新聞標題【民報】「國會要改革」時力鳳山⑤陳惠敏：讓不會「被收買的人」進入國會.....
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「國會要改革」時力鳳山⑤陳惠敏：讓不會「被收買的人」進入國會.....

「公平正義 改變台灣」政黨票⑥時代力量/鳳山立委候選人⑤陳惠敏

 2020-01-02 20:42
時代力量鳳山立委候選人⑤陳惠敏今2日(四)出席高雄公辦電視政見發表會。她一一講述她的七大政見。
時代力量鳳山立委候選人⑤陳惠敏今2日(四)出席高雄公辦電視政見發表會。她一一講述她的七大政見。

「國會需要改革，要真正讓兩黨不過半，讓真正有能力監督的政黨、讓不會被收買和摸頭的政治人物進入國會，才是真正為高雄謀求福利」。時代力量鳳山立委候選人⑤陳惠敏今2日(四)出席高雄公辦電視政見發表會。她一一講述她的七大政見。尤值一提的是在「轉型正義、國家治理」的部分，陳惠敏談到，《私校法》修法是時代力量黨團在這兩、三年來非常努力推動的，包括高醫及許多私校，非常不正義的萬年董事會情況，到現在為止都沒有改變。她若勝選立委，將全力推動轉型正義。另也提到在推動南部國家人權園區的設置。

陳惠敏七大政見包括：「捍衛主權、民主防衛」、「健康人權」、「勞動生活」、「老幼共好，快樂生活」、「居住正義」「轉型正義、國家治理」、「多元文化，尊重差異」。關於老、青、幼相關的議題，她則認為高雄的公托比例還是過少，另外學校下課時間與家長的工作時間無法搭配，因此需要提供完善的課後照顧。

此外，她強調其不是「空降部隊」是土生土長的高雄人，四十幾年來戶籍沒有一天離開過高雄；也非「政治素人」早從擔任臺大學生會副會長倡議《大學法》修法，到318學運及進入立法院籌組時代力量黨團擔任主任，相信四年來時力黨團與法案的表現均有目共睹。

※全文如下：

陳惠敏以自己是土生土長的高雄人破題，她表示自己從出生開始就是高雄人，這四十幾年以來戶籍沒有一天離開過高雄。雖然曾在外地求學、工作，但她相信高雄一直都是包容的心胸，不可能是把一個土生土長的高雄人當作是空降部隊，針對有心人士謠傳的空降問題進行澄清。

她亦針對「政治素人」的指稱進行澄清，自己從1993年擔任臺大學生會副會長倡議《大學法》修法，到立法院議場前抗議，一直到三一八運動在議場內待了二十三天，以及2016年進入立法院籌組時代力量黨團，時代力量黨團在立法院裡面的表現是有目共睹的，自己也並非政治素人。

另外，她也提到時代力量黨團四年來，在她擔任黨團主任期間，黨團同仁及各立委辦公室同仁們戮力合作，與委員們一起一個一個努力，針對各項重要議題提出180個法案，以及無數的行政監督及預算案，但絕大多數沒有機會審理，點出一黨單獨過半而最大在野黨又完全失能無監督能力的困境。

陳惠敏接著分享自己作為大學教師投入政治、進而參選的原因，當她學校教書時常告訴學生有一些基本的價值，例如努力工作、堅持理想、奮鬥不懈和勇於改變。但事實上當學生出了社會，他們堅持理想、努力向上，卻可能會被認為社交能力不足、現實感不足、被認為不瞭解社會。當他進入公務部門成為改革者、希望公務體系能夠改變時，卻成為被霸凌的對象。當他在職場裡勇敢提出不同的想法的時候，會被認為是一個異類，成為一個不受歡迎的人。陳惠敏作為一個老師，認為這樣是非常的可惡的。因此，她在四年前投入政治工作是基於必須對學生、為下一代負起責任的理由。若學生在教育體系裡面學到的基本價值，沒有辦法在社會裡面好好發揮，顯然社會和政治制度及環境出現了問題。對她來說，政治工作是一個正常的工作、是一個專業工作，它絕對不是少數人用來累積權力、增加人際關係、成為利益交換的權力中心點。所以時代力量四年以來，帶著年輕朋友在每個地方打拼，去年高雄市共當選兩位市議員，他們在高雄市議會的表現是有目共睹的。

接著，高雄長期以來的問題提出，陳惠敏一一講述她的七大政見，第一個部分為「捍衛主權、民主防衛」，陳惠敏表示，當我們的國家主權受威脅時，我們不應該寄望特定一、兩位政治人物，讓他們來決定我們的未來是什麼；我們也不能因為有一個人不斷的告訴我們說，這個事情該怎麼做，我們就跟著他走了。實際上真正的民主國家，應該是將所以能夠保衛國家的民主機制法制化。所以我們要的是法制化的民主防衛機制，民主不是只有投票，希望在立法院裡面能夠一個一個實踐。

第二是關於「健康人權」的部分，陳惠敏表示，長期以來由於國家的產業政策，讓高雄人在每天早上能夠看到天空就感到慶幸，我們用我們的健康換取國家政策和經濟發展，這是非常不道德的事情。陳惠敏強調，經濟發展並不是跟勞動權益和環境對立的，這樣的假對立是長久以來無良的政府部門所製造出來，一個好的經濟模式，應該是合作共享、提高附加價值為主的，絕對不該有一個政府或是資本家，是以壓低勞動成本、能源成本，還有把大家的健康犧牲的外部成本加進去，變成獲利來源。她並質問，高雄的產業發展這幾十年來曾經有改變嗎？高雄難道就是註定只能做石化工業嗎？她所要提倡的是一個合作的模式，而非對抗的模式。

