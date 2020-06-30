美國商務部長路易斯·羅斯（Wilbur Louis Ross Jr.）在北京通過訂立「港區國安法」後宣布即日起停止執行對香港優惠待遇的法規，其中也包含出口許可豁免。圖／擷自flickr，Gage Skidmore攝

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日表示，美國開始停止對香港的國防設備出口，並考慮進一步限制與香港的貿易。

蓬佩奧說：「中國共產黨決定限制香港的自由，這迫使川普政府重新評估其對香港的政策。」

蓬佩奧表示，美國29日起停止向香港出口國防設備，並將採取措施停止向香港出口軍民兩用技術。軍民兩用技術既具有商業用途，也可用於軍事方面。

蓬佩奧說：「美國被迫採取行動來保護美國的國家安全。在出口受管制商品方面，我們不能再將香港和中國內地區別對待。」

此外，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。商務部也正進行取消差別待遇評估。

中國全國人大常委會30日上午在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立「港區國安法」。港媒報導，港區國安法草案獲出席常委會會議的162名人大常委，全票通過。

羅斯發布「撤銷香港特殊地位」聲明稿，指即日起停止執行對香港優惠待遇的法規，其中也包含出口許可豁免，羅斯表示，商務部正在評估是否進一步消除對香港的特殊待遇。

2018年，在美國商務部許可豁免之下，美國輸出香港貨物總額高達4.32億美元，其中多數為加密、軟體、科技設備。另根據美國國務院資料，去年，美國共批准價值高達240萬美元管制國防設備及服務出口至香港，當中140萬美元設備已運出。