中國解放軍日前（23日）出動24架次軍機瘋狂恫嚇，其中有18架次為戰鬥機，創下今年以來共機擾台架次第三多紀錄，絲毫不在乎國際輿論。

另一方面，最近幾個月，中國共產帝國主席習近平提倡「共同富裕」，推出加強對民企的監管和整頓一系列措施，馬雲的下場令人不勝噓噓；在文化方面，打擊「飯圈」文化，中國藝人趙薇遭到全網封殺；限制、規定18歲以下青少年每周玩遊戲的時間等等。

顯然中共外強中乾，資本主義的侵蝕成為中共不安的緊縮政策，改革開放造成內部的矛盾腐敗，已開啟中國共產帝國崩潰的破口！

共產主義的崩潰歷史，從1989年柏林圍牆倒塌，到1991年蘇聯垮台，歷史顯示它是不可避免的事實。因為共產主義是無法存活在資本主義的土壤，既要走資又要共產即是矛盾致命的衝突，也是共產內部潰傷蔓延、啃噬著共產主義關鍵器官的原因。

因此鄧小平出現在中共歷史是一種必然，因為面對中國社會貧富的問題與滿足消費需求，是他必須面對的。這就像1989年蘇聯戈巴契夫為何改革？他的改革目的不在瓦解共產黨，卻造成第一道裂解蘇聯的原因！

改革卻犧牲下層人民利益

尤其，中共改革開放沒有徹底改變高度集中的政治經濟體制，傾向於犧牲下層人民的利益來解決上層權貴的問題，允許一部分人先富起來。紅二代太子黨就成了新富豪的主體，利用家族權勢和裙帶關係大肆斂財。冀望「先富帶後富、幫後富」，只能存在於儒家帝王思想《禮運大同篇》的烏托邦世界，但卻會使中國「共貧」！

其次，社會主義改革帶來意想不到的後果。隨著中央權力的下放，中國人民也會開始尋求更大的自主權力。例如最近在中國「劇本殺」、「密室逃脱」，以及「佛媛」；女孩子玩樂一下穿個袈裟、抄經、坐禪，這些年輕人個性化的娛樂，也引起共產黨的側目？撇開道德意識，他們哪裡礙到中共官媒？在哪裡妨害社會經濟或文化發展？

雖然過去「六四天安門」中國之春敵不過坦克的輾壓，但普遍不滿的情緒並不是中共崩潰的原因，而是它會存在沒有及時得到控制的破口上；而且隨著「公開化」的日益深入而成熟。這也是1989年為什麼蘇聯共產黨的秘密警察、士兵、民兵連一槍都沒有開，共產黨的「盾跟劍」卻失靈了！

因此，關於對於頑固、蠻橫、壓迫人權的中國共產黨，內部的矛盾注定要遭到可恥的失敗，從蘇聯的垮台可以印證，民主自由的勝利是預先注定的。佛朗西斯福山（日語：福山よしひろ）於1989年充滿信心地發表《歷史的終結》，認為東歐政府在1989年崩潰的徹底性與突然性似乎說明一切。美國著名的波蘭裔國際關係學者茲比格涅夫·布里辛斯基（Zbigniew Kazimierz Brzeziński）在《第二次機遇：三位總統與超級大國美國危機》一書中明確提出：「美國確實在蘇聯解體的政治進程中發揮了核心作用。」回顧近代歷史，二戰期間慓悍的德國與日本，也在美國介入之下紛紛崩解。

邪惡的共產黨只能生存於貧窮與落後的社會，一經啟動改革，那麼資本主義的自由精神必然溢出，甚至衝垮共產社會的大壩必然也隨著崩潰。中共若還執迷於稱霸世界的野心，以併吞民主自由的台灣改變世界秩序的企圖，那麼在內外夾殺之下，中國共產帝國崩潰是遲早的事。