今年初有幸收到《醫病平台》一書，細細閱讀，感動於這群有心人長年致力於提升台灣醫學教育品質與改善醫病關係，書中由病患、家屬及其他醫療人員從不同觀點陳述故事，使我得到新的啟發與省思，但整本書最令我驚喜的部分，是它的封面——圖畫裡的女病人托著腮，似有滿腹苦惱不知從何啟齒，而手持筆、頸項上掛聽診器、著白袍而神情專注的醫生，也是位女性。

當我進入醫學系就讀時，班上女生佔了三分之一，因此並不覺得有太大的性別困擾。畢業後選擇家庭醫學科，面試當天三位考官都是女醫師，而在我接受住院醫師訓練期間，科主任也一直是女性；科內醫師約男女各半，各司其職，氣氛融洽。獨當一面看門診時，或許來看診的病患都習慣家醫科有不少女醫師，我除了遇過一次，病患進來後愣了一下說：「看名字我還以為是男醫生呢！」其餘反倒有不少女病人告訴我說，她們喜歡給女醫師看診，因為女醫師通常溫柔有耐心，並且許多女性難以啟齒的隱私問題，或是女性在社會與家庭角色裡與男性的不平等導致的身心症狀，往往令女病人在面對男醫師時隱忍避談。

在這樣的工作環境下，我以為「女醫師」的形象已普遍植入人心，就像學校裡有男老師、女老師一樣自然，然而在我前幾年投稿報紙副刊的經驗裡，發現無論我的文章有多麼明顯的線索告訴讀者說我是女性，副刊的插畫家幾乎無例外地替我配上男醫師的插圖。

至少可喜的是，我身處的時代，「女醫師」已受到一定程度的尊重。高中時曾在報上讀過女醫師投書，她在急診室急救病患數十分鐘、忙得滿頭大汗，忽然聽見暴走的家屬怒吼：「醫生怎麼到現在還沒來！」我在小兒科跟診時，聽資深的女醫師說起她們當住院醫師值班時跟男醫師共用值班室，覺得十分不可思議。家醫科在住院醫師的訓練期間，必須安排數個月的內科病房與急診輪班，科內已婚的女醫師們安排年度計劃時都儘量避開與孕產期重疊的可能，主任曾與我們分享她自己挺著大肚子值內科班時，接到病房呼叫卻因子宮收縮疼痛而完全無法起身處理的經驗，因而她能同理且支持晚輩，但內科的女性住院醫師如果想在受訓期間成為母親，便得咬著牙熬過，有些還會受到男同事的言語奚落，我聽過男醫師抱怨他同梯的女同事：「這麼厲害，來三年生兩個，專挑農曆年請產假，真是用盡心機！」去年從一位剛畢業的學妹口中聽說，現在女醫師懷孕期間受到更進一步的保障，值班到晚間十點後便可下班休息，看學妹撫著微凸的腹部，真替這一代的女醫師及他們的孩子感到高興。

欣喜於法規對女醫師愈來愈完善的保障，但事實上，一旦女醫師成為母親，無論是心中所牽掛的，或是實質上對家庭的付出，多半還是更甚於男醫師。這幾個月來在新冠肺炎的威脅之下，世界的運轉劇變，我們有幸身在台灣，學生們還能正常到校上課，但家有應屆考生的父母，莫不戒慎恐懼。兩位在診所服務的女醫師朋友，不約而同的停診一個月，請其他醫生代診，為的是確保孩子在大考前不會被母親職場上的風險波及。

母親節剛過，在社會營造的氛圍下，許多人在這天都記得謝謝自己的媽媽——或言語感恩，或實質贈禮，或愛在心底。願大家也能推己及人，以更大的包容心尊重女醫師在職場與家庭間尋求平衡所作的努力。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台