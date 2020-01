(作者鄭春鴻今年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」,已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431)

牙科的笑話很多。病人對牙科醫生說:「你真會賺錢,只用三秒鐘就賺了2000元。」醫生回答:「如果你願意的話,我可以用三小時的慢動作給你拔牙。」拔牙當然要快、狠、準,拔一顆牙花三小時,那不是凌遲嗎?

台灣的醫療服務舉世稱頌,唯獨一點,醫師花在每一個病人看診的時間太短,三分鐘看一個病人是很平常的;一個診看上百號病人,你說,病人可以「分」到多少時間呢?

你去醫院診所看病,喜歡醫生看久一點還是看快一點呢?你會要求醫生給你開很多醫學檢查?還是甚麼檢查都不幫你做呢?如果醫生說你沒事兒,連藥都不開給你,你會心裡鬧嘀咕,覺得他不關心你嗎?

吉羅德•斯莫爾伯格(Gerald Smallberg)醫師,一位神經科醫生,也是一位劇作家。他告訴我們有所謂「臨床醫師的極簡原理」(The Clinicians law of parsimony)這碼事兒。他把「極簡原理」,和「奧卡姆剃刀原理」相提並論。奧卡姆剃刀(Ockham's Razor),意思是簡約之法則,這是由14世紀邏輯學家、聖方濟各會修士奧卡姆的威廉(William of Occam,約1287-1347)提出的一個解決問題的法則,他說「切勿浪費較多東西,去做『用較少的東西,同樣可以做好的事情』。」換一種說法,如果關於同一個問題有許多種理論,每一種都能作出同樣準確的預言,那麼應該挑選其中使用假定最少的。

極簡原理在哲學和科學界有極高的地位,並且仍然作為 一種文學手法被廣泛使用。而偵探小說的本質其實也是極簡原理,應用最成功的要算亞瑟•柯南•道爾(Arthur Conan Doyle ) ,他筆下最著名的角色福爾摩斯(Sherlock Holmes )的推理就將「奧卡姆剃刀原理」應用到極致。福爾摩斯有一句家喻戶曉的名言:「除去所有不可能的因素,留下來的東西,無論你多麼不願意去相信,但它就是真相。」這種「除錯法」找答案,即使在今日的醫院裡,還是經常被使用的,不僅醫生愛用「除錯法」找答案;據說現在的學生考試,「除錯法」也是他門找答案的黃金律。

「極簡原理」不見得適合每一個病人,也不是醫生行醫唯一的準則。相反地,有一定比例的病人好像「沒病」也想盡辦法「給自己弄出點病」才開心。美國印第安那大學醫學院內科主任約翰•希卡姆醫師(John Bamber Hickam,(1914-1970)有一句名言,醫學界常常用這一名言反駁「奧卡姆剃刀原理」的觀點。他的格言非常簡潔 : 「病人接受了多少診斷就會有多高興。」(Patients can have as many diseases as they damn well please.)

一致性和單一性對人類 來說是非常有吸引力的。然而,有時極簡原理也會受到希卡姆名言的挑戰, 而希卡姆名言則是複雜原則的變異。這種現實的觀點可以追溯到古希臘時期,古希臘哲學假設,如果宇宙是接近完美的,那它就必須盡可能地豐富, 從這種意義上來說,它應該盡可能多地包含各種各樣的事物。

極簡原理的存在遭到了質疑。不是因為它逐漸過時,而是因為它受到來自真實世界複雜的挑戰越來越多。我們的現實可以定義為包含了複雜性、不一致性、模糊性以及根本的不確定性,所以我們不應該局限於使用唯一一種有價值的分析工具。我們應該更願意接受挑戰,對各種不同的觀點、看法或相衝突的資料應努力保持開放的心態。

何況,醫生看病三分鐘,根據的不是甚麼撈什子「奧卡姆剃刀原理」,他們在診間對病人說話之所以每一句的尾音都帶「逐客令」,只是因為想趕快下班。