美國的選舉日（11月3日）愈來愈接近，美國川普總統抗中力道愈來愈強，自從1979年睽違了四十一年後，美國政府的專機終於2020年8月9日傍晚再度降落在台北松山機場，上一次1979年是載著美國國務卿Christopher Wallace（總統是Jimmy Carter）為了美國與「中華民國」斷交事宜來台，而這次是載著美國衞生部長Alex Azar 來台，以「衞生保健」的交流合作訪台，這會是「台美」建交的前奏嗎？日本的專機及官員由其前首相森喜朗率領的代表團，也幾乎同時抵台，我們相信美與台、日將共同商議，並邀請加入以美國為首且即將成立的「世衛新組織」，歐盟、英國、澳洲、印度...應會跟進加入，來完全取代被中國所掌控的世界衞生組織（WHO），否則這「中國病毒」所造成的世界浩劫如何重生呢？

如果這新世衛組織成立，甚至在不久的未來，美國也有可能整頓或成立新的「反中反共」的聯合國，那麼「台灣」究竟要以什麼「名稱」來加入這些新組織呢？如果繼續再用「Chinese Taipei」「中華台北」或「中國台北」，那麼就違背要清除「China」及「Chinese Virus」所成立的新世衛組織甚至是新聯合國的宗旨，所以「台灣」政府應該要立即進行「正名」、「制憲」，來把握這歷史的關鍵時刻，以順應這國際「反中抗中」的大潮流！也為了世世代代台灣人民的健康、安全與自主的未來，台灣政府與人民要好好地把握這天上掉下來的神聖禮物，務必踏實地「正名制憲」！台灣人民！台灣政府！加油加油！

（本文為作者在第二屆台灣「正名制憲」國際線上座談會發言）



08.09 日本前首相森喜朗弔唁故李前總統訪臺團於台北賓館追思會場。圖／擷自總統府flickr