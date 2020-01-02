「國會需要改革，要真正讓兩黨不過半，讓真正有能力監督的政黨、讓不會被收買和摸頭的政治人物進入國會，才是真正為高雄謀求福利」。時代力量鳳山立委候選人⑤陳惠敏今2日(四)出席高雄公辦電視政見發表會。她一一講述她的七大政見。尤值一提的是在「轉型正義、國家治理」的部分，陳惠敏談到，《私校法》修法是時代力量黨團在這兩、三年來非常努力推動的，包括高醫及許多私校，非常不正義的萬年董事會情況，到現在為止都沒有改變。她若勝選立委，將全力推動轉型正義。另也提到在推動南部國家人權園區的設置。

陳惠敏七大政見包括：「捍衛主權、民主防衛」、「健康人權」、「勞動生活」、「老幼共好，快樂生活」、「居住正義」「轉型正義、國家治理」、「多元文化，尊重差異」。關於老、青、幼相關的議題，她則認為高雄的公托比例還是過少，另外學校下課時間與家長的工作時間無法搭配，因此需要提供完善的課後照顧。

此外，她強調其不是「空降部隊」是土生土長的高雄人，四十幾年來戶籍沒有一天離開過高雄；也非「政治素人」早從擔任臺大學生會副會長倡議《大學法》修法，到318學運及進入立法院籌組時代力量黨團擔任主任，相信四年來時力黨團與法案的表現均有目共睹。

※全文如下：

陳惠敏以自己是土生土長的高雄人破題，她表示自己從出生開始就是高雄人，這四十幾年以來戶籍沒有一天離開過高雄。雖然曾在外地求學、工作，但她相信高雄一直都是包容的心胸，不可能是把一個土生土長的高雄人當作是空降部隊，針對有心人士謠傳的空降問題進行澄清。

她亦針對「政治素人」的指稱進行澄清，自己從1993年擔任臺大學生會副會長倡議《大學法》修法，到立法院議場前抗議，一直到三一八運動在議場內待了二十三天，以及2016年進入立法院籌組時代力量黨團，時代力量黨團在立法院裡面的表現是有目共睹的，自己也並非政治素人。

另外，她也提到時代力量黨團四年來，在她擔任黨團主任期間，黨團同仁及各立委辦公室同仁們戮力合作，與委員們一起一個一個努力，針對各項重要議題提出180個法案，以及無數的行政監督及預算案，但絕大多數沒有機會審理，點出一黨單獨過半而最大在野黨又完全失能無監督能力的困境。

陳惠敏接著分享自己作為大學教師投入政治、進而參選的原因，當她學校教書時常告訴學生有一些基本的價值，例如努力工作、堅持理想、奮鬥不懈和勇於改變。但事實上當學生出了社會，他們堅持理想、努力向上，卻可能會被認為社交能力不足、現實感不足、被認為不瞭解社會。當他進入公務部門成為改革者、希望公務體系能夠改變時，卻成為被霸凌的對象。當他在職場裡勇敢提出不同的想法的時候，會被認為是一個異類，成為一個不受歡迎的人。陳惠敏作為一個老師，認為這樣是非常的可惡的。因此，她在四年前投入政治工作是基於必須對學生、為下一代負起責任的理由。若學生在教育體系裡面學到的基本價值，沒有辦法在社會裡面好好發揮，顯然社會和政治制度及環境出現了問題。對她來說，政治工作是一個正常的工作、是一個專業工作，它絕對不是少數人用來累積權力、增加人際關係、成為利益交換的權力中心點。所以時代力量四年以來，帶著年輕朋友在每個地方打拼，去年高雄市共當選兩位市議員，他們在高雄市議會的表現是有目共睹的。

接著，高雄長期以來的問題提出，陳惠敏一一講述她的七大政見，第一個部分為「捍衛主權、民主防衛」，陳惠敏表示，當我們的國家主權受威脅時，我們不應該寄望特定一、兩位政治人物，讓他們來決定我們的未來是什麼；我們也不能因為有一個人不斷的告訴我們說，這個事情該怎麼做，我們就跟著他走了。實際上真正的民主國家，應該是將所以能夠保衛國家的民主機制法制化。所以我們要的是法制化的民主防衛機制，民主不是只有投票，希望在立法院裡面能夠一個一個實踐。

第二是關於「健康人權」的部分，陳惠敏表示，長期以來由於國家的產業政策，讓高雄人在每天早上能夠看到天空就感到慶幸，我們用我們的健康換取國家政策和經濟發展，這是非常不道德的事情。陳惠敏強調，經濟發展並不是跟勞動權益和環境對立的，這樣的假對立是長久以來無良的政府部門所製造出來，一個好的經濟模式，應該是合作共享、提高附加價值為主的，絕對不該有一個政府或是資本家，是以壓低勞動成本、能源成本，還有把大家的健康犧牲的外部成本加進去，變成獲利來源。她並質問，高雄的產業發展這幾十年來曾經有改變嗎？高雄難道就是註定只能做石化工業嗎？她所要提倡的是一個合作的模式，而非對抗的模式。

