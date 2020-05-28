石川感激並永遠念念不忘老師黃志清的一句話：「不做就不要做，要做就做最好的」與管理學大師彼得杜拉克的名言「做對，做好」是他一生最重要的座右銘。(圖/陳俊廷)

「跟在黃志清老師身邊，學最多的就是戲劇」！石川年輕時主持廣播節目深入並貼切的傳達台灣民間社會庶民最真實的生活情境，深受歡迎並曾創下廣播主持費最高紀錄。

他說；「我以前很愛看莎士比亞名劇，早年電影的手法，我能深刻感受到老師的戲劇功力。我在那裡有經過一番磨練，戲劇有許多的喜怒哀樂，一齣戲的高潮迭起該如何鋪成故事，我將從他學來的這套戲劇其中的精髓運用到我主持的節目當中。」….

石川從出道至今以「永遠的廣播人」肩負母語傳承使命與這一塊土地永續連結，至今廣播職場50年歷久不衰、屹立不搖，其所領導的「微微笑廣播網」至今主持陣容超過50人，並結盟友台建立全國聯播網。石川感激並永遠念念不忘老師黃志清的一句話，石川指黃志清老師都叫他“小弟”，黃老師說：「小弟，不做就不要做，要做就做最好的」！此外，他也常看彼得杜拉克的書，其中一句「做對，做好」，石川認為黃老師與彼得杜拉克的這兩句話可說是他一生最重要的座右銘。

石川常鼓勵年輕人不要怕罵，石川說：「他是被罵大漢的」。拜師戲劇大師鬼才導演黃志清時期，石川住在老師家形同父子，老師說劇本，他抄下來。石川說：「所以，我學最多」。

「老師把我當成自己的孩子」。石川說：「我雖然學最多，也是老師的出氣筒，老師一生氣，不管是誰的錯，一定罵我出氣，老師對戲劇的要求嚴格，團員演的不盡如意時，老師就罵我，初期常被罵的莫名其妙，後來瞭解了，老師把我視如己出當成自己孩子。」

石川提及跟在老師身邊學廣播、學劇本期間，他常看西洋片，尤其最愛看莎士比亞名劇，從中發現老師編劇功力手法非常類似雷同。當時的電影導演都對黃志清老師佩服之至，連「國語」電影的知名導演亦不例外。

惟遺憾的是，當時那年代，台語被官方打壓，視為低俗不入流。台視是當時唯一的電視台，曾找黃志清當導演，但黃「放棄了」！石川說：「因為那是一個不公不義的年代，老師的懷才不遇，被壓抑內心的鬱卒，我最能體會，感受最深」。

石川永遠念念不忘老師黃志清的話：「不做就不要做，要做就做最好的」，他指老師的這句話對其影響深遠…..(待續)