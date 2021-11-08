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每日國際焦點

美國民主黨主導的眾議院通過拜登1兆美元基礎建設預算。

法國與印度強化國防與情報合作，加強情報資訊分享，擴大聯合軍事演習，進行海上、太空與資訊領域計畫。

沙烏地商工總會表示沙國所有企業斷絕與黎巴嫩企業往來。

蘇丹截斷網路與通信以阻止反政變人民發起抗爭。

日本

計畫斥資30兆日圓為受疫情影響的經濟紓困

南韓

向澳洲購買2萬公升用來中和柴油引擎空氣汙染的尿素溶液，並出動軍機運送，之後並將向越南等國進口

中國

10月出口放緩但超出市場預期

印度

南方沿海大雨，撤離低窪地區居民，工業重鎮清奈癱瘓

印尼

阿聯將投資327億美元於印尼，包括疫苗製造與銷售

菲律賓

與西班牙簽署共享國防資訊保護協定

泰國

第22屆泰寮聯合會談，兩國同意推動兩國間基礎建設，支持兩國間交通與交流

阿富汗

塔利班任命44成員擔任省長、警長，強化控制

歐盟

將推出歐盟晶片法，目標自產晶片佔全球20%市佔率，專家對達成可能性表示懷疑

英國

外相將前往東南亞訪問一周，包含馬來西亞、泰國、印尼

法國

與印度強化國防與情報合作，加強情報資訊分享，擴大聯合軍事演習，進行海上、太空與資訊領域計畫

德國

高鐵上27歲敘利亞精神病患揮刀殺人3傷，嫌犯已被捕

義大利

德國左派人道團體船隻又接運800偷渡客到西西里港口

西班牙

考慮採購50架F35，25架F-35A用來取代空軍的 F/A-18大黃蜂戰機，25架F-35A用來取代海軍的AV-8獵鷹II式攻擊機

白俄羅斯

將很快自俄羅斯取得第二批BTR-82A裝甲運兵車，2022年中將取得俄製攻擊直升機

美國

民主黨主導的眾議院通過拜登1兆美元基礎建設預算

墨西哥

受美墨將重啟陸上邊界的消息激勵，又新增數百人抵達墨西哥邊界城市

巴西

鄉村音樂巨星Marilia Mendonca於5日搭機前往演唱會途中墜機身亡，年26，數萬人悼念

以色列

莫薩德表示阻止伊朗計畫於塞內加爾、迦納、坦尚尼亞對以色列目標發動恐怖攻擊

沙烏地阿拉伯

沙烏地商工總會表示沙國所有企業斷絕與黎巴嫩企業往來

阿拉伯聯合大公國

調查顯示遠距上班後59%員工工作負擔增加

土耳其

駐南韓大使表示土韓兩國將強化國防產業的雙邊合作

埃及

全球小麥減產，主要進口國俄國對出口小麥加稅，使得小麥價格大漲，埃及受到嚴重影響

衣索比亞

萬人遊行支持總理阿比，譴責美國

蘇丹

截斷網路與通信以阻止反政變人民發起抗爭

利比亞

強人哈夫塔將軍之子訪問以色列尋求外交與軍事支持

奈及利亞

歐盟2022 Erasmus+學位計畫2021年開放134名額給奈及利亞青年，奈國為非洲名額最高國家，與孟加拉、巴西、印度、墨西哥、巴基斯坦為名額最高6國

莫三比克

歐盟開始於莫國軍事訓練任務以對抗聖戰士叛軍

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