積極情緒的題材有關。因為在日常生活中大約70％的幽默是自發發生的。研究發現這是一種提高我們的「幽默感」的快捷方法。通過每日簽到，我們更有可能記得為文本，電子郵件和日常對話添加一些樂趣。有時候，我很驚訝地發現自己的生活以及日記本上顯示出多少幽默。在撰寫有關它的文章時，我會重新體驗它，正確的幽默迴旋鏢。有充分的證據：幽默的期刊可以幫助培養更多的技能和幸福感。

幽默是可以「訓練」的，就像肌肉一樣，使用得越多越強壯

其他幽默干預措施也已得到驗證。研究人員創建的「幽默習慣計劃」包括培養好玩的態度，創造自己的言語幽默，在壓力中尋找幽默，並允許自己笑得更頻繁，更深和更常體會好玩好笑的事。使用指定的干預措施和反思性或日記式做法，一次連續一周每週一次解決每個習慣。也許您認為自己的幽默感已經超出平均水平，不過仍有進步的空間。在一項研究中，有94％的參與者發現自己進步了。即使您處於94％的前茅，也有可能讓您有更多的幽默感。尤其是在這個充滿挑戰的時刻，讓自己依靠幽默，知道幽默可以「訓練」的，就像肌肉一樣，使用得越多，它就會變得更強壯。與創造力和勇氣相似，幽默通常會產生更多的自我。我們要反覆地使用它和回收它，但不要減少它。作者推測，這些干預措施的有效性可能與品嚐當下的積極情緒有關，而不是反思過去或對未來感到焦慮。也許他們在溫柔地把我逼到對我生活中有趣事物的「積極反省」。不管採用哪種機制，我都知道我要笑得更多。

所以請繼續！選擇一種可以激發您好奇心的方法或令人發笑的材料。進行練習，並至少記錄一周。幽默感和幸福感就可能會出現在您的世界中。