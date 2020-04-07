針對多位中國國民黨立委建議，紓困應直接發現金，行政院長蘇貞昌今（7）日表示，發現金固然有人會消費，但也許有人會存起來，以前這樣的做法效果不大。圖／行政院提供（資料照）

針對多位中國國民黨立委建議，紓困應直接發現金，而不是用抵用券、酷碰券，行政院長蘇貞昌今（7）日表示，如果只有發現金，固然有人會消費，但也許有人會存起來，以前這樣的做法效果不大，這次政府更辛苦的希望以有效的方法，帶動消費，讓民眾能夠和產業一起走出困境。

蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告總質詢，他在會前受訪時表示，基於過去發現金效果並不好，政府並沒有採取這種最方便，就發現金了事，反而是更認真，一個一個行業規劃，一步一步希望能夠「雨露均霑，立竿見影」，用最有效的方法，不但錢發下去，能夠誘引消費，刺激帶動更多產業振興起來，走出困境，這一切政府是更忙、更辛苦的，但希望是更有效的。

至於經濟部有補助一些餐飲業上架外送平台，但有餐飲業者表示，為什麼不直接把資金補助給他們，不應該給外送平台，這樣他們根本拿不到；蘇貞昌回應，相關的作業方法都是補助業者，作業方法都一如抗疫的情形，都是靈活運用，也每天就紓困方式向社會各界報告，並接受各界指教，政府希望做到最好，如果哪些地方還不夠，大家反應，政府隨時檢討，不斷精進。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天提到，五一勞動連假要不要取消或調整，是取決於二個因素，一個是疫情變化，一個是民眾配不配；蘇貞昌說，目前五一連假並沒取消的規劃，還是希望民眾多多休息，但確實如陳時中所說，疫情不斷變化，到時候疫情以及民眾配合、自律的狀況如何，如果民眾真的不能做到自律，以致於疫情更嚴重，當然會視情況靈活、隨時運作。

他說，民眾過去這段期間的表現被世界肯定的高水準，希望國人同胞更進一步自律，大家一起來防疫，同時也是保護自己及家人安全，也減少社會負擔，還能連假休息，何樂而不為。