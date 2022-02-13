儘管台灣疫情並未解封，但是，比起其他國家相對安全，所以國旅正夯，2022年元旦，上阿里山看日出，參加日出音樂會的旅客，擠滿祝山頂峰，也使阿里山賓館一房難求，阿里山有兩家最古老的旅店，一家是阿里山閣，1912年，日本人上野所興建，另外一家就是前日本總督府的招待所，也就是現在阿里山賓館，經過翻修，仍保留傳統的部分提供旅客回憶，這裡也是蔣介石最喜歡度假的地方。

阿里山賓館下方步道，就是有名的神木群，包含五代神木在內，日本為了興建神社，從阿里山掠奪很多神木，如果你到日本旅行，你會發現桃山御陵、橿原神宮、八幡神宮都是以阿里山神木為材料所興建，1918年，日本政府選擇在原宿興建明治神宮，下令在阿里山尋找高15公尺，寬2公尺的神木，要作為鳥居之用。日本神社的鳥居，有一段傳說；日照天神把自己封在山洞，世界因此變成黑暗，為了吸引日照天神出面，所以人類打造高塔，把公雞放在高塔上，每天啼鳴，終於把日照天神叫出來，鳥居就是公雞站立的地方，這株神木終於在阿里山被發現了，為了砍伐神木，日本派了監工草場純一到阿里山，單單把神木放倒就用了一周，然後拖到沼平高山火車站，又用了三個月，運到嘉義又花了半年，神木從基隆啟運，運到日本已經足足過了一年，可見工程浩大，這株神木重達31頓，是阿里山最大的神木。

或許日本政府砍伐太多神木，引發樹神發火，很多日本工人突然死亡，1935年，日本總督府決定為這些神木蓋一個樹靈塔，這個樹靈塔目前就在神木群裡面。