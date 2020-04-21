香港民主派議員指控，港府兩度修改新聞稿，配合北京扭曲鐵證《基本法》，要求港府必須向國際社會清楚交代修改背後的法律原則、原則適用性等等，並抨擊北京已經是赤裸裸地全面控制香港，所謂一國兩制、港人治港已經「玩完」。圖/取自楊岳僑臉書

《美國之音》報導指出，北京港澳辦及駐港機構中聯辦是否屬於《基本法》22條所指，屬於北京中央人民政府所屬部門，不得干預香港內部事務引起爭議。民主派立法會議員星期一召開記者會，批評港府近日兩度修改新聞稿，配合中聯辦扭曲《基本法》，聲稱中聯辦不是根據22條成立的機構，擔心變成「北京治港」，抨擊北京已經是赤裸裸地全面控制香港，是前所未有的情況，特首林鄭月娥出賣香港人，所謂一國兩制、港人治港已經「玩完」，呼籲香港人站出來抗爭。

《美國之音》報導，香港《基本法》第22條列明，北京中央政府所屬各部門不得干預香港內部事務，而在香港設立的機構及人員都必須遵守香港的法律。但香港政府上星期六(4月18日)傍晚發新聞稿回應傳媒查詢表示，中聯辦是根據《基本法》第22條設立的3個機構之一，中聯辦及其人員須按條文遵守香港法律。港府第一稿的說法明顯與中聯辦不同。

約4小時之後，港府深夜修訂新聞稿，刪走前一份「所有《基本法》第22條」的字眼，不足一小時後，星期日(4月19日)凌晨12時左右，港府再發修訂新聞稿，表明中聯辦不是《基本法》第22條所指的「(北京)中央各部門在港設立機構」，而是(北京)中央在港設立的機構，正式推翻第一份新聞稿的說法。

報導指出，就中聯辦接連公開干預香港內部事務，以及港府周末兩度發新聞稿自我否定對中聯辦是否需要遵守《基本法》第22條，多名民主派立法會議員星期一召開記者會回應。民主派會議召集人陳淑莊批評，港府接二連三「跪低」(屈服)，港府及建制派為了迎合兩辦聲明，跟從它們接近釋法的形式去扭曲《基本法》，她擔心「西環治港」變成「北京治港」，令一國兩制蕩然無存。

報導也引述工黨立法會議員張超雄的說法，他表示，北京去到一個地步已經是赤裸裸地全面干預、全面控制香港，是前所未有的情況。他批評特首林鄭月娥出賣香港人，形容一國兩制、港人治港、高度自治已經「玩完」，呼籲香港人站出來抗爭。

公民黨立法會議員郭家麒則認為，香港目前處於前所未有的危機，北京兩辦干預香港立法會的運作，港府配合它們這種隨時任意解讀《基本法》做法，可能會影響香港國際金融中心的地位，他警告或會引發撤資潮，在一日之間香港就會成為一個死城了。