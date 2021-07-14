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每日國際焦點

美國衛星影像分析公司Simularity回報數百中國船隻在南海傾倒汙水，菲律賓國防部長下令軍方調查。

高盛研究顯示疫情使美國經濟數位化，每小時生產力因而大增3.1%。

衣索比亞提格雷軍不斷南下，安哈拉動員民兵對抗。

南非朱馬派全國暴動，已有72死，1234人遭逮捕，暴民四處劫掠。

日本

Google擴大進軍日本支付市場，自日本支付平台Pring三大股東買下共計87%股權。三大股東分別為日本金融科技公司Metaps、日本資訊服務供應商彌勒情報、日本天然氣。Metaps表示以49億日圓出售其所有的49%股權。Google在日本市場自2016年起經營Google Pay。

美國第一夫人姬兒拜登將訪日參加東京奧運。

南韓

為了防疫，規定禁止健身房使用快歌當練習音樂，稱是避免大口吐氣容易造成病毒散播。《江南Style》與防爆少年團許多歌曲都將不能使用。此舉再度顯示大政府無所不管，明察秋毫不見輿薪。

北韓

情報顯示北韓利用5G行動通訊科技搭配監視攝影機監控中國與北韓邊界。

澳洲

拜登政府誓言協助澳洲抵抗中國不公平貿易手段。

紐西蘭

總理Jacinda Ardern表示紐國外交政策堅定支持美國印太戰略。

印尼

取代印度成為亞洲疫情最重地區，調查估計雅加達44.5%市民都已感染。

菲律賓

美國衛星影像分析公司Simularity回報數百中國船隻在南海傾倒汙水，菲律賓國防部長下令軍方調查。

馬來西亞

疫苗中心爆群聚感染，453員工與志工中友204人確診。該中心每天可施打3000人。

新加坡

第二季年經濟成長率14.3%，10年來最高，較疫情前2019年第二季僅少0.9%。2020年第二季經濟萎縮13.3%。

越南

澳洲將捐贈150萬劑阿斯特捷利康疫苗予越南。

泰國

發現同時感染英國變種予印度變種病毒的案例。

中國

蘇州市吳江區四季開源酒店12日崩塌，17死5傷。

印度

喜馬偕爾邦康格拉Boh河谷暴雨山崩閃洪，2死10失蹤，搜救中。

阿富汗

資深阿富汗領袖前往杜哈與塔利班談判。

巴基斯坦

以非法捕魚羈押5艘中國漁船。巴國與中國關係逐漸生變。

歐盟

歐盟通過義大利、法國、西班牙、奧地利、比利時、丹麥、德國、希臘、拉脫維亞、盧森堡、葡萄牙、斯洛伐克，共12國的疫後經濟復甦計畫。

英國

將自2035年起禁售小型柴油車，2040年禁售26噸以上重型汽柴油貨車。

軍情五局警告中國與俄國的間諜威脅，與恐怖主義一樣危險。

法國

以Google未能與法國新聞媒體達成內容授權協議，對Google罰款5億歐元。

德國

福斯汽車對電動車時代感到自信，預計2030年電動車佔全集團銷售半數，調高2025年毛利率目標至8~9%。

瑞士

異常暴雨造成蘇黎世市區淹水路樹倒塌公共交通一度中斷。

義大利

在聯合國威脅將義大利列入黑名單的壓力下，義大利為保護威尼斯世界遺產與生態，禁止2.5萬噸以上郵輪航行經過聖馬可廣場的朱代卡運河。

烏克蘭

內政部長Arsen Avakov辭職。可能與2016年基輔汽車炸彈案審理爭議有關。

立陶宛

國會通過法案，可大規模拘留偷渡客，並剝奪其上訴權，以因應白俄羅斯以大量縱放偷渡客為政治武器。

愛爾蘭

歐盟在美國壓力下，為避免造成對130國共識的全球最低企業稅計畫造成反彈，暫緩自行先推出歐盟課徵線上營業稅計畫，但愛爾蘭對2者都堅持反對。

美國

高盛研究顯示疫情使美國經濟數位化，每小時生產力因而大增3.1%。

加拿大

地方政府面臨疫情使稅收減少，保險費用卻激增20~30%，不得不削減政府服務，或提高資產稅。

墨西哥

電信公司Altan Redes聲請破產。

巴西

5月服務部門年成長23%，已經恢復到較疫情前高0.2%水平。

阿根廷

國際貨幣基金表示與阿根廷450億美元債務協商有進展。

哥倫比亞

財政部長Jose Manuel Restrepo表示將再度向國會提出新版稅改法案，以增加15.2兆披索(39.7億美元)稅收。新版稅改目標遠低於引起抗爭的前一版本的23.4兆披索(61.2億美元)目標。

委內瑞拉

英美譴責委國逮捕反對派人士Freddy Guevara。

古巴

面臨抗爭下封鎖網路社群平台包括Facebook；WhatsApp。抗爭已暫歇。

海地

美國派遣額外安全部隊前往海地保護使館人員。

埃及

長賜輪已經離開埃及海域。

伊朗

表示與美國談判交換囚犯。

伊拉克

12日濟加爾省的首府納希利亞防疫醫院大火，死亡人數增加至92人，超過100傷，調查顯示起火原因為漏電火花引燃氧氣瓶爆炸，醫院沒有自動灑水系統甚至無火警警報器。此為3個月來第二起類似事件，4月巴格達防疫醫院爆炸82死110傷，總統譴責為貪汙造成。

石油部長表示選擇中國化學工程集團興建波灣Fao港煉油廠，日產能預計達30萬桶，並含石化廠。

黎巴嫩

過渡政府內政部長拒絕讓貝魯特大爆炸案調查人員詰問國安局長Abbas Ibrahim少將與過渡總理Hassan Diab等人，引起受害家屬眾怒，包圍內政部長官邸，警方發射催淚瓦斯驅散。

衣索比亞

提格雷軍不斷南下，安哈拉動員民兵對抗。

南非

朱馬派全國暴動，已有72死，1234人遭逮捕，暴民四處劫掠。

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