你的孩子想要探索遼闊的藍天嗎？桃園市機師職業工會自2018年開始為對航空及太空事業有熱情的青年學子舉辦公益航空夏令營會，希望提供一個最正統的學習管道及自我進修的資源，讓年輕人有機會一探這個飛上青天的行業！

今年8月1〜3日將舉行第三屆航空營，歡迎升小四到大一的青年學子線上報名參加。限額共100名，額滿為止。

本次航空營的主題是「星雲M42」（又名為火鳥星雲），這是獵戶星座的一個美麗的星雲，以狀似火鳥因而得名。相傳火鳥有消滅瘟疫的神奇力量，2020一開始的武漢肺炎疫情對整個世界來說是一個嚴峻且充滿挑戰的一年，希望借助火鳥的奇幻魔力燃燒Covid19病毒，讓大家都能順利渡過挑戰，期待明年再火鳥神威之下全世界再次欣欣向榮！

營會教官陳隆興表示，這個公益夏令營是由多位現役機師本著取之社會，服務社會的精神，無償付出自己的時間和專業知識，結合相關行業事業有成的社會賢達及先進共同發起，課程安排豐富多元，包括飛行原理、飛行系統、航空氣象，還邀請NASA火箭博士，晉陞太空公司董事長陳彥升來主講火箭發射實務與太空事業講座，希望未來有更多年輕人一起投入航空產業。

有鑑於今年新冠肺炎疫情，今年的活動目前以線上課程為主，但主辦單位會視疫情，開放學員部分參與實體，同時，相關的報名，可以上機師工會查詢及報名。



2019年航空營活動照片。圖／桃園市機師職業工會

點選 【TUP 2020 夏令營 星雲M42】 網路報名

▶營隊臉書專頁 : https://is.gd/gSg7qi

營隊日期與地點

Day 1 ▶ 2020 年 8 月 1 日 (六) 08 : 00〜17 : 00

Day 2 ▶ 2020 年 8 月 2 日 (日) 08 : 30〜17 : 30

Day 3 ▶ 2020 年 8 月 3 日 (一) 08 : 30〜12 : 00

航空營活動地點 : 因應防疫措施，目前以【線上課程】為主，視疫情開放學員部分參與

預定錄取──共計 100 名，今年將分為兩組進行課程活動。

◉ Primary (U13) 國小四年級至國一以下學員： 50 名

◉ Advanced ▶13歲以上至大一學員：50 名

費用 :1500元

活動海報

