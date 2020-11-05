2020美國總統選舉的結果的計算還在進行中，美國一個旨在「保護大選結果」的組織星期三（11月4日）表示，他們將繼續密切關注選舉結果。圖／擷自白宮flickr、bbc網站，民報合成

美國總統選舉的結果的計算還在進行中，美國一個旨在「保護大選結果」的組織星期三（11月4日）表示，他們將繼續密切關注選舉結果。如果有人（川普總統）反對選舉結果，他們會隨時行動起來，保護選舉結果。

這個名叫「保護選舉結果」的聯盟由來自民主與共和兩黨的165個團體組成。該組織星期三在一份新聞稿中說，由於數百萬選票還在計算中，他們將取消原定今天在全國舉行的保護選舉結果的大型抗議活動。但是，新聞稿又說，他們將密切關注選舉的結果，必要時隨時採取行動。

大選計票工作持續進行中，美國媒體預測的累計票數雖各有不同，但民主黨候選人拜登（Joe Biden）領先共和黨籍的現任總統川普，選舉人票接近270張當選門檻。

不過，川普星期三凌晨說，他已經贏下這場選舉，並表示會將某些州的計票做法告上最高法院。

他說：「突然之間一切都停止了。這是一個對美國公眾的騙局，這讓我們國家難堪。」川普說：「我們原本正在準備贏下這場選舉；坦白說，我們已經贏了這場選舉。」

有人擔心，川普的這番講話會引發選民的擔心。

拜登星期三稍早時候也表示對勝選有信心，並堅持稱要等到所有的計票工作完成後才算選舉結束。

「保護選舉結果」組織的新聞稿說，「美國人民將決定誰將是美國的下一位總統，而不是川普總統」。

該組織說，「儘管聯盟今天沒有啟動全國性活動，但我們知道川普可能竭盡全力執掌政權，這就是為什麼聯盟要在未來的幾天和幾週內保持警惕。如果需要，我們隨時準備動員起來，以確保每一張選票被計算進來並得到尊重。」

「保護選舉結果」看起來更擔心川普總統不會接受選舉的結果。萊恩·湯姆斯是「保護選舉結果」聯盟「站起來，美國（Stand up America）的媒體聯絡人，他告訴美國之音，如果川普總統在選舉中勝出，聯盟不會再採取任何行動，因為他們的目的就是保護選舉結果。

但是，也有川普的支持者說，他們擔心，一旦川普總統在選舉中勝出，拜登的支持者會爆發抗議，有可能引發暴力活動。

這次選舉是美國歷史上最兩極化的選舉。在距離白宮幾個街區的購物商場，由於擔心選舉日出現抗議動蕩的情況，商家櫥窗上都已經加裝木板。白宮周圍也安裝了防護柵欄。不僅在首都華盛頓，美國其他一些大城市包括紐約、芝加哥、丹佛、洛杉磯等地的商家，也採取了類似的行動。

由於新冠疫情，一些選民通過郵局寄出了他們的選票，選舉結果可能還會有幾天才能宣布，因此，警察部門也做好在未來幾天加強安保的準備。

為了保障選舉的順利進行，選舉日這天，美國共有16個州啟用了3,600名國民警衛隊員。