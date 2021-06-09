位於加州的勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Lab）在2020年5月完成的一份機密報告中說通過基因分析得出結論，新冠病毒來自武漢一間實驗室的假定是可信的，應該得到進一步調查。圖／擷自勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室官網

美國媒體報導說，美國一個國家實驗室一年前就通過基因分析得出結論，新冠病毒來自武漢一間實驗室的假定是可信的，應該得到進一步調查。

華爾街日報引述熟悉機密文件的人士們的話說，位於加州的勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Lab）在去年5月完成的一份機密報告中作出了上述總結。

上個月的5月3日，美國辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcasting Group）發布獨家新聞，也稱勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Lab）的情報部門「Z分部」（Z Division）在2020年5月27日完成了一份機密報告，稱該部門的研究人員對新冠大流行起源的兩種可能性，也就是實驗室洩漏和人畜共患自然演進，都進行了評估，並得出結論認為，新冠病毒可能起源於中國的實驗室。

這篇報導發表後不久，拜登總統就宣布要求情報部門「加倍努力」調查新冠病毒的起源，並在90天內提交一份報告。

美國國會一些共和黨人對拜登政府在掌握有關機密文件幾個月之後才明確表態會對武漢病毒實驗室洩漏可能性展開調查表示不滿，要求解密相關的機密文件，包括一份機密文件據稱顯示武漢病毒研究所三名研究人員曾在病毒大流行前夕的2019年11月患病。

白宮星期一表示，美國不會放棄追查新冠病毒的起源，拜登總統這個星期在訪問歐洲時也會在有關峰會上提出這一問題。

一天前，國務卿布林肯在接受媒體採訪時重申，美國決定要「徹底」追查新冠病毒源頭，同時追究中國應承擔的責任。

布林肯說，「中國仍然沒有給予我們所需的透明度」，「也沒有給予國際檢查人員和專家應有的方便或提供即時的資訊分享」。

北京一直拒絕美國和西方國家對新冠病毒溯源的表述，稱有關說法是政治炒作。