第三，是關於「勞動生活」的部分，陳惠敏表示，高雄年輕人基本起薪在六都裡面是倒數第二低，勞工所面臨的三個主要問題為，工時過長、工資過低（起薪低、成長幅度亦低），另外還有勞檢效果及勞工團結權不彰，針對這些問題時代力量黨團都提出來相應的法案，但卻從未有機會審查。以《最低工資法》來舉例，陳惠敏認為，最低工資不該以勞方跟資方吵架的依據，它應該是一個有一個公式，將生活所需的基本及扶養比加入 ，而這個公式也應該是全國都適用的，在全國消費水平接近的狀況下，可以鼓勵年輕人回到家鄉工作，這才是較好的產業發展模式。

第四，是關於住宅問題，陳惠敏論述到，鳳山房價相對較低，吸引年輕人在此購屋，但工作機會並不特別多，而即便如此，房價仍然不低，且空房很多、房價不斷上漲，時代力量針對住宅問題，提出課徵囤房稅、興建社會住宅及青年住宅。

再來，陳惠敏提到關於老、青、幼相關的議題，她認為高雄的公托比例還是過少，另外學校下課時間與家長的工作時間無法搭配，因此需要提供完善的課後照顧，這是她認為必須國會中努力的目標。

接著是關於「轉型正義、國家治理」的部分，陳惠敏談到，《私校法》修法是時代力量黨團在這兩、三年來非常努力推動的，包括高醫及許多私校，非常不正義的萬年董事會情況，到現在為止都沒有改變。另外，陳惠敏也提到推動南部國家人權園區的設置鳳山有一個很適合的地點，就是海軍明德班，它具有歷史的記憶同時也在在的提醒我們去記得曾經發生過的事情。陳惠敏強調，唯有不忘記過去，才能真正知道未來是什麼。

由於時間有限，陳惠敏邀請收看發表會的觀眾到她的臉書閱讀政見，或是參閱選舉公報。

說明完政見後，陳惠敏針對兩大黨的競選對手提出質問。首先，她針對現任立委、民主進步黨提名的許智傑委員提問。陳惠敏質問，許智傑委員主張支持有條件九二共識、兩岸一家親兄弟之邦，在選舉的時候講反九二共識、反送中，但在不選舉時卻可以有條件接受，真正的立場究竟為何。接著，她指出許智傑委員國會辦公室主任接受陳情後施壓勞檢被判刑，以及許委員曾提出贊成《勞基法》三修、取消加班時數取消上限，她質問這是否許智傑委員對高雄勞工所提出的政策和態度。接著，陳惠敏針對許智傑委員在2016年選舉接受京城／京成建設80萬元的政治獻金，在2012年選舉則收受了京城銀行30萬元的政治獻金，後出任京城銀行的獨立董事，（修法後已禁止）這是否是許智傑委員對於立法委員工作的認識。

接著，陳惠敏針對中國國民黨李雅靜候選人提問，她問到，韓國瑜市長已經落跑，請問李雅靜議員去年到底是選議員還是選立法委員？若早已決定要參選立委，為什麼還要參選議員，如果要參選立委的話，為何尚未辭去議員？陳惠敏並請問李雅靜議員，是否支持時代力量黨團所提出針對禁止帶職參選騎驢找馬的《選罷法》修法。

最後，陳惠敏強調國會需要改革，要真正讓兩黨不過半，讓真正有能力監督的政黨、讓不會被收買和摸頭的政治人物進入國會，才是真正為高雄謀求福利。

陳惠敏政見懶人包（第二部分待續）https://reurl.cc/XXMEk0

陳惠敏政見：

民主防衛，捍衛主權

● 18歲公民權：投票年齡、民法均下修至18歲

● 啟動憲政改革，國家正常化

● 推動以人權與民主為根的國民主權意識

● 保障國家安全，民主防衛法制化

● 拉起民主防線，連結國際社會

老幼共好，快樂生活

● 修改公務人員考試法，鬆綁三年禁請調條款

● 提高公共托育比率，增加普及課後照顧

● 公園就是我們的特色遊樂場

● 推動基本保證年金，保障老年經濟安全

● 創造社區混齡角落，長幼共同學習

健康人權，好行樂動

● 提高空氣品質標準，整治大高雄飲用水源

● 興達電廠燃煤機組除役、大社工業區降乙編

● 產業轉型升級，推動在地合作經濟模式

● 從法令鬆綁著手，活化全民體育友善環境

● 好行城市，人本交通，搭築安全路網

居住正義，房子是家

● 提供足夠量能之社會住宅

● 健全租屋市場，清楚揭露租屋資訊

● 落實新屋實價登錄

● 制訂合理房屋稅制（推動囤房稅）

● 活化社區閒置空間，讓社區動起來

轉型正義，國家治理

● 醫療財團法人治理

私校轉型正義

● 大學校園自治及勞動權益

● 宗教團體治理

● 催生南部國家人權園區

● 建立財政紀律，提高公務效率

勞動生活，尊嚴權益

● 降低工時：推動國定假日法

● 提高工資：制訂最低工資法

● 落實勞檢：修訂勞動檢查法

● 保障團結：擴大工會法適用範圍及降低門檻

● 社工、醫護、教保、大眾運輸等公共服務勞動權益

多元文化，尊重差異

● 不同性別氣質孩子能適性發展

● 說媽媽的話，落實國民平等使用語言權利

● 復甦在地社群商圈，落實多文化生活

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