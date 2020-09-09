本報創辦人同時也是財團法人門諾基金會董事長陳永興醫師，８月中旬由玉山社出版《我的人生交響曲：陳永興七十自述》新書，新書出版後受到極熱烈的迴響，目前已經有第四刷。讀者若 捐款贊助《民報》500元以上 ，即可獲得陳永興醫師《我的人生交響曲：陳永興七十自述》新書一本及本報專欄作家洪博學先生的《朋友，去旅行吧》一本。

陳永興醫師日前接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」節目專訪，主持人簡余晏表示，看過《我的人生交響曲：陳永興七十自述》一書之後，對於陳醫師一生的努力及獲獎無數非常敬佩，特別對書中所記載的故事特別感動，尤其是在李筱峰教授的序中提到陳永興醫師，還是高雄醫學院的大一學生，看到報紙記載高雄地區有戶人家，父母俱亡，遺下三名孤苦無助的小孩。陳醫師竟按著報載的地址找到這三名孤兒，最大的男孩小學六年級，依次是四年級、二年級，看到三個孩子在父母的靈前哭著焚香，陳醫師不但把帶去的東西和錢給他們，還從1968年到1969年這一年之間，瞞著家人出去當家教，把每個月家教所得的六百元，加上自己原有的六百元零用錢，都拿去幫助那三名孤兒。這樣的愛心很令人敬佩。陳永興醫師表示，台灣社會中有許多人很有同情心，看到可憐的人都願意伸手援助，但事實上許多的問題光靠一時的捐款贊助，並無法解決問題，而是要從制度面去改變.......精彩的訪談內容請觀賞以下影音。

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