日前寫了一篇最近發生的台中市「盛唐中醫診所」等私調偽劣「特調」中藥粉丸，害求診病患鉛及汞中毒等案，以及前台灣省政府退休廳處首長中風「放血療病」卻汞中毒超標一萬多倍的駭人聼聞。前者案情愈滾愈大，檢方收押了兩中醫師和一藥商，交保了另一中醫師，另尚有二丶三百件疑似重金屬超標中毒案，尚在化驗中，可見此案並非個案誤用，而是長期以來，有系統性的使用偽劣禁用藥粉（丸）的結果。其實筆者早在二丶三十年前長期擔任省政記者時，就曾多次接觸所謂「祖傳秘方」偽劣藥粉丸訴騙案，也曾在當年極盛期發行百萬份的《中國時報》，刊載三分之一版的特寫，揭發其惡行，可惜是藥政主管單位「有氣無力」，沒能嫉惡如仇並劍及履及的追究到底，縱放蔓延，檯面下，不知有多少人寃死偽劣禁藥之下？

遠的不説，曾在台灣省政壇呼風喚雨的前省議長劉炳偉，今年（2020年）4月去世，遠因是近年來長期洗腎等疾病，但引發病因並不明，尤其值得懷疑的是，劉炳偉和盛唐案受害最深的前台中市議長張宏年，是二十多年的「麻吉」，也因張宏年的紹介，長期服用盛唐呂世明中醫師「特調」的中藥粉，身體每下愈況，但不知有沒有驗過血液尿液重金屬含量？生病臥床1年多，即於今年4月逝世。盛唐案爆發後，劉炳偉女兒現任新北市議員劉美芳，就曾對媒體表示她懷疑父親的病情起因，和服用盛唐的「特調藥粉」脫不了關係，但由於父親已去世，包括服用藥物也均清理未留，無法做進一步查證，徒呼負負！

劉美芳此項懷疑，並非無的放矢，因為服用盛唐特調藥粉四年多的張宏年，已出現體虛病徵，經西醫檢查，他的腦神經功能已經受損四成，而且張家的人，也身受不同程度的傷害，因同時有服用盛唐的藥粉，只是時間早晚而已，而劉炳偉前省議長，同樣有服用盛唐的特調藥，因人已去世，無法抽血檢驗，藥物也盡清理丟棄，變成人證物證均缺情形，或有寃情，如何申寃？至於就診記錄和處方，精明的中醫師，一定不會把禁用藥（例如硃砂丶鉛丹⋯⋯）寫在處方上，而是另外摻加，才不會留下證據！

盛唐案尚在發展中，誰也不知道雪球有多大，但筆者在此，可溯憶二丶三十年前，所經歷過的偽劣中藥粉丸案情，供諸君和藥政主管機關和大型醫院參考，之所以會列入大型醫院，因為許多案例是發生在住院癌末病人身上，施詐者是病患家屬所自費僱用但歸醫院管理的私人看䕶，因為有接近癌末病人的方便，和利用「病急亂投醫」的心理，容易詐騙成功，醫院不知不覺中成了「共犯」。

說實在的，回溯親友長輩病重又被詐騙乃至於身亡，實是痛苦的不堪事，但還是要鼓起勇氣述說當年。約莫三十餘年前，突然得到姐夫的媽媽罹患癌症消息，住在林口教學醫院癌症病房中，就趕往探視，姐夫告訴我說，癌症病痛哀叫又睡不著，情況不樂觀，探視後返家，電話繼續聯絡。有一天，姐夫突然告訴我有點好轉機，比較不叫痛而且可以入睡，我以為醫院醫療奏效而慶幸，但過了十天，居然傳來親家母過世的惡耗，我十分驚遏，問姐夫説：「不是說有好轉嗎？」，他也不知所以然。

辦完喪事後，我才有時間問其詳，姐夫才如實告訴我，是自聘院方登記有案的女看䕶，推荐「祖傳秘方」，説很有效，在癌症病房已醫好幾個人，他抱著「姑且一試」的心情，向她買了一套36萬的「祖傳秘方」，另外給5000元，是提供該女坐飛機回高雄「來回」的機票錢，剛開始的確很有效，但過一陣子，又開始惡化，終告藥石罔效。



中藥示意圖／Pixabay

我以採訪新聞的經驗，直覺那個「祖傳秘方」有問題，於是向姐夫要了其中一丶二包沒用完的藥粉，託省政府衛生處代寄到衛生署相關單位化驗，經過約十天，報告下來了：成份都是類固醇丶止痛藥丶鎮靜劑、利尿劑⋯⋯，而且含量很高，怪不得剛服用有效，十多天就去世了，我將結果一方面告訴姐夫，找該女看䕶「協商」，另方面按捺憤怒，撰寫了一篇三千多字的專題報導，選在星期六發稿（因稿子較少），星期天見報，占了全國版第五版三分之一餘的版面。伊時余紀忠時代的中時，報禁尚未開放，正處於顛峰狀態，最高曾日印一百萬份的天量，影響自是非同小可。

新聞見報後，我才問姐夫和該女看䕶協商結果，她還堅持該些藥粉就是「祖傳秘方」，只是對患者體質不合而已，如今既然過世，她應允按尚未服用的藥粉比例退款。

我聼了結果，直覺姐夫「太古意了」，這是詐騙刑案，要不然36萬5千元，也要全退才是啊！按比例退款，實在吃人够夠！但總比屁股一拍，溜走了事還算好。

另方面，林口教學醫院公關女主任，不曉得用什麼方法，從報社找到了我的電話，一再追問該女看護是誰？我起初也有鄕愿之心，想説該女有退一半的錢，照顧病患也有苦勞，於是多次推説不曉得名字，公關主任不放棄，還是打破沙鍋問到底，我不勝其煩，只好如實告訴主任說是「阿〇」的別名，她一聼如釋重負，謝謝之後，就未再聯繫了。

事後，我也未再追問該醫院如何「處置」，我想是「中止提供聘用」最為可能吧，因為院方並未進一步索取「祖傳秘方」藥包，可見並沒有進一步化驗，總不能憑我新聞報導就將該看䕶移送法辦吧，如此欠缼證據，對院方名譽也有損傷，所以我推測是「私了」，不讓她再留在醫院繼續擔任私僱看䕶，就此了事。而衛生主管機關，在轉知我藥包化驗結果後，也沒有再「打擾」我，算是完成我的囑託並尊重我的抉擇吧！（未完）