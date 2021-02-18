一項新的調查發現，越來越多的英國人認為中國的崛起對英國造成威脅並反對與北京建立經濟關係。示意圖／擷自BBC中文網、Pixabay ，民報合成

一項新的調查發現，越來越多的英國人認為中國的崛起對英國造成威脅並反對與北京建立經濟關係。

在新冠疫情、香港和新疆問題，以及華為5G限令影響下，中英關係在過去一年不斷惡化。

英國外交政策集團（British Foreign Policy Group）週二公佈的這項調查顯示，41%的受訪者將中國視為嚴重威脅（critical threat），高於去年的30%。

調查還發現，只有22%的人支持英國政府與中國達成任何形式的經濟協議，15%的人不希望看到任何程度的協議，只有13%的人支持中國參與英國的基礎設施建設。

在人權問題上，40%的人支持英國就中國的人權記錄發起挑戰。北京對香港的政治壓迫和在新疆建立的所謂「再教育營」已經遭到了國際社會的強烈譴責。

報告寫道：「在過去的18個月裡，英國與中國的關係發生了戲劇性的轉變，部分原因是人們對安全漏洞的認識不斷提高，但同時也是由於對中國國內的人權記錄，及其作為全球參與者的行為越來越感到震驚。」

只有21%的受訪者表示相信中國在全球負責任地行事，在美國（43%）、加拿大（89%）、日本（59%）、歐盟（60%）和印度（40%）中比率最低。

黃金時代結束

在上述調查發布之際，英國正在制定脫歐後的政策重點。在民主國家，輿論情緒會傳導至政治領域，最終影響國家決策，這意味著英國可能基於民意對華採取更鷹派的立場。

報告寫道：「自被視為新的『黃金時代』來臨後，僅僅幾年時間，與這種強硬對華政治態度相對應的是公眾輿論轉向對中國的敵意。」

英國是最早承認中國的西方國家之一，但兩國在香港主權移交後才被真正認為進入第一輪蜜月期，雙方在1998年發表聯合聲明建立中英全面夥伴關係，此後兩國關係日益緊密。

在習近平2015年訪問英國後，雙方就「一帶一路」項目進行合作，中英關係也被雙方定義為開啟了「黃金十年」，但僅僅五年過去，兩國關係開始急轉直下。

中國的國際聲譽在2020年遭到打擊，因為北京被認為在早期掩蓋了新冠病毒大流行的事實。上述調查顯示，在第一波疫情高峰期間，中國經歷了輿論的進一步惡化。

在去年8月疫情期間，中國駐英國大使劉曉明在一次線上發布會稱，中英關係遇到困難，責任完全在英方，英方近來對華認知和定位發生重大變化，出現嚴重偏差，「中國沒有變，變的是英國」。

分析認為，隨著中國在人權和香港問題上越加咄咄逼人，使得英國調整了對中國的態度，雙邊關係可能會進一步惡化。

除了疫情，香港也成為英國日益關注的對象。大多數英國人批評北京侵蝕香港民主的行為，並支持給予香港人居英權。

此外，美中關係的惡化也負面中英關係。在美國總統拜登的呼籲下，英國有望不斷向西方民主聯盟靠攏，應對中國帶來的挑戰。

報導稱，在周五召開的七大工業國（簡稱G7）會議上，這次會議主辦國英國的首相強生計劃著手制訂應對中國的聯合戰略。

華盛頓智庫美國企業研究所學者羅和（Dalibor Rohac）告訴美國之音：「考慮到最近獲得的自主權，英國可能在彌合歐洲和美國觀點方面起重要作用，展示一個從根本上開放的全球經濟將如何應對中國的專制政權。」