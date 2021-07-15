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每日國際焦點

日本國防部2021國防白皮書將中國列為最大威脅，並將台灣畫出中國之外，引起中國叫囂，並派出4艘海警船騷擾尖閣群島。

阿拉伯聯合大公國成為首個在以色列設立大使館的波灣國家。

衣索比亞提格雷軍計畫奪回安哈拉佔領的西部土地，安哈拉誓言反擊，衣索比亞內戰升溫。

南非朱馬派抗爭釀成暴民四處搶掠，經濟與農產運輸停擺，南菲政府計畫派兵2.5萬人平亂。

日本

國防部2021國防白皮書將中國列為最大威脅，並將台灣畫出中國之外，引起中國叫囂，並派出4艘海警船騷擾尖閣群島。

南韓

美國允許伊朗使用凍結資金支付對南韓與日本的債務。

北韓

金正恩2年前下令拆除金剛山南韓設施，但遲遲未執行。主因疫情下所有觀光區計畫全數停擺。

澳洲

嚴密監視正駛往昆士蘭的中國調查船，表示中國顯然是要監看澳洲與美國的聯合軍事演習。

紐西蘭

面對左派中央政府收回水資源管制權，以及中央統一規劃自然生態重要區域，過去保護生態使自家土地上生態較好的農民反而面臨在自己土地上動輒得咎，南島各地農民群起發起抗議，各地市長也紛紛加入。

印尼

將開始輿西爪哇Sukabumi、東努沙登加拉Nage 兩處的地熱探勘。

馬來西亞

內閣部長一致支持慕尤丁續任總理。

新加坡

揭幕60百萬瓦發電容量的水面太陽能計畫，蓋於水庫之上，面積達45個足球場，可供電新加坡5座汙水處理廠。

越南

表示輝瑞將提供額外2000萬劑疫苗，將供12~18歲青少年使用。

泰國

考慮限制出口泰國產阿斯特捷利康疫苗。

緬甸

以色列裔加拿大人Ari Ben-Menashe的遊說公司Dickens & Madson Canada於3月時與緬甸軍政府簽約協助遊說，但因緬甸遭制裁無法付款，遊說工作停止。

中國

四川將斥資1.1兆人民幣進行重大交通建設，2021~2025年將進行10大交通建設，包括連接成都重慶的高速公路渝蓉高速。

印度

民間小型借貸受到疫情嚴重影響，利率從3月的6~7%飆升到14~16%，許多人無法還款，將可能導致部分業者倒閉。

阿富汗

美國下周起將開始撤離具有美國移民簽證的阿富汗人。

塔利班攻下通往巴基斯坦的重要關卡友誼關。

巴基斯坦

14日發生巴士爆炸翻覆13死，其中包括9中國人，引來中國譴責炸彈攻擊，但巴國稱是機械故障。

尼泊爾

政府感謝日本提供160萬劑日本製阿斯特捷利康疫苗。

不丹

保加利亞將捐贈17.25萬劑阿斯特捷利康疫苗予不丹。保國面臨數千劑疫苗即將過期。

歐盟

高等法院駁回Nike的抗告，將繼續調查Nike荷蘭逃稅案。

英國

公平會允許阿斯特捷利康以390億美元購併美國罕藥製藥廠Alexion，交易預定31日完成。

法國

總統馬克宏下令強制醫護人員全數施打疫苗，引起部分醫護不滿認為人權遭侵害。

德國

梅克爾最後一次以總理身分訪美。

瑞士

疫情推升瑞士奢侈房地產需求，2020年上漲9%，高於瑞士總體房地產漲幅4.4%，也較5年平均高出一倍。主要買家來自法國、義大利、英國，將瑞士奢侈房產視為避險投資。

西班牙

最高法院宣判第一波疫情時的嚴格管制措施違憲。

俄羅斯

警告英國若軍艦再駛近克里米亞將遭攻擊。

波蘭

對歐盟規定違反波蘭憲法問題，雙方爭執越演越烈。

梵蒂岡

教宗方濟各手術11天後回到梵蒂岡。

波士尼亞赫塞哥維納

警方14日以涉嫌洗錢與濫權逮捕情報局長Osman Mehmedagic。

美國

主管美國東北部鐵路規畫的東北走廊委員會，提案斥資1170億美元，改善自波士頓，連接紐約、費城到華盛頓特區的東北走廊鐵路，提升速度與運量。疫情前東北走廊鐵路運量每日80萬人。

疫情造成美國2020年藥物濫用過量死亡人數暴增30%達9.3萬人。

加拿大

央行樂觀估計疫情影響已經過去，警告通貨膨脹很快會到來。

巴西

總統波索納洛因2018年選舉中遭刺傷腹部的後遺症，腸阻塞送醫可能須手術。

阿根廷

染疫死亡破10萬，阿根廷斷斷續續進行嚴格防疫管制，但人民不配合。

智利

6月地熱發電2880萬度，佔全國發電量0.42%。風力則為5.3億度，太陽能5.92億度。

哥倫比亞

與美國、巴拿馬合作截獲5.4噸，價值1.85億美元古柯鹼。

祕魯

藤森惠子提出的選舉問題由中選會審視並駁回， Pedro Castillo可望順利就任總統。

海地

總統遭刺殺後，首都太子港汽油短缺，治安混亂。

以色列

2021年上半年高科技公司募資總額達破紀錄的119億美元。

阿拉伯聯合大公國成為首個在以色列設立大使館的波灣國家。

阿拉伯聯合大公國

國家控股的穆巴達拉石油公司旗下的Al Yah衛星通信計畫2023年下半年發射新衛星，2024年下半年提供服務。

伊朗

聲稱若必要，有能力濃縮鈾達90%。

黎巴嫩

奉命組閣的哈里里，在訪問支持他的埃及後。14日向總統Michel Aoun提出新內閣名單。

衣索比亞

提格雷軍計畫奪回安哈拉佔領的西部土地，安哈拉誓言反擊，衣索比亞內戰升溫。

南非

朱馬派抗爭釀成暴民四處搶掠，經濟與農產運輸停擺，南菲政府計畫派兵2.5萬人平亂。

科威特

英國線上通路Boohoo與科威特Alshaya集團合作於科威特市場推動Boohoo所買下的德本漢姆百貨品牌。

葉門

南方政府濫發貨幣導致嚴重通貨膨脹。

摩洛哥

捐助突尼西亞100床加護病床與呼吸器。

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