王伯仁，我認識沒很久的「好朋友」，稱好朋友是有點攀附，但還不至於像50年代那時流行的「我的好朋友胡適之」那麼虛妄，因為認識時間無法跟他的5，60年的老戰友比肩，但相信他在天上應該不會反對我把他當好朋友。

他，前天走了，很意外的走了，為了颱風快到，他到他家3樓陽臺去剪樹枝，居然掉到一樓，頭部撞擊，不治，讓人心痛！讓人無力，生命居然是如此脆弱。

他是我台中一中初、高中的學長，成大畢業，中國時報駐省議會記者，記者生涯近30年，看盡台灣省議會的風華與落幕，看盡省政府，省議會政客的輝煌騰達與狼狽不堪，所有的所見所聞都見諸他這本369頁的《看千帆過盡：一位省政記者的憶往》，記者退休後，這支台派健筆再度支援經營困難的《民報》，不畏權勢，繼續為台灣發聲，強力的督促民進黨政府。

王伯仁，我們算是忘年之交，他與我初中同學郭o陽，都是成大的，早早認識，有一天郭o陽寄一篇王的文章給我，他說你們兩個為文調子類似，說故事寫文章，可說臭味相投，你們一定會很麻吉的。

那篇文從鄉下充斥的偽藥談到他考初中當天的經過，那是篇精彩好文，台灣十幾年的初中聯考，百萬考生應該沒人像他同樣的遭遇；他是彰化埤頭鄉合興國小縣長獎畢業（第一名），照以往該校規矩他應該參加彰化區聯考，讀彰化中學，可是他偏偏來難度較高的台中區考，因為他想唸台灣人自己設立的台中一中。

考試前一天，一般人是在旅館好好休息，他父親卻帶他去看日片的電影，實在異類的父子！第二天考試早上兩節考得不錯，下午的國語文及作文（二），中間有3個小時的空檔，他們父子不在考場休息，卻坐上三輪車去台中第二市場吃大餐（還是異類！），中途發生與軍車相撞的大車禍，他失去知覺，被送去醫院，經過包紮、打針，處理，一個多小時才醒來，他突然想到還沒考完，想去請假延考，他父親連背帶跑從醫院跑到二中考場（當時台中還沒計程車，又不敢再坐三輪車），鈴聲響過，他們即時趕到，問監考人員可否請假延試，監考人員覺得莫名其妙不知所以，又看到考生全身包紮，嚇壞了，王學長突然又有點精神，勉強應考，寫完作文最後一個句點後，他再度昏迷不醒〜〜

一陣大折騰後（包括與軍方的調解），他以聯考第47名的絕好成績，考上台中一中，是他們國小空前絕後的一中初中生。

車禍的後遺症不小，因為他疑似的腦震盪沒正式的檢查處理，卻吃了不少鄉下的偽藥。

經過同學郭o陽的牽線，我與他一見如故，多次電話聊，每次都聊數十分鐘，我寄給他幾篇我寫的台中一中初、高中憶往文，他心有戚戚焉，他寄給我他的書，陳永興的回憶錄，戰後初期台灣報人數本書；談到一中老校友的最痛-「一中紅樓被拆」，他說他會死不暝目的是紅樓如果沒再蓋回來，一中紅樓被拆已50年了，他與我還有少數幾個學長是還會掛念紅樓的校友，那是台灣硬被拆掉的歷史！非常痛心的歷史！

第一次見面居然成絕響

一年多來疫情困擾，行動力變弱，終究我還是利用小甥女結婚的機會，4月底在台中與他約見，也順便請教他出書的若干問題；他要請客，我說我有幾餐的大餐，我們在台中的咖啡館談得欲罷不能，他的職場人生初始，剛好是我黨外人生的序幕，雜誌從台灣政論，這一代，80年代，美麗島〜〜到自由時代序列，政治人物從雷震，早期五虎將、老康、黨外三劍客、省議會林義雄、張俊宏、游錫堃〜〜共鳴不已，二個多小時談不完，我說我需要與我妹妹的親家見面吃飯唱歌，他說再聊半個小時好了〜〜

我問他我出書的事情，他很坦白告訴我：「現在年輕人忙手機都忙到快青暝了，很少人上書店，沒幾人看紙本書了，台灣一個月出版幾本書你知道嗎？300，上架的幾本！？大部份的能賣幾百本就不錯了，你就印出來，送給朋友，反正你說你的書是超前佈署的偽遺書，不在賺錢，如果賣不出去，就拿來民報當贈品，新增訂戶就送你的書一本。」

所以我覺得我跟這個充滿台灣正義之氣的健筆學長應該還有不少次的見面機會，誰知3個多月前的第一次見面居然成絕響。

希望學長一路好走，紅樓會蓋回來的，台灣的正義會伸張的！

——於2021/8/7