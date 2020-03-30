或許有資格主張「台灣地位未定」的，是五十幾年來都一直反對中華民國體制佔領台灣的人，他們才有資格，但是這種人只是少數，不能代表台灣的民意。台灣的民意，事實上己經確定台灣屬於中華民國體制下的中國，台灣的地位已經確定。圖／總統府

很多人反應，因為不甘願承認台灣是中國的一部份，所以才會提出「台灣地位未定」的理論。雖然台灣人民會不甘願，情感上不願承認台灣是中國的一部份，認為與其主張必須從中國獨立，倒不如提出一個台灣地位未定的理論比較好、比較容易獨立建國，感情上也比較能接受。

但是獨立建國主要的問題，並不是「台灣地位已定或是未定」，這是我們一再強調的。為何一直分析「台灣地位未定」的矛盾，因為台灣地位是事實現狀，是希望能面對事實現狀，重新思考如何從現狀的台灣地位獨立建國。

中華民國憲法清楚地寫著，台灣是一個中國之下的自由地區，而且是民主自由化之後台灣人自願選擇制定。台灣人民不要認為誠實面對台灣現狀是中國的一部份，就是反對台灣獨立建國或是無法建國。我們一再強調，「台灣地位未定」也不能保證台灣能夠建國，最後也是要靠建國的意志，宣佈獨立及台灣人民建立國家的決心。如果不是這樣，即使「未定」又如何，「未定」的結果若是繼續維持中華民國體制，也是會被中國併吞統治。

所以說「未定」也不能保證台灣能夠建國，重要的是要靠建國的意志，宣佈獨立及建立國家的決心。台灣人民必須面對事實，「台灣地位未定」或是「確定」並不是問題，不要浪費那麼多精神和資源去爭論這些問題。

之前發表的論文一再說明很多歷史事實，都不是我們可以否認，無論是國際的情勢，台灣人自己的所做所為，台灣內部的許多事實與過去的歷史，我們自己做過的決定、簽過的條約、一個中國的外交政策，各國的中國大使館曾經設在台灣台北。這些事實我們都不能否認，而我們卻還企圖用這麼多精力來否認這些事實。

就算「未定」，但是台灣人若是不敢建國也是沒有用，也是會被中國併吞統治。相反的，台灣人民如果有意志建國，「台灣地位未定」或是「確定」並不是建國的主要或必要條件，甚至與建國完全沒有關係。台灣人民認清這一點之後，希望以後獨立建國的力量或是資源不要用在這上面，甚至請學者研究或是開會討論「台灣地位未定」的問題。這樣浪費辛辛苦苦發出聲音的舞台，爭論台灣地位未定實在很可惜，建國其實跟已定、未定無關。

民進黨不認同「台灣地位未定」

總之，目前主張「台灣地位未定」，能說服現在進入中華民國體制掌權，認為中華民國是國家的那些人嗎？能說服民進黨跟各黨派，或是認為台灣已經獨立的那些人嗎？台灣地位未定與他們的認定，根本是互相矛盾。

或許有資格主張「台灣地位未定」的，是五十幾年來都一直反對中華民國體制佔領台灣的人，他們才有資格，但是這種人只是少數，不能代表台灣的民意。台灣的民意，事實上己經確定台灣屬於中華民國體制下的中國，台灣的地位已經確定。

但是還是有機會，只要台灣人民能面對現狀事實，認清臺灣維持中華民國體制現狀，台灣就不是國家，主張中華民國是國家、台灣已經獨立都是詐騙。愛臺灣與愛台灣共和國完全不一樣，建立台灣共和國才是國家，台灣共和國才有主權可以捍衛。

台灣人民必需重新思考，如何從現狀的台灣地位獨立建國。宣布獨立，並不是指有沒有正式發表宣言或寫成文字，而是重視有沒有堅定、明確的向國際社會表達獨立建國意志。因此任何方式對外表達獨立建國的行動，就是宣佈獨立。

現行的中華民國憲法，台灣和中國就是同屬一個中國，分成兩個地區。所以廢棄中華民國憲法，就是表達獨立意願，就是宣佈獨立。

廢棄目前漢賊不兩立的「一個中國」外交政策，就是表達獨立意願，就是宣佈獨立。

申請加入聯合國，就是表達獨立意願，就是宣佈獨立。這樣的行動，才是建立台灣共和國的正確方向。