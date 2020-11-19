作者認為，這一次美國大選，如果川普真的敗了，很顯然是被媒體打敗的。示意圖／擷自白宮flickr（資料照）

這一次美國大選，如果川普真的敗了，很顯然是被媒體打敗的，美國媒體這一次表現，讓人大開眼界，左派和主流傳媒，加上中共在美國的代理人，從選前替「黑命貴運動」力挺，激發激進左派力量，選舉期間全面向拜登傾斜，這種媒體一面倒情況，可以說前所未有，如果說沒有紅色資金介入，誰也無法相信。

「倒川政變」不是選舉

川普四年來和媒體關係不佳，人盡皆知，因此，這次大選，媒體無形之中，扮演了拜登的競選助手，把反川的選民送給拜登，其實，被稱為「地下室喬」的拜登，連選舉政見也說不清楚，因此，選前選後，川普對美國主流媒體相當憤怒，甚至對保守派的「福斯電視」也不假顏色，所以傳出如果真的落選，川普第一個想做的工作就是辦媒體。

長期觀察美國媒體，左右分明，這是常態，媒體可以有立場，但是不能失去公平，歷經這次選舉，很多川粉已經拋棄《紐約時報》和CNN，造成報紙訂閱和收視率下降。

如果川普的好友金正恩也注意到美國大選，一定會偷笑，自由民主世界媒體太多的下場，就是大家摸黑，找不到真相，這也是自由世界媒體容易被中共滲透，形成的普遍現象，不像北韓和中共，幾十年統治，仍然把媒體牢牢抓在手中。

金正恩會偷笑的原因是：北韓是世界上媒體最少的國家，中共各省雖然有報紙甚至電視，電台，數量很多，可惜全部姓黨，但是北韓的傳媒非常少，所以，人民也沒有選擇餘地。

以電台來說，二戰後，北韓從日本人手中接收平壤電台，現在改為「中央放送局」，這是北韓獨家電台，沒有分號，北韓對電台的管制相當嚴格，為了防止人民私下偷偷把頻道修改，可以聽到國外資訊，還設有電訊突擊隊，利用晚上突擊檢查民宅，查看你是否偷聽海外廣播。

北韓人民不知道世界

至於報紙也是只有一種名為《勞動新聞報》，這份報紙只有六頁，等同中共《人民日報》或前蘇共《真理報》，第一頁肯定是領導人的講話，裡面還有一頁比較特殊，專門痛罵南韓在美帝統治之下，過著辛苦的日子，唯一不同就是沒有國際新聞，北韓人從來不知道這個世界到底發生甚麼事情，真的悲哀。

這份報紙不吸引人，但是也不可以亂丟，因為裡面有領袖的照片。1997年，有南韓工程師進入平壤，協助北韓進行電力工程，其中一位南韓工程師不知道北韓規矩，竟然把報紙丟進垃圾桶，第一版就有領袖圖片，這是對金正日不尊敬，因為這個事件，整個工程團險些被遣送出境，如果你是北韓人，把《勞動新聞報》丟進垃圾桶，至少判刑15年。



北韓平壤地鐵中的貼報牆。圖／擷自維基百科，公有領域

電視頻道就比較多了，1974年，北韓開放彩色電視，比南韓快了六年，但是，北韓只有三個電視台：中央電視台、教育電視台以及萬壽電視台。北韓有錢人很喜歡買電視，表示自己是有錢人，但是，通常買到的電視會被固定在中央電視台頻道上，不可以任意轉動，還把轉動的地方鎖死，如果公安檢查時候，發現你的電視台有轉台情況，就會依法判刑。

北韓的電視很枯燥，所以，北韓人從中國走私電視，如果靠近邊界，還可以收看中共的電視節目，中共當然也有八股洗腦的中央電視，但是，地方電視節目還有不少唱歌娛樂，對北韓人來說，已經算是開放了。

利用西方自由媒體顛覆西方世界的自由，是中共的戰略。這一次，中共真的砸下本錢，把親中，主張綏靖主義的拜登拱上台，川普選前就開始打擊中共的紅色代理人媒體，可惜美國人覺醒太慢，太小看媒體的力量，沒想到，敵人卻在藏在自己的陣營中，這個慘痛教訓對川普個人或對美國人來說，或許是一件好事，讓他對媒體的運作更有興趣。