Mr. Eastwood does not have, and never has had, any association with the manufacture, promotion, and/or sale of any CBD products,” the lawsuit states.promotion, and/or sale of any CBD products,” the lawsuit states.【nop】

The suit targets the manufacturers of products marketed as “Euphoric CBD,” “Sera Relief,” and “Patriot Supreme,” and states claims of defamation, trademark infringement, false advertisement and violation of his right of publicity.【/nop】

印太—7月23日

日本

美國與日本討論派遣美軍陸戰隊前往沖繩,攜帶反艦飛彈與防空飛彈,與日軍合作加強島嶼防衛,避免遭中國輕易攻下。

巴基斯坦

巴基斯坦指控印度在喀什米爾爭議地帶增加砲擊。

歐俄—7月23日

俄羅斯

美國總統川普與俄羅斯強人普丁通電話,討論武器管制以及伊朗核計畫問題,另外也表達美俄之間發展經濟互動的意願。

針對普丁前周於美國《國家利益》雜誌專訪中稱波羅的海三小國在1940年自願併入蘇聯,美國國務卿龐培歐與三小國發表聯合聲明,表示「反對任何俄羅斯竄改歷史,以合理化1940年蘇聯佔領吞併波海國家的舉動。」呼應1940年美國發表《威爾斯宣言》譴責蘇聯侵略波羅的海三國。

美國一方面拉攏普丁,一方面譴責普丁,顯示美國希望將俄羅斯的力量引導到大包圍中國,而非往西發展引起衝突。

英國

英國與歐盟在談判脫歐後自由貿易協定上發生嚴重歧見,於公平競爭和漁業議題方面毫無進展,歐盟表示極不可能達成協議,但英國仍希望9月能達成協定。

英俄關係近來相當緊張,英國對俄羅斯施以新的經濟制裁,又稱俄羅斯干預大選,更稱俄羅斯駭客意圖偷取疫苗研究。最新的指控是23日英國太空部長控訴俄羅斯試射衛星其實是試射武器。

波蘭

波蘭反對黨也略懂「選舉無效」,訴求執政黨用執政權干預大選,聲稱選舉無效需要重選。

克羅埃西亞

克羅埃西亞最大黨、中間偏右政黨克羅埃西亞民主聯盟,聯合兩個小自由派政黨,在國會151席中取得76票,順利組成聯合政府,大多數閣員都將留任,克國已經加入歐洲匯率機制ERMII,也就是加入歐元區的預備機制。總理普連科維奇將進行減稅,所得稅從24~36%降至20~30%,年獲利750萬克幣以上企業營所稅從12%降至10%。

保加利亞

為了平息兩周以來的抗爭,保加利亞總理波里索夫23日開除財政部長、經濟部長、內政部長、觀光部長,抗爭者不領情,要求波里索夫本人下台。但抗爭已經逐漸失去力道。

希臘

西伯羅奔尼撒柯林斯市濱海村莊Kechries村附近發生森林大火,已延燒2天,數百人撤離,236名消防隊員在4架直升機、8架飛機支援下與火奮戰。目前無人傷亡。

美洲—7月23日

美國

FBI清查中國軍方人士以研究者身分混入美國取得簽證,已逮捕3人,1人在逃,躲避於中國舊金山使館中。

智利

智利參議院22日通過為了疫後振興經濟,人民可抽取10%退休金,以振興經濟,智利中間偏右執政黨總統反對此政策,但執政黨有5人跑票。智利在疫情前全國抗爭動盪,因為疫情才平息,但累積對經濟的傷害相當嚴重,總統可否決法案,但一旦如此,將可能再度引發全國抗爭。

亞非—7月23日

土耳其

土耳其議會23日通過法案讓土耳其總統艾爾段延長禁止裁員令至2021年6月30日。禁止裁員令自4月起實施,原本只有3個月期限。

艾爾段這項措施只會適得其反,因為「請神容易送神難」一旦雇用就無法開除的狀況下,企業幾乎不可能新雇用員工,將導致就業狀況快速惡化,尤其是需找工作的新鮮人與失業者。

土耳其周五將於古蹟索菲亞大教堂進行清真禮拜,這是數十年來土國試圖將索菲亞大教堂改為清真寺的最終成果,但也引起世界其他國家尤其是東正教國家的嚴重不滿。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼·賓·阿卜杜勒-阿齊茲·阿紹德20日因膽囊炎住院,目前已經手術順利移除發炎膽囊,但目前仍住院療養。王子與川普討論國王的健康。

科威特

91歲的科威特國王薩巴赫·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫23日抵達美國,接受手術後續治療,狀況穩定。

阿富汗

阿富汗政府軍22日於近伊朗邊界處打擊塔利班,美國不僅不支持,還於23日發表聲言譴責。

由於大包圍中國策略不包括阿富汗,美國急於要從阿富汗撤出,逼迫阿富汗政府與塔利班談和,反對任何升高衝突舉動。

馬利

法國總統馬克宏表示,23日於作戰任務中,土製地雷於裝甲車旁爆炸,一位法軍殉職。法國派軍5000人於馬利,協助抵抗伊斯蘭民兵。