曾群芳（1928-2020），是一個再平凡無奇不過的名字，也並不為台灣民眾熟知，或許過去、現在與未來恐怕也會鮮為人知，最後淹沒於歷史的洪流裡。不過，後輩們若肯靜心仔細探究曾老先生92年的精彩歲月，必然發現他老人家的一生，就宛如一部台灣當代知識分子對抗統治者，追求自己「想像的家國共同體」的歷史。

著名的法國年鑑學派（École des Annales）第二代大師布勞岱爾（Fernand Braudel, 1902-1985），把歷史分為三個時段：

首先是長時段的地理與自時間（longue duree），指在一個相當長的時間內起作用的因素，這是一種以幾百年甚至上千年為計量單位。長時段的自然、地理乃「幾近於恆定的歷史」，也是「結構」的歷史，對於人與社會的制約性最為顯著。

第二是中時段的趨勢時間（conjunctures），它主要描寫社會制度的周期，大約以50年為計量單位。中時段的歷史的內容包括人口增長、價格曲線等的經濟、政治等時間，它是「緩慢而有節奏」、趨勢的歷史。

第三是短時段的事件時間（événements），指政治事件等「重大事件」發生的快速時間，亦是傳統的帝王將相史一直聚焦研究的那種時間。布勞岱爾認為事件的「爆炸掀起的煙霧充滿了當時人們的頭腦，但爆炸本身卻很短促，火光一閃即已過去」。事件稍縱即逝的特性使它難以把握與認識，布勞岱爾稱這種個體的時間為「最任性與最富欺騙性的時間」。

另外，上個世紀最後幾十年以來，史學界興起了一股反對年鑑學派等處理歷史的研究方法，我們稱之為「小歷史」（micro history）。小歷史學者認為歷史研究不能再由上而下，如同站在20樓高看世界，這是看不到歷史的真相。他們認為人類生活世界的豐富性和精采性無法從高處俯瞰到，而應該把歷史時間縮小，所能看到的意義和豐富性，有時是其他從宏觀的講整體的幾百年歷史所看不到的。這種下層歷史觀（history from below），成為幾十年來史學界非常流行的重要趨勢，即為把過去無名的、沒有記錄的下層民眾的歷史作一些研究。

只為蒼生說真話 知識分子對抗政權的縮影

仔細思考上述兩種的歷史撰述方式，以之詮釋曾老先生年輕時代如風起雲湧般的文青歲月，猶如台灣知識分子對抗政權的縮影，必然在台灣政治發展史留下一頁史冊。曾老先生出生於日治時代，少年時曾目睹台灣人遭受日本殖民者不平等的對待，即而萌生了民族意識。1945年台灣光復，政權由日本人轉入國民政府，從此他又必須踏上對另一個國家的認同。不過，兒時叛逆不羈的良知，仍然在召喚著他的心靈，於是他又投另一個反抗國民政府威權的世界裡，企圖實現他的想像共同體。不過，這種「只為蒼生說真話」的個性，也為曾老先生後來的青春歲月埋下不可預知的命運。最後，他選擇加入了共產黨，走向不歸路，歷經了二二八事變，起事造反，甚至一度在逃亡的過程裡罹患瘧疾，真可謂是九死一生，最後倖存。後來，他更走過了白色恐怖，依然傲立風霜，不屈不撓。這種百轉千折的史詩故事，確實可以從布勞岱爾的短時段，和小歷史觀重現曾伯伯的英雄事蹟，以供台人永世傳閱。

所謂虎父無犬子，曾老先生的長子建元，與我乃是至交，我們共同受業於台大國發所李炳南教授，相識與論學超過20年。建元或許承襲自曾伯伯風骨，自年少以來即以文青自勉，更是天生反骨，同情弱者，不與當權者妥協，不為君王唱讚歌，具有人道主義關懷的情操，並以追求自由民主為終生職志凡數十年，仍不改其志。就這一點可論，父子相互輝映，也必成為後世的美談。

在2020年開春之際，曾伯伯在見證了時代巨輪的物換星移後，以壽考之年，無疾而終，可謂仙逝。但畢竟他老人家的離世，也代表一個時代的結束，依舊令人感傷。為了私誼，更為存史，特別提筆紀念他老人家，更為時代存真！