第三，是關於「勞動生活」的部分，陳惠敏表示，高雄年輕人基本起薪在六都裡面是倒數第二低，勞工所面臨的三個主要問題為，工時過長、工資過低（起薪低、成長幅度亦低），另外還有勞檢效果及勞工團結權不彰，針對這些問題時代力量黨團都提出來相應的法案，但卻從未有機會審查。以《最低工資法》來舉例，陳惠敏認為，最低工資不該以勞方跟資方吵架的依據，它應該是一個有一個公式，將生活所需的基本及扶養比加入 ，而這個公式也應該是全國都適用的，在全國消費水平接近的狀況下，可以鼓勵年輕人回到家鄉工作，這才是較好的產業發展模式。

第四，是關於住宅問題，陳惠敏論述到，鳳山房價相對較低，吸引年輕人在此購屋，但工作機會並不特別多，而即便如此，房價仍然不低，且空房很多、房價不斷上漲，時代力量針對住宅問題，提出課徵囤房稅、興建社會住宅及青年住宅。

再來，陳惠敏提到關於老、青、幼相關的議題，她認為高雄的公托比例還是過少，另外學校下課時間與家長的工作時間無法搭配，因此需要提供完善的課後照顧，這是她認為必須國會中努力的目標。

接著是關於「轉型正義、國家治理」的部分，陳惠敏談到，《私校法》修法是時代力量黨團在這兩、三年來非常努力推動的，包括高醫及許多私校，非常不正義的萬年董事會情況，到現在為止都沒有改變。另外，陳惠敏也提到推動南部國家人權園區的設置，鳳山有一個很適合的地點，就是海軍明德班，它具有歷史的記憶同時也在在的提醒我們去記得曾經發生過的事情。陳惠敏強調，唯有不忘記過去，才能真正知道未來是什麼。

由於時間有限，陳惠敏邀請收看發表會的觀眾到她的臉書閱讀政見，或是參閱選舉公報。

說明完政見後，陳惠敏針對兩大黨的競選對手提出質問。首先，她針對現任立委、民主進步黨提名的許智傑委員提問。陳惠敏質問，許智傑委員主張支持有條件九二共識、兩岸一家親兄弟之邦，在選舉的時候講反九二共識、反送中，但在不選舉時卻可以有條件接受，真正的立場究竟為何。接著，她指出許智傑委員國會辦公室主任接受陳情後施壓勞檢被判刑，以及許委員曾提出贊成《勞基法》三修、取消加班時數取消上限，她質問這是否許智傑委員對高雄勞工所提出的政策和態度。接著，陳惠敏針對許智傑委員在2016年選舉接受京城／京成建設80萬元的政治獻金，在2012年選舉則收受了京城銀行30萬元的政治獻金，後出任京城銀行的獨立董事，（修法後已禁止）這是否是許智傑委員對於立法委員工作的認識。

接著，陳惠敏針對中國國民黨李雅靜候選人提問，她問到，韓國瑜市長已經落跑，請問李雅靜議員去年到底是選議員還是選立法委員？若早已決定要參選立委，為什麼還要參選議員，如果要參選立委的話，為何尚未辭去議員？陳惠敏並請問李雅靜議員，是否支持時代力量黨團所提出針對禁止帶職參選騎驢找馬的《選罷法》修法。

最後，陳惠敏強調國會需要改革，要真正讓兩黨不過半，讓真正有能力監督的政黨、讓不會被收買和摸頭的政治人物進入國會，才是真正為高雄謀求福利。

陳惠敏政見懶人包（第二部分待續）：https://reurl.cc/XXMEk0

陳惠敏政見：

民主防衛，捍衛主權

● 18歲公民權：投票年齡、民法均下修至18歲

● 啟動憲政改革，國家正常化

● 推動以人權與民主為根的國民主權意識

● 保障國家安全，民主防衛法制化

● 拉起民主防線，連結國際社會

老幼共好，快樂生活

● 修改公務人員考試法，鬆綁三年禁請調條款

● 提高公共托育比率，增加普及課後照顧

● 公園就是我們的特色遊樂場

● 推動基本保證年金，保障老年經濟安全

● 創造社區混齡角落，長幼共同學習

健康人權，好行樂動

● 提高空氣品質標準，整治大高雄飲用水源

● 興達電廠燃煤機組除役、大社工業區降乙編

● 產業轉型升級，推動在地合作經濟模式

● 從法令鬆綁著手，活化全民體育友善環境

● 好行城市，人本交通，搭築安全路網

居住正義，房子是家

● 提供足夠量能之社會住宅

● 健全租屋市場，清楚揭露租屋資訊

● 落實新屋實價登錄

● 制訂合理房屋稅制（推動囤房稅）

● 活化社區閒置空間，讓社區動起來

轉型正義，國家治理

● 醫療財團法人治理

● 私校轉型正義

● 大學校園自治及勞動權益

● 宗教團體治理

● 催生南部國家人權園區

● 建立財政紀律，提高公務效率

勞動生活，尊嚴權益

● 降低工時：推動國定假日法

● 提高工資：制訂最低工資法

● 落實勞檢：修訂勞動檢查法

● 保障團結：擴大工會法適用範圍及降低門檻

● 社工、醫護、教保、大眾運輸等公共服務勞動權益

多元文化，尊重差異

● 不同性別氣質孩子能適性發展

● 說媽媽的話，落實國民平等使用語言權利

● 復甦在地社群商圈，落實多文化生活